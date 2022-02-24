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Новости Война в Украине
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Командование ООС: Поднимайтесь, становитесь в строй и уничтожайте врага повсюду, где бы он ни находился

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Командование ООС: Поднимайтесь, становитесь в строй и уничтожайте врага повсюду, где бы он ни находился

Командование Операции объединенных сил призывает украинцев оказывать ожесточенное сопротивление врагу.

Соответствующий призыв был опубликован на странице командования ООС в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим его буквально.

Боевые собратья!

Командование Объединенных сил обращается ко всем патриотам, кому не безразлична судьба нашей Украины. Только вместе мы сможем спасти наше государство от коварного русского агрессора. И сегодняшний день - доказательство всему миру, как нужно защищать свою Украину!

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В дальнейшем нам вместе нужно создать такие условия, чтобы у оккупантов горела земля под ногами, чтобы враг чувствовал себя как в аду.

Поднимайтесь, становитесь в строй и уничтожайте врага, повсюду, где бы он ни находился. Каждый уничтоженный оккупант, каждая уничтоженная единица вражеской техники – это шаг к нашей Победе.

Слава Украине!

Вместе к Победе!
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Топ комментарии
+32
ЗСУ-ЦЕ ВСЯ УКРАЇНА...
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24.02.2022 22:02
+31
Ребята! Оккупанты уязвимые! Вся их надежда только на то, что мы такие же покорные как их кацапское стадо, что мы испугаемся, когда они зайдут в город, что мы не будем огрызаться. Запомните! Они приходят в города, которых они абсолютно не знают. Они слепые котята. Та даже пара местных охотников с двустволками может их заставить обосраться. Особенно, ночью. Особенно, в первые дни, когда они ещё не успели закрепиться. Все люди должны включаться. Швырять в них даже камни, коктейли Молотова. Вы же знаете, как это все делать!
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24.02.2022 22:08
+29
говорят наши парни герои на острове Змеином перестали выходить на связь... кацапы два крейсера подняли против них потому что не могли выбить из острова. Слава Героям! 300 спартанцев по украински!
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24.02.2022 22:11
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Чем????????
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24.02.2022 22:02 Ответить
коли обирали зе, в мене було питання ЧЕМ ??? вони думають.
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24.02.2022 22:05 Ответить
при чому тут зе, при порошенку також була б війна, тоді б всі писали чим думали ті що його обрали.
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24.02.2022 22:09 Ответить
ДЕ ЗАГАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ???????
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24.02.2022 22:13 Ответить
Ми були би значно сильніші і не відомо чи кацапня поперла би.
В Петі армія була в пріоритеті.
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24.02.2022 22:18 Ответить
когда стране нужен был сторожевой пес выбрали болонку.. но сейчас не время розни .. какой есть
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24.02.2022 22:21 Ответить
Але що робити ???
Сил не вистачає.
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24.02.2022 22:32 Ответить
Та хоч цеглиною
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24.02.2022 22:05 Ответить
ЗСУ-ЦЕ ВСЯ УКРАЇНА...
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24.02.2022 22:02 Ответить
У нас даже менты все попрятались - какой строй? Где он?
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24.02.2022 22:03 Ответить
И где у вас ?
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24.02.2022 22:04 Ответить
На самом юге Херсонской обл.
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24.02.2022 22:08 Ответить
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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24.02.2022 22:03 Ответить
медведчуки, шуфричі, рабіновичі, бужанскі, дубінскі, киви, партнови, татарови, єрмаки, .....,.... вже арештовані?!

гундяєвське кривослав`я.....заборонене??
ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....

