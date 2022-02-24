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Новости Война в Украине
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Вооруженные стрелковым оружием теробороновцы заставили отступить врага в Сумской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные стрелковым оружием теробороновцы заставили отступить врага в Сумской области

В сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"В сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится!" – написала она.

Маляр обратилась к украинцам с призывом уничтожать врага.

"Одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага – это непоправимые потери противника. Сплотимся! Каждый минус врага – наш плюс!" – написала она.

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Топ комментарии
+57
держатся им первыми принимать удар пришлось но не подкачали там русня обсралась теперь будут их лагеря кошмарить
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24.02.2022 21:37
+51
Дякуємо і молимось за захисників !
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24.02.2022 21:36
+47
я з сум...тишина такая...даже ветер не шумит....сидим з кумом...суки *** пройдут...СЛАВА УКРАIНI.....
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24.02.2022 21:40
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А це ще ночі не було!
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24.02.2022 21:35 Ответить
Дякуємо і молимось за захисників !
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24.02.2022 21:36 Ответить
А что с Сумами?
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24.02.2022 21:36 Ответить
держатся им первыми принимать удар пришлось но не подкачали там русня обсралась теперь будут их лагеря кошмарить
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24.02.2022 21:37 Ответить
nocju rusnja poimjot v kakoje peklo popali, a ih nikto v Ukrainu ne prigloshal, tak chto nezvanij gostj, nu nahren jevo
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24.02.2022 22:29 Ответить
как Харьков?
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24.02.2022 21:38 Ответить
Сложно, но держимся, идут обстрелы. Бои в области, Дергачи, Слотино, Циркуны
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24.02.2022 21:45 Ответить
бог в помощь вам Слава Україні!
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24.02.2022 21:48 Ответить
Пока тихо, где-то за городом немного гремело, но ничего существенного, во всяком случае с киевского напрпвления
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24.02.2022 21:47 Ответить
Слава Україні!
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24.02.2022 21:49 Ответить
********** бтры всяческие пока.
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24.02.2022 21:39 Ответить
Заскочили злочинці *********** і шо, завтра змерзнуть і капець.
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24.02.2022 21:47 Ответить
Телефонували з пігодини тому,броня в напрямку Роменської.
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24.02.2022 21:47 Ответить
За деякою інформацією під 1000 орків сьогодні засмажили.
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24.02.2022 21:36 Ответить
Остадось 199000, много ****.
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24.02.2022 21:37 Ответить
Александр Жаботинский 36ce613a Це тільки початок.
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24.02.2022 21:39 Ответить
Ну прямо всіх і не треба, достатньо може і якихось 5-10 тисяч, чим більше - тим швидше вони почнути розбігатися, і масовіше здаватися в полон
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24.02.2022 22:11 Ответить
Єднаймося проти загарбників!
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24.02.2022 21:37 Ответить
А бутылки надо собирать для изготовления адского оружия ?
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24.02.2022 21:37 Ответить
их и так хватает тут перхват антиресный - кацапы на подарки от деда хо наступали - привет госпиталь и гниющая нога и это не мы
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24.02.2022 21:39 Ответить
Робіть люди коктейлі молотова і скидуйте москалям на голови,через вікна багатоповерхівок.Це порада ходить в інтернеті.
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24.02.2022 21:38 Ответить
Так вчинили в Будапешті 56-го проти кацапських окупантів
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24.02.2022 21:40 Ответить
Вони мають тут отримати пекло,якого ще вони не бачили.
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24.02.2022 21:42 Ответить
Там наші є !
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24.02.2022 21:38 Ответить
Сподіваюсь, що друг Кац на місці 👍
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24.02.2022 21:40 Ответить
Тут його немає, отже дістався до орків.
Було би добре якби дав про себе знати, що все в нього файно.
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24.02.2022 21:42 Ответить
Агрессор прошёл Сумы в обход по хорошим дорогам зеленского ? Или застрял в грязи ?
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24.02.2022 21:39 Ответить
в паре километров от Сум на роменском направлении сосредоточено около 300 единиц техники орков.
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24.02.2022 21:41 Ответить
Невже нема номера сбу чи мєнтам координати надійшли. Чи ти вважаєш ми їх з сайту зашкварим?
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24.02.2022 21:46 Ответить
все в курсе. но со стрелковым оружием на пару сотен танков кидаться - несколько не разумно.
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24.02.2022 21:49 Ответить
Я мав на увазі що координати надсилайте нє на форум, а у відповідні органи які потім туди *******
Гадаю шо якщо вмієте викладати інфо у інтернеті то і це Вам буде нескладно.
А так вийшов якійсь пердь у калюжу
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24.02.2022 21:58 Ответить
Так бахнуть по этому сборище байрактаром - нехай горят.
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24.02.2022 21:46 Ответить
Схоже й мені передали,я думав перебільшують. Цікаво куди планують,Харків з тилу чи в напрямку Києва?
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24.02.2022 21:52 Ответить
я откуда знаю? кацапы мне как-то не докладывают.
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24.02.2022 21:53 Ответить
То не скоріш не запитання а варіанти.
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24.02.2022 22:03 Ответить
???? Предлагаешь жить в болотах как Мокшане?
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24.02.2022 21:42 Ответить
Мало ли куда там оно проскочили, ВСУ вам вгорнут, а мы поможем.
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24.02.2022 21:42 Ответить
Стоят на окраинах кругом блок посты
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24.02.2022 21:42 Ответить
Почему нет сообщений о сбитых самолётах? Где ПВО? Где стингеры?
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24.02.2022 21:40 Ответить
Если вы не видели, это не значит, что их нет.
Подтверждённых 7 самолётов и 5ть геликоптеров.
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24.02.2022 21:43 Ответить
из 30 3 (5?) эффективность 10%. значит нужно как минимум в 10 раз больше всякой стреляющей херни.
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24.02.2022 22:47 Ответить
я з сум...тишина такая...даже ветер не шумит....сидим з кумом...суки *** пройдут...СЛАВА УКРАIНI.....
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24.02.2022 21:40 Ответить
А у вас дружину чи сестру випадково не Дарья звати?
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24.02.2022 21:48 Ответить
тримайтесь

