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Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут уехать из Украины, - глава Львовской таможни Меньшиков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В связи с военным состоянием мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, являющихся гражданами Украины, не будут выпускать за пределы государства.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской таможни Даниил Меньшиков, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с военным положением, мужчины – граждане Украины, в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства. Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу!" – написал он.
Корреспондент "ТСН" сообщает, что мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже перестали выпускать на территорию Польши. Пограничники объясняют, что сейчас возможность пересечь государственную границу ограничена.
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Всі до зброї!
Хай видають зброю усім бажаючим, хто служив стріляти вміє, СКСи та Мосінки роздадуть з півсотнею патронів.
Єпікіровки всеодно не вистачає
В городі патрулів не видно, хоч якось люди себе захистять, і кацапи вештаться не будуть
прошу всех поддержать финансово нашу армию
вернутся -и снова они в шоколаде.
Мерзота.
с татом посидять! а жінка - на війну! Що не так????? Чи вже відмінили ст 24 і ст 65 Конституції? ти читав їх хоч раз, Женя?
Чи все-таки - жінка це священна корова, як у Великого Во Ви Пу, у якого до жінок "асобає, бєрєжнає атнашения"? я так відповіді і не отримав... лише невідповідне питання
Який Бог тебе обідив, що не два совісті та честі?
Де відповідь на моє питання? Видно, як воно тебе заділо, за живе прям!!!!
В Карабахе они отлично справлялись!!!
Капец, все из-за одной мелкой мрази! Да и наш подсосок усатый ублюдок!!
Отправьте эту русню домой в цинковых гробах...