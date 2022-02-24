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Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут уехать из Украины, - глава Львовской таможни Меньшиков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут уехать из Украины, - глава Львовской таможни Меньшиков

В связи с военным состоянием мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, являющихся гражданами Украины, не будут выпускать за пределы государства.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской таможни Даниил Меньшиков, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с военным положением, мужчины – граждане Украины, в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства. Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу!" – написал он.

Корреспондент "ТСН" сообщает, что мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже перестали выпускать на территорию Польши. Пограничники объясняют, что сейчас возможность пересечь государственную границу ограничена.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут уехать из Украины, - глава Львовской таможни Меньшиков 01
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Топ комментарии
+27
Правильно.
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24.02.2022 23:31
+24
А нах нам уезжать? Пока я не грохну парочку,допустим магаданцев-жизнь не удалась. Убить кацапа-это богоугодное дело
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24.02.2022 23:47
+23
Пам'ятаємо : «російську армію, бояться тільки російські призовники»
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24.02.2022 23:43
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Правильно.
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24.02.2022 23:31 Ответить
Пам'ятаємо : «російську армію, бояться тільки російські призовники»
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24.02.2022 23:43 Ответить
Неправильно! Жінок теж, як мається!, ст 24 та 65 Конституції - хай слідують!
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25.02.2022 00:05 Ответить
А ты,******** пошло на защиту Отечества?Дрянь...
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25.02.2022 05:59 Ответить
пока ты не пойдешь - то и я не собираюсь! вперед, покажи мне пример!!!
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25.02.2022 13:44 Ответить
Быдло,******. .
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25.02.2022 06:00 Ответить
отойди от зеркала.... и тебе полегчает...
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25.02.2022 13:45 Ответить
от якраз за наших "Жінок" - читай Коханих.......... Матерів _ Сестер - Дочок ..... вас кацапів і порвуть ....- оце ****** путлер і не прорахував....
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25.02.2022 06:16 Ответить
ахаха, смішний підкаблучник... .і шизік - всюди кацапи мерещаться. Здравого розуму у тебе немає...
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25.02.2022 14:03 Ответить
Зрозуміло. Але треба хоч якесь навчання і спорядження, я зроду автомат в руках не тримав.
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24.02.2022 23:33 Ответить
Ви звертались до тер.оборони і вам відмовили у підготовці?
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24.02.2022 23:36 Ответить
Всі хитродуповимахані нехай краще в тюрязі посидять,чи окопи покопають.
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24.02.2022 23:44 Ответить
В школі не давали потренуватися? Можливо. Релігія не дозволяла 700 у.о. витратити на АКМ без тюнингу, чи ще значно менше на СКС? Нагадує анекдот: Батько кавказець, дає гроші сину, і каже, що от ти вже дорослий, маєш мати зброю. Той вертається і показує, що купив крутий годинник. На що батько каже, це тобі він потрібен, щоб знати, коли тебе в сраку мали?
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24.02.2022 23:51 Ответить
подаруйте мені акс чи акм буду вдячний! або закрий писка!
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25.02.2022 00:01 Ответить
Амиго, ты прости - в данном случае, задача - отвести на себя внимание противника, пока наши профи "перезаряжаются" или проводят повторную рекогнистировку. А если мы сможем грохнуть больше, чем ожидали - респект! Этого более, чем достаточно, чтоб те, кто "УМЕЕТ" имели хоть какое-то время. А там - да ладно: в этой жизни гарантия есть только одна - мы все умрем))))))) Так надо это сделать ярко, чтоб чучмэки ахренели!
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25.02.2022 00:41 Ответить
Та научится на примере куда легче чем кажется. Я вот тоже никогда оружия в глаза не видела пока муж не показал. А как воры в доме заднюю дверь ночью ломали, интуиция самосохранения взяла вверх и я не сомневалась что делать нужно. Кто знает, может вам суждено быть тем стрелком о котором многие будут знать и помнить, в самом хорошем смысле.
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25.02.2022 01:10 Ответить
Сміялися з сирійців, а тепер самі драпанули, позорять країну.
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24.02.2022 23:35 Ответить
Ты,чего **** панику сеешь?А ну,под шконку!!
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25.02.2022 06:01 Ответить
Это ок. Главное, чтоб моих детей со знакомой выпустили. А я потом - назад на Киев.
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24.02.2022 23:35 Ответить
Утром отвожу семью к границе, если выпустят меня из города и возвращаюсь. Если нет, придется отправлять их с кем то.
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24.02.2022 23:49 Ответить
Так вот это и проблема у меня: дети готовы ехать, есть все доки, но родственной связи - нет. Если "закроют" глаза и примут - респект!!!
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25.02.2022 00:35 Ответить
Папа Римський не так вірить в Бога Як Українці вірять в ЗСУ!



