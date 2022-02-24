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Новости Война в Украине
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Будет тяжело, но мы выстоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью! - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Будет тяжело, но мы выстоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью! - Залужный

Обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Обращение опубликовано на странице Министерства обороны Украины в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья!

Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут. Спасибо Украинскому Народу за доверие, помощь, молитвы.

​Thanks to all our foreign partners. Но теперь это время для работы, не для discuss.​

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Молимся за души погибших собратьев и быстрое выздоровление раненых.

Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!

За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами!"
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Топ комментарии
+54
Дай Бог !!!!
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24.02.2022 20:09
+46
А по іншому і не буде! Смерть кацапам
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24.02.2022 20:10
+40
Слава Україні!!!
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24.02.2022 20:10
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А, кстати, д'єрьмак ГДЄ?! Шото давно про фсбэшника косоротого не слышно... К своим ушел?!
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24.02.2022 21:27 Ответить
Не скули , все есть . Ожидают второй эшелон вшивой русни , для них все готово . Иди на призывной пункт , получи оружие , буть готов валить русню .
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24.02.2022 21:42 Ответить
А. Невзоров - Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого « военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
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24.02.2022 21:24 Ответить
Только, что глава Николаевской ОДА Ким сообщил, что бои идут уже на границе Николаевской и Херсонской области - то есть Херсон сдали практически без боя.
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24.02.2022 21:38 Ответить
Какой без боя? Там целый день рубилово. А пройти на Николаев могли через Каховскую ГЭС или десант с моря.
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24.02.2022 22:53 Ответить
Херсонцы показывали видео с комментариями о проходе колоны фашистов через Херсон в сторону Николаева. На встречу им из Николаева вышла наша колона брони. По непроверенным данным был большой бой и вроде фашистов ******* опять за Днепр.
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24.02.2022 23:47 Ответить
Да, была инфа, что бои уже на левом берегу и востоке от Херсона.
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25.02.2022 02:41 Ответить
я с Николаева и никаких боев у нас не слышно
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25.02.2022 04:05 Ответить
Бой шёл где то на границе областей - в Богоявленске было слышно - я живу на Намыве тоже не было слышно.
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25.02.2022 08:39 Ответить
Залужному-- в центрі країни десант 300 орків цілий день не знищений, навіть захопив аеродром 10 км від Київа.
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24.02.2022 21:40 Ответить
уже отбили аэродром . десант русни уничтожен.
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24.02.2022 21:46 Ответить
Украина войдет в историю страной победившей руцкий фашизм и сломавшей росийкую империю . Вы сильнее чем США с их атомным оружием . Мы вас поддержим , весь мир на вашей стороне . Держитесь , родные вы наши!
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24.02.2022 21:45 Ответить
освободили уже , русня уничтожена .
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24.02.2022 21:47 Ответить
Ми росію похрестили, ми її і відспіваємо!
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24.02.2022 21:46 Ответить
В этих коротких словах энергии и доверия больше чем в 1000 роликах одного высокопоставленного блогера...
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24.02.2022 21:50 Ответить
Хвастаться пока не надо- надо эффективно действовать- уничтожать оккупантов. Все демократические страны - с Украиной.
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24.02.2022 22:10 Ответить
Не русские, а путинские оккупанты. Пу с помощью террора и пропаганды захватил Россию. Где помощь из Европы? Он же не остановится.
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24.02.2022 22:32 Ответить
Вперед отамане, твоє ім'я золотими літерами викарбують у тисячолітній історії України-Русі.
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25.02.2022 04:40 Ответить
Украинцы, держитесь! Вы на передовой всех свободолюбивых людей всего мира! Не прогнитесь под русскими оккупантами.
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25.02.2022 05:02 Ответить
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