РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11234 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежомАвто
48 722 68
авиакатастрофа (1661) Россия (91250) АН (62)

В России разбился самолет с экипажем, который вез "особо ценное имущество"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом Авто

Минобороны России в четверг вечером сообщило о падении Ан-26 в Воронежской области. Экипаж самолета погиб.

Причиной крушения самолета Ан-26 Вооруженных сил России в Воронежской области стал отказ техники, сообщает РБК, информацию которого приводит Цензор.НЕТ.

Цель рейса не уточнялась, в Минобороны РФ лишь отметили, что самолет перевозил "особо ценное имущество".

Разрушений на земле из-за крушения транспортника нет. Для того чтобы установить точные причины аварии, к месту происшествия направили комиссию ВКС России.

Вооруженные силы Украины сбили в четверг не менее шести российских самолетов, атаковавших наше государство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России срочников заставляют заключать контракты и отправляют на границу
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
У фразі "цінне лайно" помилка...
показать весь комментарий
24.02.2022 22:35
+38
Екіпажу бажаю гарного настрою!
показать весь комментарий
24.02.2022 22:36
+34
биоматериал ***** везли..
показать весь комментарий
24.02.2022 22:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
биоматериал ***** везли..
показать весь комментарий
24.02.2022 22:34 Ответить
У фразі "цінне лайно" помилка...
показать весь комментарий
24.02.2022 22:35 Ответить
так-особливо цінне кацапське лайно...
показать весь комментарий
24.02.2022 22:35 Ответить
Особливо цінне *****.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:38 Ответить
Псковские десантники?
показать весь комментарий
24.02.2022 22:35 Ответить
Екіпажу бажаю гарного настрою!
показать весь комментарий
24.02.2022 22:36 Ответить
та міцного здоров'я
показать весь комментарий
24.02.2022 23:14 Ответить
и землю стекловатой!
показать весь комментарий
24.02.2022 23:22 Ответить
свинособаки оказались тяжелее воздуха...
показать весь комментарий
24.02.2022 22:36 Ответить
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
показать весь комментарий
24.02.2022 22:37 Ответить
Прочитала "лайно", подумаля януковича перевозили.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:37 Ответить
В цепких обьятиях Хамки Герман.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:39 Ответить
То може його і везли на трон посадити замість бубочки.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:11 Ответить
недовезли ))
показать весь комментарий
24.02.2022 23:23 Ответить
Бо засцяв, як завжди.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:55 Ответить
Козломорді пішли хробаків шукати.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:38 Ответить
Екіпаж молодці. Стали хорошими росіянами.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:38 Ответить
Не знаю, правдали, но слышал, что и Жирик стал хорошим русским.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:41 Ответить
та ти шо!!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 22:48 Ответить
Опа... Сподіваємось, не фейк.
Мо', щось заворушилося при анпіраторському дворі? (і поєхавшого пропагандона війни про всяк випадок теж шльопнули)
показать весь комментарий
24.02.2022 22:51 Ответить
Ребята, похоже пока отмена - погуглил, пока хороших новостей по этому поводу онлайн не появлялось.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:02 Ответить
жаль, но надежду не теряем, надо чтоб и пуйла с собой прихватил
показать весь комментарий
24.02.2022 23:24 Ответить
Коли так, то лихі парфуми ( ) у пеклі дуже втішаться.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:10 Ответить
який віз "особливо цінне ЛАЙНО"
показать весь комментарий
24.02.2022 22:39 Ответить
Технічно це є бомбардуванням Воронежа, до речі
показать весь комментарий
24.02.2022 22:40 Ответить
Воронеж без воронки - как справка без печати.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:46 Ответить
Дочекались!
показать весь комментарий
24.02.2022 23:24 Ответить
Воронєжжж руліт. Це гарна новина. Мінус кацапольот, плюс ракєта яку заощадили. *****, як я либлюсь вперше за день. Шоб ви там усі попадали, гади, нелюді, сволоти.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:40 Ответить
ну, хай виздоравлюють.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:41 Ответить
Бажаю їм не кашлять
показать весь комментарий
24.02.2022 23:12 Ответить
Лайно він перевозив особливо цінне.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:42 Ответить
Сам Бог вийшов на війну за Україну,Йому Слава і подяка,Амінь!Боже доведи справу до кінця дай Україні перемогу,ворог хай піде геть
показать весь комментарий
24.02.2022 22:42 Ответить
Всем внезапно приземлившимся - крепкого здоровья.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:43 Ответить
І карколомних пригод у статевому житті.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:47 Ответить
...із лихими парфумами, відомими як сукуби та інкуби.
(Бо одного Попобави на всіх не стане ).
показать весь комментарий
24.02.2022 22:50 Ответить
свиносабак дохлых рассыпало по полям?
показать весь комментарий
24.02.2022 22:45 Ответить
*****, хтів глянути на ворожих сайтах за цю радість. Та да, там труть за те що наш розбився, та пішли на небо п'ять воїнів. А за свій говнольот тільки: впав, жорстка посадка. Далі інші новини (звичайно за УКРАЇНУ)
показать весь комментарий
24.02.2022 22:46 Ответить
....віз ПЕТ мішки для 200 кацапів, нічого ми їх без так пустимо на перегній в Україні введено обмеження на використання ПЕТ пакетів.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:46 Ответить
Москалики почали бомбити Воронєж. Нє?
показать весь комментарий
24.02.2022 22:47 Ответить
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1496939659682844686?t=5uXx65U29vI5i1XUatMHGA&s=19
показать весь комментарий
24.02.2022 22:47 Ответить
Ше один мамкін вояка
показать весь комментарий
24.02.2022 22:48 Ответить
Їх не треба збивати, вони самі попадають
показать весь комментарий
24.02.2022 22:48 Ответить
Зараз кацапи скажуть що цей літак був напханий сотнями військових. Тобто всі ті хто сьогодні віддав душу дияволу в нападі на нас.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:50 Ответить
Бог шельму метит!
показать весь комментарий
24.02.2022 22:51 Ответить
Бомбить Воронеж? Удалось.
показать весь комментарий
24.02.2022 22:52 Ответить
До мене в обісце залізла якась русішвайн а ви мені про літак але це приємно
показать весь комментарий
24.02.2022 22:55 Ответить
Та не удивительно, у них все падает
показать весь комментарий
24.02.2022 22:57 Ответить
слово лайно пишеться через лiтеру Л
показать весь комментарий
24.02.2022 22:58 Ответить
Он был тяжелее воздуха.....

