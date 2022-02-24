Ситуация на 20-00 на Донецком и Луганском направлениях напряженная, но контролируемая, - штаб ООС
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По состоянию на 20.00 ситуация на Донецком и Луганском оперативных районах напряженная, но контролируемая Объединенными силами. Продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.
В сводке отмечается: "Все военные подразделения оказывают упорное сопротивление российскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм. Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план быстрого наступления".
Несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также множество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Украинским защитникам удалось отразить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры.
На Луганском направлении в течение дня самые ожесточенные бои шли за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье было уничтожено два вражеских танка и захвачен один танк и один ЗУ-23-2.
В районе оккупированной Сентяновки наши артиллеристы остановили враждебную смешанную колонну бронированной техники, градов и автомобильной техники.
На Донецком направлении было горячо в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовка, Павлополь и Пищевик.
По состоянию на сегодняшний день новых попыток прорыва противника не зафиксировано, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях. Украинские воины крепко удерживают свои позиции и наносят потери агрессору".
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Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
druzia, jesli vam nado pomochj, to nestesnaites, izpolzuite
Латвия отзывает своего посла из paссeиa, а также прекращает выдачу виз гражданам pосoсии, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Противник отступил! Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага, - одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - отметила Маляр.
Замминистра добавила, что каждый минус врага - наш плюс.
Затлерс: русские Латвии к войне не причастны, нельзя допустить агрессию против них
И тем временем зайти в тыл с двух направлений.
Если это так и если это у них получится - то это будет не просто котёл, это будет адское котлище.
Впрочем, уверена, ***** бы и не напало.
А сейчас даже не представляю, что делается на самом деле, когда при власти зе*****, подоляк, арестовича притащили опять что-то озвучивать - уже начал врать как всегда! Вся зеленая банда, вывезшая своих личинок сейчас напринимает законов....Они то уже свою никчемную жизненку обеспечили. Уверена, все эти выступления никифоровых, верещучек, шмыгалей - замыливание глаз. На самом деле они делают свою прямую работу, как и все эти 2.5 года - сдают Украину *****, прикрываясь правильными словами.