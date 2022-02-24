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Новости Война в Украине
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Основной целью армии РФ является блокировка Киева, создание сухопутного коридора в оккупированный Крым и Приднестровье, – Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация о российском вторжении от Генерального штаба ВСУ по состоянию на 20:00 24 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"По состоянию на 20:00 24 февраля противник продолжает ведение полномасштабной агрессии против Украины. В настоящее время из 90 БТГр на территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на Слобожанском, Сиверском, Таврическом направлениях.

С разрешения еще одного "братского народа" из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома ЛУНИНЕЦ.

Уже понятен коварный план русских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР.

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Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 русских солдат на аэродроме ГОСТОМЕЛЬ.

Еще одна цель захватчика - нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары.

На подступах к ХЕРСОНУ ведутся бои. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении НИКОЛАЕВА. Нанесены два ракетных удара по Буялику.

Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции по отражению вооруженной агрессии.

Механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Победа-Глухов. Колонна русских оккупантов остановлена. 1 ОТБр продолжает бой на окраине ЧЕРНИГОВА.

На слободском направлении ведется оборона по рубежу ДОВЖАНКА, ДВОРЕЧНАЯ, АРТЕМИВКА, КОТУЗИВКА, ХАРЬКОВ, ДЕРГАЧИ, ДОВЖИК, МУРАХА, АХТЫРКА, СУММЫ.

У противника очень низкое моральное состояние. Красноречивый пример – оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян.

Военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанту резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, отдает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+35
Смерть фашистским-кацапским оккупантом!
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24.02.2022 22:27
+31
кацап, сдавайся! водки не будет - но хоть немного нормальной еды пожрешь!

Бросай оружие, выходи с поднятыми руками: 10 лет отработаешь на восстановление Украины - глядишь, и научишься чему полезному, по крайней мере - мыть руки перед едой и пользоваться теплым ватерклозетом!

Помни, кацап, если сам не сдашься - тебя отправят на удобрение!
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24.02.2022 22:32
+24
********** кинул смертников на все направления Украины, в главной попытке пробить коридор на Крымнаш в пророссийских регионах. Помните.
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24.02.2022 22:25
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Смерть фашистским-кацапским оккупантом!
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24.02.2022 22:27 Ответить
***** пойди !
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24.02.2022 22:29 Ответить
кацап, сдавайся! водки не будет - но хоть немного нормальной еды пожрешь!

Бросай оружие, выходи с поднятыми руками: 10 лет отработаешь на восстановление Украины - глядишь, и научишься чему полезному, по крайней мере - мыть руки перед едой и пользоваться теплым ватерклозетом!

Помни, кацап, если сам не сдашься - тебя отправят на удобрение!
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24.02.2022 22:32 Ответить
Пшел нахер к своему *****.
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24.02.2022 22:36 Ответить
Кацап, лучше сам удавись, а то твой недофюрер объявит мобилизацию, тебя призовут воевать в Украину, тут тебя наши бойцы у(с)покоят и ты станешь плодородным украинским черноземом.
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24.02.2022 22:42 Ответить
Семки! Семки в карманы положи москаль...будут либо жаренные, либо прорастут...там уже как обернётся...либо Мыши и Суслики будут сыты...либо подсолнечник - и опять Суслики в плюсе...
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26.02.2022 13:00 Ответить
********** кинул смертников на все направления Украины, в главной попытке пробить коридор на Крымнаш в пророссийских регионах. Помните.
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24.02.2022 22:25 Ответить
Карта российского вторжения
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24.02.2022 22:33 Ответить
В Сумах горить артучилище,стрільба.
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24.02.2022 22:43 Ответить
Мокши днем бомбили.
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24.02.2022 23:29 Ответить
Херсонщина ніколи не була проросійською
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25.02.2022 00:07 Ответить
Було вати багато. Зараз ****** від братушек. Стали бандерівцями
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26.02.2022 12:51 Ответить
С Киевом понятно что отсосут, а вот второй пункт если все было понятно почему такая ситуация что походным маршем маршируют и берут без боя?
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24.02.2022 22:25 Ответить
Договорняк зелин
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24.02.2022 22:26 Ответить
Берут? Пришёл, увидел, получил ****.ы и убежал.
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24.02.2022 22:32 Ответить
Потому что Зе, всё своё президенство забивал большой болт на ВСУ и обороноспособность Украины.
Из задекларированной численности ВСУ в 250 000 чел.: 1. Какая укомплектованность была на 24.02.22? 60%? 70% 2. Из этих 250 тыс. сколько там было реальных комботантов? 100 000? 150 000? Понятно же, что при таком вторжении эти 100 000 размазали по всем направлениям тонким слоем. Вот тебе и результат.
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24.02.2022 22:34 Ответить
Не особовий склад вирішує результати боїв, а озброєння, його кількість
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25.02.2022 01:02 Ответить
Дилетантский взгляд.
Решает комплекс: и кол-во личного состава, и их профессионализм, и их мотивированность, и системы управления, и вооружение.
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25.02.2022 08:01 Ответить
Згода. Мав на увазі величезна кількість в ролі гарматного мяса без достатнього і належного озброєння
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26.02.2022 00:38 Ответить
В Крымнаше нет воды и нужна уряпобеда *****.
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24.02.2022 22:26 Ответить
Насчет сухопутного коридора в Крым - это было известно и понятно еще с 2014 года.
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24.02.2022 22:27 Ответить
Да, но Наполеону нужны были дороги. Не хочу сейчас его критиковать, пока, но бесит...
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24.02.2022 22:46 Ответить
А які гарні там дороги побудували...
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24.02.2022 22:29 Ответить
Представитель фашистов решил показать доказательства своих преступлений?
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24.02.2022 22:33 Ответить
потому что вас уничтожают, кацапы