коли знешкодять кримський міст??
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24.02.2022 22:03 Ответить
пойди подмойся раз так
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24.02.2022 23:28 Ответить
Я ничего не понимаю в бутылках с зажигательной смесью , но на Майдане они помогли хорошо
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24.02.2022 22:03 Ответить
Стільки підарасів кацапських налізло сіяти паніку.
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24.02.2022 22:04 Ответить
Нормально...
Яка в нас готовність..
Чотири місяці нам розповідали, що американці сіють паніку і от.
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24.02.2022 22:04 Ответить
Слава нації , смерть москалям
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24.02.2022 22:05 Ответить
Необхідно чіткий алгоритм. Конкретно покроково.
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24.02.2022 22:06 Ответить
На самом юге Херсонской обл.
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24.02.2022 22:06 Ответить
А депутатские сыновья уже в строю ? Сын Ахметова к примеру ?
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24.02.2022 22:08 Ответить
Ребята! Оккупанты уязвимые! Вся их надежда только на то, что мы такие же покорные как их кацапское стадо, что мы испугаемся, когда они зайдут в город, что мы не будем огрызаться. Запомните! Они приходят в города, которых они абсолютно не знают. Они слепые котята. Та даже пара местных охотников с двустволками может их заставить обосраться. Особенно, ночью. Особенно, в первые дни, когда они ещё не успели закрепиться. Все люди должны включаться. Швырять в них даже камни, коктейли Молотова. Вы же знаете, как это все делать!
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24.02.2022 22:08 Ответить
говорят наши парни герои на острове Змеином перестали выходить на связь... кацапы два крейсера подняли против них потому что не могли выбить из острова. Слава Героям! 300 спартанцев по украински!
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24.02.2022 22:11 Ответить
Бедные хлопцы...они там были совершенно одни в окружении.
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24.02.2022 22:18 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 22:12 Ответить
Бий рашиську наволоч ,мордер повинен зникнути .
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24.02.2022 22:14 Ответить
Только не путайте русский и российский.Я раньше тоже русским считался,так что,пойти повеситься?
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24.02.2022 22:19 Ответить
Раньше надо было вешаться, когда русским считался. Теперь - все, шанс упущен...
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24.02.2022 22:37 Ответить
Сьогодні в кожного, хто звинувачував Турчинова в здачі Криму, та жителів Донбасу, які не зупинили російські танки, є можливість продемонструвати як потрібно зупиняти армію пуйла.
Тільки потрібно піднятись із власного дивану.
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24.02.2022 22:27 Ответить
ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!!!
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25.02.2022 00:20 Ответить
Я бы с радостью, но я сам нахожусь в такой ситуации как сейчас Украина уже много лет.
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24.02.2022 22:33 Ответить
РАВНОДУШИЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СРЕДИ НАС! ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!!!
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25.02.2022 00:18 Ответить
Куди звертатися? Залиште контакти.
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24.02.2022 23:01 Ответить
ВОЕНКОМАТЫ!!!
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25.02.2022 00:17 Ответить
МУЖЧИНЫ, МУЖИКИ, ПАРНИ!!! НЕ БЕГИТЕ! ИДИТЕ В ВОЕНКОМАТЫ, ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ В ТЕРОБОРОНУ, БЕРИТЕ ОРУЖИЕ В РУКИ, ДАЕМ ОТПОР КРЕМЛЕВСКОЙ ВЕРХУШКЕ КАК ИЗРАИЛЬТЯНЕ АРАБАМ!!! ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! ЧИТАЕТЕ ПРИТЧУ О ЛЬВЕ И ТРЕХ БЫКАХ!!! ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СИЛА И БОГ С НАМИ! ПОРОЗНЬ МЫ ПРОИГРАЕМ, ПОТЕРЯЕМ СВОИ СЕМЬИ, РОДНЫХ, ЖИЗНИ, УКРАИНУ!!!
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25.02.2022 00:16 Ответить
Украинские воины! Испортите настроение фашисткому генералу Конашенкову и его фюреру! Слава героям Украины! Все демократические страны - за вас!
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25.02.2022 00:29 Ответить
Денацификатор Путлер посылал убийц с "новичком" оппозиционеру Навальному. Подонки из Госдумы, надеются на лёгкую добычу , на быстрый и малокровный захват независимой Украины! Так пусть их подлые и трусливые планы - не сбудуться! Смерть российским оккупантам!
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25.02.2022 00:33 Ответить
 
 