Всі до зброї!
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24.02.2022 23:38 Ответить
В тер оборону не всі можуть йти, а біля будинку та по вулиці зможуть...
Хай видають зброю усім бажаючим, хто служив стріляти вміє, СКСи та Мосінки роздадуть з півсотнею патронів.
Єпікіровки всеодно не вистачає
В городі патрулів не видно, хоч якось люди себе захистять, і кацапи вештаться не будуть
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25.02.2022 00:11 Ответить
Віримо!
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25.02.2022 05:45 Ответить
Нарешті! Респект! Тільки повна мобілізація врятує Україну!
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24.02.2022 23:39 Ответить
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi

прошу всех поддержать финансово нашу армию
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24.02.2022 23:42 Ответить
ВСЕ НА МЕСТАХ.
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24.02.2022 23:43 Ответить
Осталось выяснить где сыновья депутатов .
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24.02.2022 23:44 Ответить
З нашої вулиці всі 5 учасників АТО отримали повістки і всі поїхали в частини.
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24.02.2022 23:46 Ответить
Навіть з білим білетом?
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24.02.2022 23:46 Ответить
Да хоть с фиолетовым. Если руки можно руками помогать. Не обязательно всем воевать, тыл тоже должен кто-то держать
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24.02.2022 23:50 Ответить
А,чем ты поддержишь тыл,вояка?
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25.02.2022 06:02 Ответить
В теробороне
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25.02.2022 06:24 Ответить
Все життя служив і пройшов 3 війни, займався серйозно спортом, хоча мав право навіть у молодості по трьом пунктам отримати білий білет. Око одне майже не бачить після поранення, вивчив таблицю Сивцева, потім таблицю Снеллена і зір стабільно 100 відсотків.
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25.02.2022 00:10 Ответить
Не сильно и хотелось.
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24.02.2022 23:46 Ответить
МИ НЕ ЗБИРАЄМОСЬ ЇХАТИ З УКРАЇНИ, РОЗДАЙТЕ ЗБРОЮ, НЕ ССИТЬ!
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24.02.2022 23:46 Ответить
ТрО!!! не тупи!!!
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24.02.2022 23:52 Ответить
Я весь день намагався доїхати з Білогородки до Святошинського РВК. Не зміг. "Біженці" ******* по зустрічній. Яка ТрО нахер...
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24.02.2022 23:57 Ответить
наконец-то... сколько сегодня жирных уродов на джипах на запад драпало...наверно успели все же пересечь...
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24.02.2022 23:46 Ответить
Потом вернутся и будут снова править.
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24.02.2022 23:51 Ответить
Сукі, по всіх полосах, включаючи зустрічні, *******. Я, ****, із-за них не зміг доїхати до РВК!
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24.02.2022 23:54 Ответить
я в курсе...просто придушить хотелось...скоты. Грабили эту страну, жили не тужили, а только запахло жареным - ищи-свищи...
вернутся -и снова они в шоколаде.
Мерзота.
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24.02.2022 23:56 Ответить
ну от! вот для таких ублюдків і має бути заборона виїзду!
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25.02.2022 00:19 Ответить
А что,ты сделал для защиты Укоаины,диванная писака?
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25.02.2022 06:04 Ответить
Я надеюсь, с родственниками Пескова, проживающими во Флориде, проведен разговор ? А то он чьота нас на переговоры резко позвал....
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24.02.2022 23:47 Ответить
А нах нам уезжать? Пока я не грохну парочку,допустим магаданцев-жизнь не удалась. Убить кацапа-это богоугодное дело
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24.02.2022 23:47 Ответить
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24.02.2022 23:51 Ответить
Не только богоугодное но и приятное
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25.02.2022 01:36 Ответить
Тим паче,що зараз можна офіційно їх жмурити...
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25.02.2022 10:50 Ответить
Добре б було мужчин повернути з Польщі Чехії Словенії Німеччини і так, хай співають гімн і скачуть на передовій а не за границею і за чужими спинами ! В важкий для країни час, вони повинні бути в Україні !
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24.02.2022 23:52 Ответить
То не мужчини, то пінка з гівна...
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24.02.2022 23:58 Ответить
Так если не пригоден по здоровью то что...типа на пушечное мясо пойдёшь? Мы же все понимаем что это будет пушечное мясо...необученное, например в возрасте за 50 + слабое зрение, и никогда не державшее в руках автомат..очевидно что это расходник и толку с него 0 целых хрен десятых..
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24.02.2022 23:55 Ответить
каждому найдется своя работа. Не всем прям на передок
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24.02.2022 23:57 Ответить
От хай жінкам і найдуть! Чи вони священні корови?
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25.02.2022 00:07 Ответить
дети будут сами дома сидеть??
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25.02.2022 00:13 Ответить
а що тебе бентежить?
с татом посидять! а жінка - на війну! Що не так????? Чи вже відмінили ст 24 і ст 65 Конституції? ти читав їх хоч раз, Женя?