кацап, ты еще ен поняло?)
принято ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение по уничтожению расеи - как ********* государства.
ЯО будет отобранно, территория разделена на сферы влияния, население - за забором..
читай "москва 2042" - вторую половину книги: это будущее расеи.
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24.02.2022 22:37 Ответить
Капитан очевидность. Об этом ещё 7 лет назад говорилось.
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24.02.2022 22:30 Ответить
CNN повідомило, що під Воронежем впав військово-транспортний АН-26. Воронежу не розслаблятися
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24.02.2022 22:30 Ответить
Каждый выстрел из винтовки поможет армии. Согласен. А что же вы закон провалили что бы эти винтовки разрешить гражданам?
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24.02.2022 22:33 Ответить
а кто сейчас не дает получить автомат? бери паспорт и иди, получай.
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24.02.2022 22:39 Ответить
А ты уже взяло автомат,долбень?
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25.02.2022 06:09 Ответить
Никогда никто не взял народ, который не пожелал.
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24.02.2022 22:35 Ответить
кацап, ты еще не поняло?)
принято ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение по уничтожению расеи - как ********* государства.
ЯО будет отобранно, территория разделена на сферы влияния, население - за забором..

читай "москва 2042" - вторую половину книги: это будущее расеи.

ВЕСЬ мир увидел ваш идиотизм и выступил против расеи)
даже нанятые в рос.компании европейские чиновники и президент Чехии.

расейские фашисты будут разбиты, Украина - расею крестила, Украина расею отпоет и похоронит.
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24.02.2022 22:44 Ответить
Захватили орки Чернобыль , Гостомель , юг Украины
Я НЕ ПОНИМАЮ : почему в раше и Белоруси до сих пор не взрываются склады , не бомбятся города ?
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24.02.2022 22:41 Ответить
Короче так, кацапи, я спать хочу, так шо, если вы реально уже в Кротенках, чапаем через Полтаву тихо, без проишествий, не будите лихо
Утрецом отгребёте....
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24.02.2022 22:45 Ответить
А я не планую сьогодні спати.
Таке в державі робиться..
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24.02.2022 22:47 Ответить
Я с 3.46 не сплю. Начало войны встретила.
Если сирена - проснусь...
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24.02.2022 23:05 Ответить
\створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР. \
це ж відсіченя від моря! а фактично зашморг. бо без виходу до моря вся продукція України буде не конкурентноздатна, бо вагонами через Європу багато не навозишся. А в окупованих портах ворог заломить таку ціну що невигодно взагалі стане возити.
Одесу треба кров з носу тримати!
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24.02.2022 22:48 Ответить
Да. Нужно нанести удар по мосту Керченскому-новоросийск
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24.02.2022 23:19 Ответить
Звернення командира ЗСУ до росіян

https://www.youtube.com/watch?v=QaE8EcNF7nU
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24.02.2022 23:15 Ответить
Такое впечатление, что юг просто сливают, что бы дать воду в канал. Кацапы прошли от Крыма до Энергодара без особых проблем и боёв.
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24.02.2022 23:20 Ответить
південь здали...зате під луганськом та донецькому працюють на відмінно
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25.02.2022 00:19 Ответить
На півночі теж дуже складно! Конотоп, Суми...
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25.02.2022 02:37 Ответить
Що це ви завчасно здаєтесь? Ещё не вечер,як кажуть кацапи. Ще ніхто нічого не здав!
Навіть слово таке не промовляйте вслух
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25.02.2022 06:14 Ответить
Тут я Згідний з вашим дописом. І вже не перший раз пишу подібне.
Але тут деякі товарищи мене кидаться довбати

