Командование ООС: Поднимайтесь, становитесь в строй и уничтожайте врага повсюду, где бы он ни находился
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командование Операции объединенных сил призывает украинцев оказывать ожесточенное сопротивление врагу.
Соответствующий призыв был опубликован на странице командования ООС в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Приводим его буквально.
Боевые собратья!
Командование Объединенных сил обращается ко всем патриотам, кому не безразлична судьба нашей Украины. Только вместе мы сможем спасти наше государство от коварного русского агрессора. И сегодняшний день - доказательство всему миру, как нужно защищать свою Украину!
В дальнейшем нам вместе нужно создать такие условия, чтобы у оккупантов горела земля под ногами, чтобы враг чувствовал себя как в аду.
Поднимайтесь, становитесь в строй и уничтожайте врага, повсюду, где бы он ни находился. Каждый уничтоженный оккупант, каждая уничтоженная единица вражеской техники – это шаг к нашей Победе.
Слава Украине!
Вместе к Победе!
Пожалуйста, подождите...
В Петі армія була в пріоритеті.
Сил не вистачає.
гундяєвське кривослав`я.....заборонене??
ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
коли знешкодять кримський міст??
Яка в нас готовність..
Чотири місяці нам розповідали, що американці сіють паніку і от.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Тільки потрібно піднятись із власного дивану.