Помни помним....
показать весь комментарий
24.02.2022 23:12 Ответить
Миттєва карма прилетіла!
показать весь комментарий
24.02.2022 23:17 Ответить
Нравится-не нравится летать не получается ...
показать весь комментарий
24.02.2022 23:20 Ответить
а что е
перевозил? тушки мокшан в пакетах? Карма она такая
показать весь комментарий
24.02.2022 23:21 Ответить
Мало. Это не люди.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:21 Ответить
Это обещанные хакерские атаки на электронику?
показать весь комментарий
24.02.2022 23:21 Ответить
очень хорошая новость. желаю всем кацапам сдохнуть .
показать весь комментарий
24.02.2022 23:24 Ответить
"особо ценное имущество" , не пострадало ?
показать весь комментарий
24.02.2022 23:25 Ответить
Там з літунов хтось басом співав, а в хорі Александрова всі фальцетом. Ось і забрали пітарів до себе
показать весь комментарий
24.02.2022 23:31 Ответить
прекрасная новость!
показать весь комментарий
24.02.2022 23:34 Ответить
Только что на сайте Взгляд.ру поздравил кацапов с падении Ан-26, какой срач там начался)
показать весь комментарий
24.02.2022 23:35 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 23:39 Ответить
Симпатичний фінт ушами зробив літак.
В адіще шурхайте, тварі.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:38 Ответить
Мои молитвы услышаны
показать весь комментарий
24.02.2022 23:52 Ответить
Нє, відмова теніки, після влучання ракети - то святе, таскати вам не ператаскати!
показать весь комментарий
24.02.2022 23:59 Ответить
Может, это Гиркин опять ошибся с самолётом, как с Малайзийский Боингом?
показать весь комментарий
25.02.2022 00:16 Ответить
Может, это Гиркин опять ошибся с самолётом, как с Малайзийский Боингом?
показать весь комментарий
25.02.2022 00:17 Ответить
А в месте крушения визитку Яроша нашли?
показать весь комментарий
25.02.2022 04:56 Ответить
 
 