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"Энергосистема работает в нормальном режиме. Ничего выключать не нужно!", - СБУ о российском фейке в соцсетях
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В СБУ опровергли очередной фейк российской пропаганды по подключению энергосети Украины к европейской системе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Враг распространяет в соцсетях слухи о том, что сегодня нужно выключить все электроприборы и до нуля снизить потребление в домах. Вроде бы, через подключение нашей энергосети к европейской системе.
Это – попытка нанести удар по украинской энергосистеме. "Укрэнерго" (ТЭГ) уже официально опровергло эту информацию и заявило – энергосистема работает в нормальном режиме. Ничего выключать не нужно!", - говорится в сообщении.
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