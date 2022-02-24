РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12154 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
24 080 36
Путин (29862) санкции (10615) США (23182) Минфин США (33)

Зять Путина, сыновья Иванова, Фрадкова, Сечина: Британия и США ввели санкции против родственников властей России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Минфин США объявил о введении санкций против "близких к Путину семей".

Об этом говорится в заявлении американского Минфина, сообщает Цензор.НЕТ

Под санкции попали сыновья экс-министра обороны Сергея Иванова и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, а также сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван.

Министерство объясняет, что сын Иванова попал под санкции из-за того, что США считают его отца "ближайшим союзником Путина", а также потому, что Иванов-старший работал главой администрации президента, вице-премьером и министром обороны.

Иванов-младший занимает должности главы "Алроса" и члена совета директоров "Газпромбанка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Сын Николая Патрушева Андрей занимал руководящие должности в компании "Газпром Нефть" и, как отмечает Минфин США, "работал в российском энергетическом секторе". Санкции к нему применены как к человеку, "близкому к лицу, чье имущество или интересы в имуществе заблокированы".

Тем временем под британские санкции попал Кирилл Шамалов, самый молодой российский миллиардер, который ранее был женат на дочери Путина Екатерине.

Кроме него, в санкционном списке британцев:

-Петр Фрадков, председатель Промсвязьбанка, недавно попавший под санкции, и сын бывшего руководителя внешней разведки России (ФСБ). Промсвязьбанк был назначен в феврале 2022 г. и обслуживает 70% государственных контрактов Минобороны России.

-Денис Бортников, заместитель президента крупнейшего российского банка ВТБ. Бортников является сыном Александра Бортникова, главы Федеральной службы безопасности (ФСБ), ответственного за отравление политического активиста Алексея Навального в августе 2020 года запрещенным химическим веществом группы "Новичок".

-Юрий Слюсарь, директор Объединенной авиастроительной корпорации, крупного производителя самолетов для российских военных;

-Елена Александровна Георгиева, председатель правления государственного оборонного конгломерата "Новикомбанк".

Тим часом під британські санкції потрапив Кирило Шамалов, наймолодший російський мільярдер, який раніше був одружений з дочкою Путіна Катериною.

Крім нього у санкційному списку британців:

-Петро Фрадков, голова Промсвязьбанку, який нещодавно потрапив під санкції, та син колишнього керівника зовнішньої розвідки Росії (ФСБ). Промсвязьбанк був призначений у лютому 2022 року і обслуговує 70% державних контрактів Міноборони Росії.

-Денис Бортніков, заступник президента найбільшого російського банку ВТБ. Бортніков є сином Олександра Бортнікова, голови Федеральної служби безпеки (ФСБ), відповідального за отруєння політичного активіста Олексія Навального в серпні 2020 року забороненою хімічною речовиною угруповання "Новічок".

-Юрій Слюсар, директор Об'єднаної авіабудівної корпорації, великого виробника літаків для російських військових;

-Олена Олександрівна Георгієва, голова правління державного оборонного конгломерату "Новікомбанк".

Читайте також на Цензор.НЕТРосію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи, - Байден
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
показать весь комментарий
24.02.2022 23:16
+16
Усю лапатну хрєнь зробити ніщєбродамі та викинути смердіти запарєбрік...
показать весь комментарий
24.02.2022 23:14
+14
а лЯврову? а мЮдвєдєва синочка?
показать весь комментарий
24.02.2022 23:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це файно.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:14 Ответить
Усю лапатну хрєнь зробити ніщєбродамі та викинути смердіти запарєбрік...
показать весь комментарий
24.02.2022 23:14 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 23:16 Ответить
супер !!! вертайтесь розбудовувати москальщину,нема чого смердіти за кордоном своїм москальським духом!
показать весь комментарий
24.02.2022 23:16 Ответить
а лЯврову? а мЮдвєдєва синочка?
показать весь комментарий
24.02.2022 23:17 Ответить
Оце були б санкції. А не те, що тут.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:19 Ответить
А бабы Вали Матвиенко сынок?

