Ситуация на 20-00 на Донецком и Луганском направлениях напряженная, но контролируемая, - штаб ООС

По состоянию на 20.00 ситуация на Донецком и Луганском оперативных районах напряженная, но контролируемая Объединенными силами. Продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

В сводке отмечается: "Все военные подразделения оказывают упорное сопротивление российскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм. Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план быстрого наступления".

Несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также множество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Украинским защитникам удалось отразить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры.

На Луганском направлении в течение дня самые ожесточенные бои шли за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье было уничтожено два вражеских танка и захвачен один танк и один ЗУ-23-2.

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В районе оккупированной Сентяновки наши артиллеристы остановили враждебную смешанную колонну бронированной техники, градов и автомобильной техники.

На Донецком направлении было горячо в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовка, Павлополь и Пищевик.

По состоянию на сегодняшний день новых попыток прорыва противника не зафиксировано, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях. Украинские воины крепко удерживают свои позиции и наносят потери агрессору".