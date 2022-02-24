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Ситуация на 20-00 на Донецком и Луганском направлениях напряженная, но контролируемая, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация на 20-00 на Донецком и Луганском направлениях напряженная, но контролируемая, - штаб ООС

По состоянию на 20.00 ситуация на Донецком и Луганском оперативных районах напряженная, но контролируемая Объединенными силами. Продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

В сводке отмечается: "Все военные подразделения оказывают упорное сопротивление российскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм. Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план быстрого наступления".

Несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также множество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Украинским защитникам удалось отразить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры.

На Луганском направлении в течение дня самые ожесточенные бои шли за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье было уничтожено два вражеских танка и захвачен один танк и один ЗУ-23-2.

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В районе оккупированной Сентяновки наши артиллеристы остановили враждебную смешанную колонну бронированной техники, градов и автомобильной техники.

На Донецком направлении было горячо в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовка, Павлополь и Пищевик.

По состоянию на сегодняшний день новых попыток прорыва противника не зафиксировано, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях. Украинские воины крепко удерживают свои позиции и наносят потери агрессору".
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Топ комментарии
+25
Слава ЗСУ! Україна-понад усе !!!
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24.02.2022 21:07
+12
Дай Бог!!!!
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24.02.2022 21:13
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Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ! Україна-понад усе !!!
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24.02.2022 21:07 Ответить
Главное не останавливаться и продолжать.А то еще 8 лет будем под обстрелами.
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24.02.2022 21:07 Ответить
ТРИМАЙТЕСЬ СПРАВЖНІ ВОЇНИ...
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24.02.2022 21:10 Ответить
Сейчас немного напрягает, где 18 илов?
Где есть информация?
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24.02.2022 21:10 Ответить
Летают кругами
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24.02.2022 21:14 Ответить
в смысле летают кругами? так ихъ сбить значит не составляет труда,где буки?стингеры?
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24.02.2022 21:19 Ответить
БелінгКет не військовий радар. Могли й помилитися...
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24.02.2022 21:19 Ответить
Чекаєте? Не хвилюйтеся, всі будуть приземлені. Не факт, що в Гостомель - можливо на полях. Але літати більше не будуть. Факт.
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24.02.2022 21:59 Ответить
Чекаю, шо будуть приземлени, вы не ведитесь на кацапске призвище..
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24.02.2022 22:11 Ответить
Приземлені - не обов'язково поаджені. І не обов' яхково цілі і не ушкоджені.
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24.02.2022 22:33 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:11 Ответить
Дай Бог!!!!
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24.02.2022 21:13 Ответить
Звідки інфа, що відбили?
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24.02.2022 21:15 Ответить
Уже много источников.
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24.02.2022 21:16 Ответить
на сайте ТСН видел такую инфу
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24.02.2022 21:18 Ответить
написал Арестович, но уже удалил пост - информация не подтвердилась
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24.02.2022 21:19 Ответить
Но он уточнил, что ещё идёт бой.
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24.02.2022 21:28 Ответить
А мешки хоть при них? Можно красиво запаковать..
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24.02.2022 21:21 Ответить
скот на убой пригнали, "десант" *****
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24.02.2022 21:55 Ответить
Десь біля роти. Але треба розуміти, що це - їхня еліта. Такий підрозділ вони вже не відновлять. Амінь.
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24.02.2022 22:02 Ответить
а що там з півднем?
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24.02.2022 21:14 Ответить
Думаю наступление орков ЛУГАНДона не более, чем отвлекающий маневр для сковывания наиболее боеспособных частей.
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24.02.2022 21:19 Ответить
Похоже на то. Изображали марлезонский балет с границами для дебилов.
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24.02.2022 21:24 Ответить
На південному напрямку що? Дуже болить Херсон. По ньому повна тиша.
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24.02.2022 21:22 Ответить
Херсон здали ..(
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24.02.2022 21:56 Ответить
Так Гостомель наш или нет? Это очень важно
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24.02.2022 21:23 Ответить
https://t.me/s/nexta_live
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24.02.2022 21:29 Ответить
ні
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24.02.2022 21:39 Ответить
Вчимо історію,перш за все ВРУ,ОП,президент і тоді все буде УКРАЇНА
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24.02.2022 21:43 Ответить
Крупные города Латвии готовы принять беженцев из Украины

druzia, jesli vam nado pomochj, to nestesnaites, izpolzuite
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24.02.2022 21:50 Ответить
Rimi и Maxima прекращают продажу российской продукции в странах Балтии
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24.02.2022 21:51 Ответить
Izvinite rashka s zaglavnoi, no eto kopi paste, hotja udalju i popravlju
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24.02.2022 21:58 Ответить
Vot tut praviljno
Латвия отзывает своего посла из paссeиa, а также прекращает выдачу виз гражданам pосoсии, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
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24.02.2022 21:59 Ответить
Противник отступил под натиском украинских защитников.

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Противник отступил! Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага, - одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - отметила Маляр.

Замминистра добавила, что каждый минус врага - наш плюс.
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24.02.2022 21:50 Ответить
Rusnja skoro poimjot, chto im nikogda, nikogda ne podchenitj sebe Ukrainu i ukraincov - mi krasavci hlopci, smhalite rusnju.
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24.02.2022 21:53 Ответить
oi hotel pisatj "vi hlopci krasavci" a napisal mi ...., mozhet nam tozhe uzhe namecheno nachinatj palitj vatu.
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24.02.2022 21:56 Ответить
🔥под воронежем упал кацапский военный говнолет. Судя по видео, оказался тяжелее воздуха))
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24.02.2022 21:53 Ответить
Bivshij prezident zajavil tak, no eto ne imu reshatj, jesli dripnitsia, to budet mnogo dohloi vati i ne toljko v Ukraine:

Затлерс: русские Латвии к войне не причастны, нельзя допустить агрессию против них
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24.02.2022 21:55 Ответить
Есть у меня ощущение, что Донецкое и Луганское направление - это отвлекающий маневр. Максимально отвлечь серьезное скопление украинских войск
И тем временем зайти в тыл с двух направлений.
Если это так и если это у них получится - то это будет не просто котёл, это будет адское котлище.
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24.02.2022 22:02 Ответить
Те, що половину Херсонської області москалі захопили - схоже, всім до сраки. Новини тільки про Донеччину, та Київ
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24.02.2022 22:05 Ответить
В Турции по ТВ уже 2 часа талдычат про опасность Мариуполю.
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24.02.2022 22:07 Ответить
А представляете, какой был бы отпор, если бы все эти 2.5 года Президентом был Порошенко!!!!!!!

Впрочем, уверена, ***** бы и не напало.

А сейчас даже не представляю, что делается на самом деле, когда при власти зе*****, подоляк, арестовича притащили опять что-то озвучивать - уже начал врать как всегда! Вся зеленая банда, вывезшая своих личинок сейчас напринимает законов....Они то уже свою никчемную жизненку обеспечили. Уверена, все эти выступления никифоровых, верещучек, шмыгалей - замыливание глаз. На самом деле они делают свою прямую работу, как и все эти 2.5 года - сдают Украину *****, прикрываясь правильными словами.
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24.02.2022 22:05 Ответить
Вопросительные знаки в Вашем посте лишние!
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24.02.2022 22:08 Ответить
С какого сайта вы вставляете фотки? Спасибо!
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24.02.2022 22:09 Ответить
 
 