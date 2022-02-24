РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11173 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
8 843 12
СБУ (18677) Тарифы на электроэнергию (1904) Укрэнерго (438) фейк (613)

"Энергосистема работает в нормальном режиме. Ничего выключать не нужно!", - СБУ о российском фейке в соцсетях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В СБУ опровергли очередной фейк российской пропаганды по подключению энергосети Украины к европейской системе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Враг распространяет в соцсетях слухи о том, что сегодня нужно выключить все электроприборы и до нуля снизить потребление в домах. Вроде бы, через подключение нашей энергосети к европейской системе.

Это – попытка нанести удар по украинской энергосистеме. "Укрэнерго" (ТЭГ) уже официально опровергло эту информацию и заявило – энергосистема работает в нормальном режиме. Ничего выключать не нужно!", - говорится в сообщении.

Читайте также: Частные ТЭС компенсировали дефицит электричества в энергосистеме из-за сбоев в работе АЭС, - "Укрэнерго"

Энергосистема работает в нормальном режиме. Ничего выключать не нужно!, - СБУ о российском фейке в соцсетях 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
показать весь комментарий
24.02.2022 23:17 Ответить
Вимикати світло треба не через те, що якоїсь там потужності не хватає, а через вимоги світломаскування
показать весь комментарий
24.02.2022 23:18 Ответить
если ВСЕ выключат - колоссальное количество свободной э/э.. и система может не выдержать - сейчас отключены от сброса в сеть.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:39 Ответить
Дуже активно цю херню розганяють у Львові та Києві.

Люди будемо спокійно боротися за свою Землю !
показать весь комментарий
24.02.2022 23:28 Ответить
Отримала таке повідомленя і в Одесі.Добре,що швидко з'ясувалося,що це фейк
показать весь комментарий
25.02.2022 00:25 Ответить
смерть кацапью...
показать весь комментарий
24.02.2022 23:34 Ответить
Ни о чём.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:38 Ответить
просто сиди на бутылке молча
показать весь комментарий
24.02.2022 23:45 Ответить
Паника не нужна.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:55 Ответить
 
 