Чи все-таки - жінка це священна корова, як у Великого Во Ви Пу, у якого до жінок "асобає, бєрєжнає атнашения"? я так відповіді і не отримав... лише невідповідне питання
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25.02.2022 00:18 Ответить
Женщины идут наравне с мужчинами! Желающих много
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25.02.2022 06:26 Ответить
угу-угу...
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25.02.2022 13:42 Ответить
Но уезжать со страны зачем? Нельзя ей помочь никак?
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24.02.2022 23:57 Ответить
А то! ти каждую женщину спроси! - они не уважают мужчин от слова совсем! их тушка ближе к телу! а мужчині для них, как и для всяких тварей в Раде и в госадминистрациях (где, кстати, поголовное бабі) - ненавидят мужчин, они для них пушечное мясо! ст24 и ст65 конституции - это так, кто-то , видимо, бабской мочой писАл.... или пИсал...
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25.02.2022 00:09 Ответить
кто же это вас так жестко обидел из женского пола? прям псих.травму нанесла, судя по посту....
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25.02.2022 00:22 Ответить
о, ТП_Бінго! не здивувала!
Який Бог тебе обідив, що не два совісті та честі?

Де відповідь на моє питання? Видно, як воно тебе заділо, за живе прям!!!!
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25.02.2022 00:28 Ответить
Есть последовательность мобилизации где сначала берут крнтрактников в запасе,ппотом молодых. После 50 лет будут брать в самую последнюю очередь
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25.02.2022 01:40 Ответить
а зачем они тут надо -пусть бабки хоть шлют
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24.02.2022 23:56 Ответить
Та й не збирався якось. Дніпро моє місто, залишаюся тут. А сьогодні вранці біля нас було два вибухи. *****, чуєш? У мене тут шибки дрижали від твоїх феєрверків, гіндон ти штопаний!
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25.02.2022 00:01 Ответить
Ну с другой стороны если человек воевать не хочет, то ясно что солдат с него никакой будет. Это просто массовка и потенциальный дезертир..ну или тоже самое пушечное мясо.
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25.02.2022 00:08 Ответить
бабки с таких или имущество отбирать и пусть едут лишаться квартир или домов.
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25.02.2022 00:46 Ответить
Вы думаете ВСЕ евреи в Израиле хотят служить? )) Защищать Родину-это обязанность. как например платить налоги или соблюдать правила движения
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25.02.2022 01:42 Ответить
Те, кто оказались за рубежом - просто счастливые люди. Не стоит осуждать их. Просто им повезло. Вот и все.
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25.02.2022 01:31 Ответить
Хорошо-бы сделать еще как в рашке:повестка вручается не лично под роспись(а призывник прячется в туалете и его типа дома нет),а доставляется уведомлением на почту-как письмо о штрафе ДАИ. И если через 5 дней призывник не явился-занесение в соотв базу и уголовное дело. можно еще при этом присылать СМС на БАНКОВСКИЙ номер телефона,в ДИЮ,и одновременно блокировать банковские счета,вод удостоверения и тд. Тоесть вынудить прийти в Военкомат. Ну и конечно тех кто особо не рвется на фронт-их на снабжение,службы обеспечения брать
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25.02.2022 01:46 Ответить
Якщо є бажання допомогти ЗСУ, але за станом здоров'я воювати вже непридатний (пролікована онкологія, та перенесений інфаркт), я можу чимось бути корисний на війні?
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25.02.2022 02:09 Ответить
Я моряк. Зараз сптсуюсь з судна в Канаді, порт Baie Comeau. Я не знаю як повернутись додому і боронити Одесу. Всі авіасполучення закриті з Україною, як і небо. Порадьте як повернутися? Боже бережи Україну і її захисників!
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25.02.2022 06:07 Ответить
До Польщі літаком, а через кордон на в'їзд повинні пускати.
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25.02.2022 08:12 Ответить
Ребята, где Ваши байрактары!
В Карабахе они отлично справлялись!!!
Капец, все из-за одной мелкой мрази! Да и наш подсосок усатый ублюдок!!
Отправьте эту русню домой в цинковых гробах...
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25.02.2022 08:42 Ответить
 
 