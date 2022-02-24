РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11374 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
10 924 17
ОГА (2375) Подоляк Михаил (243)

Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, что на базе областных государственных администраций будут созданы военные администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Так существующие областные государственные администрации в рамках режима военного положения будут превращены в военные администрации.

"Только что президент Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций. То есть сопротивление, отпор будет нарастать, логистические решения, все необходимые, будут приняты, президент Зеленский активно работает на всю систему обороны нашей страны", - сказал он на брифинге в четверг вечером.

Читайте также: Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Настроил дорог, придурок?
показать весь комментарий
24.02.2022 19:59 Ответить
и тепер по цим дорогам кацапи ихали на своих танках на суми на киив на чернигив краще б на армию пустив .
показать весь комментарий
24.02.2022 21:02 Ответить
Святошин заповнен втікачами з Києва, що бажають виїхати.
А з Гостомеля очікується наступ?
показать весь комментарий
24.02.2022 20:00 Ответить
Как можно было сдать Гостомель за пол дня. Если Пески и другие населенные пункты держатся уже годами.
показать весь комментарий
24.02.2022 20:02 Ответить
не ожидали . там видимо не было армейцев в достатке .
показать весь комментарий
24.02.2022 20:41 Ответить
Якщо про гостомель і літаки з десантом правда, то страшно навіть думати що це значить
показать весь комментарий
24.02.2022 20:04 Ответить
президент Зеленський активно дбає про всю систему оборони нашої країни", - сказав він на брифінгу в четвер увечері. Джерело: https://censor.net/ua/n3318867 Це серйозно??
показать весь комментарий
24.02.2022 20:05 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
показать весь комментарий
24.02.2022 20:13 Ответить
Не пройшло й пів-року як створив військові адміністрації з очільниками, які навіть не служили!...
Гнида!
показать весь комментарий
24.02.2022 20:19 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 20:37 Ответить
'... президент Зеленский активно работает на всю систему обороны нашей страны", - сказал он на брифинге в четверг вечером.'

Все, что я об этом думаю, скажу, когда русня свалит из Украины!!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 20:41 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 20:44 Ответить
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

1 ч. ·



Шановні генерали, офіцери, сержанти і солдати! Дорогі бойові друзі!

Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають.

Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви.

Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss.

Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.

Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров'ю!

За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!
показать весь комментарий
24.02.2022 20:44 Ответить
зверніть увагу, хто робить ці офіційні повідомлення: радник керівника офісу президента. Тобто - головного канцеляриста!
показать весь комментарий
24.02.2022 21:43 Ответить
 
 