У него даже прозвище соответствующее: "материнский капитал".
показать весь комментарий
24.02.2022 23:19 Ответить
З Cум?
показать весь комментарий
24.02.2022 23:22 Ответить
Правильно! Най самі друг другу глотки перегризуть
показать весь комментарий
24.02.2022 23:17 Ответить
народ, а какое хорошее видео мы можем распространять в раше?
видео должно быть крутым. красивый видео-ряд, хороший звук, и чтобы смысл и т.д.
хочу подкинуть, а не вижу что
показать весь комментарий
24.02.2022 23:17 Ответить
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

вибери як кацапа допитують
показать весь комментарий
24.02.2022 23:18 Ответить
хорошие новости
показать весь комментарий
24.02.2022 23:17 Ответить
на берег чудний, моря Лаптєвих на відпочинок
показать весь комментарий
24.02.2022 23:18 Ответить
Всіх їх чавити. Дітей тої наволочі, які ховають в штатах від своєї парашки.
Починаючи з доньки лаврова.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:18 Ответить
40 millions people under putins boms.
"Під санкції потрапили сини ексміністра оборони Сергія Іванова та секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, а також син голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна Іван"
do you really think that is an aduacuate answer?
показать весь комментарий
24.02.2022 23:20 Ответить
Мабуть вони не кажуть прямо все.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:20 Ответить
я не бачу відповіди, заґрози і ноль діі
відповіді поки не бачу, тільки оці 3 підараси - сини 3х підарасів...
вибачте вже за ненорматив...
показать весь комментарий
24.02.2022 23:25 Ответить
no
показать весь комментарий
24.02.2022 23:28 Ответить
Глава УПЦ мп Онуфрий поддержал и благословил украинскую армию и назвал действия кацапов грехом Авеля.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:36 Ответить
Да ладно Быть такого не может .
показать весь комментарий
24.02.2022 23:59 Ответить
Каїна
показать весь комментарий
25.02.2022 07:23 Ответить
А чи неможе Байден цих всіх мажорів кацапських зібрати в один концтабір, як ******* у них на родінє говорити "до вияснєнія"?
показать весь комментарий
24.02.2022 23:45 Ответить
Алексей Копытько
43 мин. ·
По оценке Командования Сухопутных войск, противник уже ввёл на территорию Украины 60 из 90 БТГ, сосредоточенных для атаки.
Две трети.
Суть момента: быстрее развернётся наше сопротивление или российские войска прежде смогут где-то критически разрушить оборону.
Поэтому каждый, кто сейчас присоединяется к теробороне или вместе с друзьями готовит коктейли молотова для встречи, БУКВАЛЬНО помогает склонить чашу весов в пользу Украины.
Сограждане, вы прекрасны.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:58 Ответить
Алексей Копытько
2 ч. ·
15,5 часов. Трудно в районе Харькова, очень - в Сумской, частично - в Луганской областях.
Наши везде жестко встречают.
Армия, гвардия, погранцы продемонстировали настоящий героизм.
Но я весь день ждал других сообщений. И они пришли из разных точек.
Уже полетели в технику оккупантов коктейли молотова. Уже есть препятствия, которые сами люди строят, чтобы замедлить. Уже по автотранспорту с личным составом неизвестно кто стреляет.
Ближайшие дни будут очень тяжёлыми. Но шансов у них стало резко меньше.
показать весь комментарий
24.02.2022 23:59 Ответить
С помощью такого дерьма байден остановит русского гитлера?
показать весь комментарий
25.02.2022 00:03 Ответить
А что он обещал? подрочить на портрет путлера?
показать весь комментарий
25.02.2022 01:23 Ответить
"сын главы Роснефти Сечина -Иван*.....??!;;Ну вы блеать совсем уже конченые англосаксы????¿
показать весь комментарий
25.02.2022 00:03 Ответить
Скоро цього путіна свої ж задушать!
показать весь комментарий
25.02.2022 00:07 Ответить
це як би депортація чи як?
показать весь комментарий
25.02.2022 00:08 Ответить
Краще б кастрація
показать весь комментарий
25.02.2022 00:14 Ответить
Всех детей и родственников российских депутатов, чиновников, бизнесменов, пропагандистов, проживающих на Западе, надо интернировать, а их имущество и счета конфисковать в пользу Украины!
показать весь комментарий
25.02.2022 00:20 Ответить
ДЕРЖИСЬ УКРАИНА, весь свободный мир всем сердцем с ТОБОЙ!!! СМЕРТЬ российско-фашистским захватчикам с ботоксным недоумком!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 00:37 Ответить
Невдовзі прийдеться запроваджувати санкції проти всіляких шредерів. Може не чекати цього, а щось зробити більш потужне.
показать весь комментарий
25.02.2022 02:12 Ответить
Ідіоти
показать весь комментарий
28.03.2022 12:54 Ответить
 
 