Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут уехать из Украины, - глава Львовской таможни Меньшиков

В связи с военным состоянием мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, являющихся гражданами Украины, не будут выпускать за пределы государства.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской таможни Даниил Меньшиков, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с военным положением, мужчины – граждане Украины, в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства. Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу!" – написал он.

Корреспондент "ТСН" сообщает, что мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже перестали выпускать на территорию Польши. Пограничники объясняют, что сейчас возможность пересечь государственную границу ограничена.