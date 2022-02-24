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Вооруженные стрелковым оружием теробороновцы заставили отступить врага в Сумской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.
Об этом пишет в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"В сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится!" – написала она.
Маляр обратилась к украинцам с призывом уничтожать врага.
"Одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага – это непоправимые потери противника. Сплотимся! Каждый минус врага – наш плюс!" – написала она.
Топ комментарии
+57 Шимус
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показать весь комментарий24.02.2022 21:40
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Пожалуйста, подождите...
Було би добре якби дав про себе знати, що все в нього файно.
Гадаю шо якщо вмієте викладати інфо у інтернеті то і це Вам буде нескладно.
А так вийшов якійсь пердь у калюжу
Подтверждённых 7 самолётов и 5ть геликоптеров.
У києві прямо зараз гримить щось, але далеченько.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Схоже, москалям на часі бомбити Воронєж...
рецептура Вазовського - 2/4 бензину, 1/4 мастила, 1/4 етилового спирту + 10-20 грам сухої суміші дрібних алюмінієвих і залізних ошурок в тонкостінній скляній ампулі
фінська рецептура - до бензину додають 10-20 мл гудрону
радянська рецептура - рівні частини бензину, гасу і лігроїну, запал - тонкостінна ампула з сумішшю сірчаної кислоти, бертолетової солі і цукрової пудри
французька рецептура - бензин і ацетон змішують в пропорції 1:1, додають 50 мл *********, потім поступово розчиняють у суміші подрібнений пінополістирол до утворення густого сиропу
турецька рецептура - 70 % бензину, 10 % парафіну, 20 % мастила
одеська рецептура(варіант французької; використовувалася, зокрема, в ході сутичок на вул. Грушевського) - 70 % бензину, 30 % подрібненого пінопласту, розчиненого до максимальної можливої концентрації в ацетоні.
рецептура «Правого сектора» - натерти в стружку господарське мило, розчинити в підігрітому на водяній чи піщаній бані бензині чи дизельному паливі, додати алюмінієвої пудри. Така суміш може проплавити сталь.
рецептура «УНА-УНСО»(перевірена в бойових умовах міської герильї) - уайт-спіритом розводять бітумну мастику до потрібної консистенції і заливають у тонкостінні пляшки. Суміш не розшаровується з часом і залишається однорідною. Дуже добре прилипає до різних поверхонь, важко гаситься водою, дає відносно багато чорного диму. З бавовняної ганчірки розміром 60*10 см виготовляють запал з трьома вузлами - на обох кінцях і посередині. Запал на довжину двох вузлів *********** в пляшку із сумішшю.[3]
гундяєвське кривослав`я.....заборонене??
ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
коли знешкодять кримський міст??