Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, что на базе областных государственных администраций будут созданы военные администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Так существующие областные государственные администрации в рамках режима военного положения будут превращены в военные администрации.

"Только что президент Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций. То есть сопротивление, отпор будет нарастать, логистические решения, все необходимые, будут приняты, президент Зеленский активно работает на всю систему обороны нашей страны", - сказал он на брифинге в четверг вечером.

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