У києві прямо зараз гримить щось, але далеченько.
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24.02.2022 22:35 Ответить
Москалі вже практично всі типи зброї приміняли,включно з іскандерами і ракетами калібр.В них ще хіба що є Т-22 і Т-160 з якимись там ракетами.Ядерну зброю не рахую,це понти.
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24.02.2022 21:41 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:41 Ответить
Це старовинна кацапська пісня ще з Першої світової.
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24.02.2022 21:59 Ответить
Ситуація така: суми, контоп, білопілля - у москалів.
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24.02.2022 21:43 Ответить
Твоє очко кацапе уходить чеченцям.
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24.02.2022 21:45 Ответить
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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24.02.2022 21:45 Ответить

Схоже, москалям на часі бомбити Воронєж...
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24.02.2022 22:32 Ответить
Не пиши хні - ацетон нарколиги там для чогось використовують, для готування якоїсь ширки, чи що...
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24.02.2022 21:52 Ответить
рецептура Че Гевари - 3/4 бензину на 1/4 мастила
рецептура Вазовського - 2/4 бензину, 1/4 мастила, 1/4 етилового спирту + 10-20 грам сухої суміші дрібних алюмінієвих і залізних ошурок в тонкостінній скляній ампулі
фінська рецептура - до бензину додають 10-20 мл гудрону
радянська рецептура - рівні частини бензину, гасу і лігроїну, запал - тонкостінна ампула з сумішшю сірчаної кислоти, бертолетової солі і цукрової пудри
французька рецептура - бензин і ацетон змішують в пропорції 1:1, додають 50 мл *********, потім поступово розчиняють у суміші подрібнений пінополістирол до утворення густого сиропу
турецька рецептура - 70 % бензину, 10 % парафіну, 20 % мастила
одеська рецептура(варіант французької; використовувалася, зокрема, в ході сутичок на вул. Грушевського) - 70 % бензину, 30 % подрібненого пінопласту, розчиненого до максимальної можливої концентрації в ацетоні.
рецептура «Правого сектора» - натерти в стружку господарське мило, розчинити в підігрітому на водяній чи піщаній бані бензині чи дизельному паливі, додати алюмінієвої пудри. Така суміш може проплавити сталь.
рецептура «УНА-УНСО»(перевірена в бойових умовах міської герильї) - уайт-спіритом розводять бітумну мастику до потрібної консистенції і заливають у тонкостінні пляшки. Суміш не розшаровується з часом і залишається однорідною. Дуже добре прилипає до різних поверхонь, важко гаситься водою, дає відносно багато чорного диму. З бавовняної ганчірки розміром 60*10 см виготовляють запал з трьома вузлами - на обох кінцях і посередині. Запал на довжину двох вузлів *********** в пляшку із сумішшю.[3]
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24.02.2022 22:01 Ответить
Спасибо за подробную рецептуру!👍
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24.02.2022 22:05 Ответить
Насчет наркомании - они какую то хрень растворяют, плюс нюхают ацетон и балдеют.
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24.02.2022 22:00 Ответить
ацетон, 646, 647 растворители и прочие вкусняшки валом в магазина
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24.02.2022 22:01 Ответить
медведчуки, шуфричі, рабіновичі, бужанскі, дубінскі, киви, партнови, татарови, єрмаки, .....,.... вже арештовані?!