Ну ви розумієте...
Єднаймося
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25.02.2022 06:37 Ответить
Не уже, а пока!
Тимчасово
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25.02.2022 06:15 Ответить
Ну все ясно. ***** не заплатил своим воякам и тупо отправил их на убой. А оно им надо ? Вот жлоб, и здесь сэкономил.
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24.02.2022 23:28 Ответить
Пытаются,но не дадим!
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25.02.2022 06:18 Ответить
Потрібно зараз розібратися із Придністров'ям, Молдова буде тільки рада. Потопити кацапню в Дністрі.
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24.02.2022 23:31 Ответить
"На підступах до ХЕРСОНА ведуться бої..." А чому вони не велися на підступах до Генічеська Чаплинки чи Каланчаку?
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24.02.2022 23:33 Ответить
Глава УПЦ мп Онуфрий поддержал и благословил украинскую армию и назвал действия кацапов грехом Авеля.
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24.02.2022 23:39 Ответить
Одразу видно, московський патріархат... Братовбивство називається гріхом Каїна, ліл 😂
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24.02.2022 23:54 Ответить
Просто він натякнув хто з нас старший брат.
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24.02.2022 23:59 Ответить
Наверное уже стал понимать, что кацапия исчадие ада.
Но после того,как в Раде этот представитель Расейского патриархата не встал почтить наших погибших героев,не верьте ему .
Хитрый змий
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25.02.2022 06:25 Ответить
На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп.

Тобто 2/3 кинуто в п*здоріз? Ефективність так собі... Як відомо, не кажи гоп - але попередній прогніз уже якось вимальовується...
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24.02.2022 23:51 Ответить
Дідько їх знає... Якщо на Півночі та Сході орки хором випльовують зуби разом зі щелепами, то на Півдні... трохи паршиво. Як би туди не поперла "остання третина".
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24.02.2022 23:56 Ответить
Гадаю, на той момент на Півдні буде вже достатньо посилена оборона, щоб "полетели клочки по закоулочкам"...
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25.02.2022 08:10 Ответить
То ,что хотели они уже получили - крымский канал,и Чернобыльскую АС. Крым.канал для рейтингов,а АС для рычага на Евросоюз.Как то быстро все у них получилось.Наверное слабая оборона этих объектов?(в смысле средства для обороны).Совпадение?...
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25.02.2022 00:00 Ответить
Что значит УЖЕ?
Что уже все закончилось?
Слово уже пока неуместно
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25.02.2022 06:28 Ответить
Вполне уместно: из ОП уже раздаются заявления, что, в принципе, готовы сесть за стол переговоров (и даже обсудить внеблоковый статус). На второй день.. Прикольно?
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26.02.2022 15:26 Ответить
чому до сих пір нема чітких інструкцій дій для українців, які хочуть повернутись із-за кордону і боронити Україну? Мій дім вже під кацами, нема можливості бути з сім'єю...дуже хочу привітатися з "братьями"...
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25.02.2022 00:16 Ответить
Грошима, інформаційна підтримка. Повітряний простір закрито. Ви більше користі там принесете, ніж тут з автоматом. Армії потрібен тил.
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25.02.2022 02:25 Ответить
наконец дошло
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25.02.2022 00:46 Ответить
ГЕНШТАБ ЗСУ! ВИДАВАЙТЕ ЗБРОЮ УКРАЇНЦЯМ ПРЯМО НА ВУЛИЦЯХ, ПІД ПАСПОРТ. ДО ВІЙСЬККОМАТІВ НЕМОЖЛИВО ДОЇХАТИ! ПОСТАВТЕ НАМЕТИ ПО ВСЬОМУ КИЄВУ, І ЗАПИСУЙТЕ ВСІХ БАЖАЮЧИХ В ТРО! ЧОГО ВИ БОЇТЕСЬ? ЧОГО ВИ ЧЕКАЄТЕ? ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБ УКРАЇНА ЗАЛИШИЛАСЬ ЯК ДЕРЖАВА?
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25.02.2022 02:35 Ответить
*****,путин!Сдохни!
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25.02.2022 05:41 Ответить
Сам не сдохнет, надо помочь
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25.02.2022 06:30 Ответить
Украина не проходной двор !!!Т
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25.02.2022 06:35 Ответить
Кремль это будка для звериного отродья. Да и весь козлостан такой же.
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25.02.2022 06:37 Ответить
Ещё с 1992 было понятно ,что аппетит возгорится ,после удачного проекта Приднестровье.
НАТО это повод расширять коридор двигающий в сторону России.
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25.02.2022 06:42 Ответить
Слава Героям Украіны!!!👏👏👏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤍❤️🤍
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25.02.2022 06:45 Ответить
Задача врага - полный разгром ВСУ. Иначе эти коридоры не удержать. Как бы там не было ВСУ уже покрыли себя славой и доблестью. С честью выполняя свой долг.
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25.02.2022 12:08 Ответить
Сбивать надо ! Сбивать !
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25.02.2022 22:17 Ответить
Основною нашою метою є повна їх капітуляція
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25.02.2022 23:33 Ответить
У меня складывается ощущение, что юг Запорожской области никто не защищает.
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26.02.2022 20:19 Ответить
Основная цель русско-фашистского нападения - захват одного из двух основных центров - Киева или Харькова, привезти туда «легитимного» ****** Януковича, который будет обьявлен ****** «президентом». Этот ***** подпишет с ****** документ о дружбе и будет сформирована администрация во главе с АзИровым. А, Зеленского обьявят «врагом народа» и будут стараться уничтожить. Вот поэтому Янукович сидит пьяный и тихий рядом со своей бутылкой и ждет «победы».
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27.02.2022 12:48 Ответить
 
 