Основной целью армии РФ является блокировка Киева, создание сухопутного коридора в оккупированный Крым и Приднестровье, – Генштаб ВСУ. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативная информация о российском вторжении от Генерального штаба ВСУ по состоянию на 20:00 24 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"По состоянию на 20:00 24 февраля противник продолжает ведение полномасштабной агрессии против Украины. В настоящее время из 90 БТГр на территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на Слобожанском, Сиверском, Таврическом направлениях.
С разрешения еще одного "братского народа" из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома ЛУНИНЕЦ.
Уже понятен коварный план русских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР.
Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 русских солдат на аэродроме ГОСТОМЕЛЬ.
Еще одна цель захватчика - нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары.
На подступах к ХЕРСОНУ ведутся бои. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении НИКОЛАЕВА. Нанесены два ракетных удара по Буялику.
Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции по отражению вооруженной агрессии.
Механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Победа-Глухов. Колонна русских оккупантов остановлена. 1 ОТБр продолжает бой на окраине ЧЕРНИГОВА.
На слободском направлении ведется оборона по рубежу ДОВЖАНКА, ДВОРЕЧНАЯ, АРТЕМИВКА, КОТУЗИВКА, ХАРЬКОВ, ДЕРГАЧИ, ДОВЖИК, МУРАХА, АХТЫРКА, СУММЫ.
У противника очень низкое моральное состояние. Красноречивый пример – оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян.
Военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанту резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, отдает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Бросай оружие, выходи с поднятыми руками: 10 лет отработаешь на восстановление Украины - глядишь, и научишься чему полезному, по крайней мере - мыть руки перед едой и пользоваться теплым ватерклозетом!
Помни, кацап, если сам не сдашься - тебя отправят на удобрение!
Из задекларированной численности ВСУ в 250 000 чел.: 1. Какая укомплектованность была на 24.02.22? 60%? 70% 2. Из этих 250 тыс. сколько там было реальных комботантов? 100 000? 150 000? Понятно же, что при таком вторжении эти 100 000 размазали по всем направлениям тонким слоем. Вот тебе и результат.
Решает комплекс: и кол-во личного состава, и их профессионализм, и их мотивированность, и системы управления, и вооружение.
кацап, ты еще ен поняло?)
принято ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение по уничтожению расеи - как ********* государства.
ЯО будет отобранно, территория разделена на сферы влияния, население - за забором..
читай "москва 2042" - вторую половину книги: это будущее расеи.
принято ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение по уничтожению расеи - как ********* государства.
ЯО будет отобранно, территория разделена на сферы влияния, население - за забором..
читай "москва 2042" - вторую половину книги: это будущее расеи.
ВЕСЬ мир увидел ваш идиотизм и выступил против расеи)
даже нанятые в рос.компании европейские чиновники и президент Чехии.
расейские фашисты будут разбиты, Украина - расею крестила, Украина расею отпоет и похоронит.
Я НЕ ПОНИМАЮ : почему в раше и Белоруси до сих пор не взрываются склады , не бомбятся города ?
Утрецом отгребёте....
Таке в державі робиться..
Если сирена - проснусь...
це ж відсіченя від моря! а фактично зашморг. бо без виходу до моря вся продукція України буде не конкурентноздатна, бо вагонами через Європу багато не навозишся. А в окупованих портах ворог заломить таку ціну що невигодно взагалі стане возити.
Одесу треба кров з носу тримати!
https://www.youtube.com/watch?v=QaE8EcNF7nU
Навіть слово таке не промовляйте вслух
Але тут деякі товарищи мене кидаться довбати
Ну ви розумієте...
Єднаймося
Тимчасово
Но после того,как в Раде этот представитель Расейского патриархата не встал почтить наших погибших героев,не верьте ему .
Хитрый змий
Тобто 2/3 кинуто в п*здоріз? Ефективність так собі... Як відомо, не кажи гоп - але попередній прогніз уже якось вимальовується...
Что уже все закончилось?
Слово уже пока неуместно
НАТО это повод расширять коридор двигающий в сторону России.