гундяєвське кривослав`я.....заборонене??
ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....

коли знешкодять кримський міст??
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24.02.2022 21:46 Ответить
Взорвать КРЫМСКИЙ МОСТ - крутая идея !!
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24.02.2022 21:49 Ответить
то мають арахамії дати команду! по ньому їде техніка орди.....
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24.02.2022 21:59 Ответить
Разговаривал только что с знакомыми из Сум. В обед рашистские танки были в центе города, город был окружен и практически утерян первый областной центр Украины. Но потом наши, не знаю кто, выбили их с города, не дали полностью окружить и отбросили к Охтырке и Конотопу. Сумы в 60 км от границы орков. Идут бои, наши держаться. Слава ВСУ! Слава Украине!
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24.02.2022 21:46 Ответить
ВІКТОР БОБИРЕНКО, місцевий блогер, десь о двадцятій виходив в ефір на одному із каналів і розповів, що все ж таки місто вже зайняте касапами, опір їм чинити нікому, вся місцева знать-влада з'балась в Ромни під захист місцевої в/ч
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24.02.2022 21:59 Ответить
Що і ми і потребуємо доказати. Заскочити злочинцю в чужу хату можна, а втриматися ніяк. Ще ніде не було верховенства злочинців над правом, окрім тих країн, які ми знаємо. Ганьба їм.
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24.02.2022 21:52 Ответить
Суми не окуповані, не сійте паніку!
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24.02.2022 21:59 Ответить
Суми вже відбили. До верховної сироватки. І женуть далі.
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24.02.2022 22:32 Ответить
КОМУ НАДО СКИНУ НА ВАЙБЕР ВИДЕО..********* орков возле артяги....0501697332...маякните скину видео
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24.02.2022 22:08 Ответить
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24.02.2022 22:09 Ответить
Знаете, почему у них страх, а они ждали цветов, про которые им чесали с утра д ночи, а пришли и увидели, что на самом деле она оккупанты и подонки, а это очень подрывает дух!
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24.02.2022 22:09 Ответить
А якби їм дали ті самі нлави, стінгери та протибункерні гранатомети - уявляєте що б вони могли зробити? Зараз вже не автомати треба видавати тероборонцям та добровольчим формуванням - а гранатомети, вогнемети, стінгери та птрк!
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24.02.2022 22:11 Ответить
Героям слава! Смерть рашистам!
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24.02.2022 22:11 Ответить
Зе́мессардзе - национальная гвардия Латвии, государственная вооружённая организация являющаяся частью Национальных вооружённых сил Латвийской Республики. Очень близка к теробороне Украины. "тероборона" - крутые парни, но звучит как то по рашко-советски! Зе́мессардзе расшифровывается - Зе́ме - Земля, край, а сардзе - охрана, защита, то есть Охрана Края или Защита Земли.
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24.02.2022 22:21 Ответить
****@вский рай типа откладывается, попадут все прямиком в морг. Слава Украине!
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24.02.2022 22:27 Ответить
Это потому,что у кацапов моральной зарядки-0. Просто мясо . А их родичи вообще ни на что не способны.
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24.02.2022 22:49 Ответить
Это та тетка, которая говорила что у рашки нет достаточно сил для вторжения
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24.02.2022 23:09 Ответить
а шо есть ?
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24.02.2022 23:27 Ответить
уничтожайте кацапскую нечисть , всех до одного . никакой пощады врагу .
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24.02.2022 23:27 Ответить
Сумчани молодці,вперед!
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24.02.2022 23:29 Ответить
Никакой жалости к кацапсинам, уничтожайте их при первой же возможности, ибо они напали чтобы Вас убивать! Эта зараза не лечится.
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24.02.2022 23:56 Ответить
 
 