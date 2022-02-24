48 722 68
В России разбился самолет с экипажем, который вез "особо ценное имущество"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом Авто
Минобороны России в четверг вечером сообщило о падении Ан-26 в Воронежской области. Экипаж самолета погиб.
Причиной крушения самолета Ан-26 Вооруженных сил России в Воронежской области стал отказ техники, сообщает РБК, информацию которого приводит Цензор.НЕТ.
Цель рейса не уточнялась, в Минобороны РФ лишь отметили, что самолет перевозил "особо ценное имущество".
Разрушений на земле из-за крушения транспортника нет. Для того чтобы установить точные причины аварии, к месту происшествия направили комиссию ВКС России.
Вооруженные силы Украины сбили в четверг не менее шести российских самолетов, атаковавших наше государство.
Топ комментарии
+39 Имярек
показать весь комментарий24.02.2022 22:35
+38 Volodymyr Makar
показать весь комментарий24.02.2022 22:36
+34 молодой рабочий
показать весь комментарий24.02.2022 22:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Мо', щось заворушилося при анпіраторському дворі? (і поєхавшого пропагандона війни про всяк випадок теж шльопнули)
(Бо одного Попобави на всіх не стане ).
Помни помним....
перевозил? тушки мокшан в пакетах? Карма она такая
В адіще шурхайте, тварі.