Зеленский призвал лидеров стран ЕС отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Европейского Союза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.
"Призвал лидеров ЕС – участников чрезвычайного заседания Европейского совета стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора. В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше.
Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, избавить его от средств для продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН", - сообщил Зеленский.
"Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытых дверей. Мы просили о членстве в НАТО – ответа не услышали. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
"Война - это вынужденная мера, потому что могли риски такие для нас создать, что вообще не понятно, как наша страна существовала бы", - вот так он объяснил нападение на Украину.
Треба зберігати спокій та любити Україну.
кацапы владеют многими активами в Европе
к примеру Славнафт в Словакии и АЗС СЛАВНАФТ В СЛОВАКИИ ,
скупили гостиницы а Карловых Варах , дереписка имеет 30% акций в крупнейшей строительной фирме Штрабаг Австрия и т д
Их жены и лети роскошно живут в Европе и США. Вот по этим слоям и надо бить в санкциях . ВЫГНАТЬ ИХ В ТЕЧЕНИИ 24 часов и арестовать активы
І дія його знадобиться досить недовга - до часу, коли від нього стане руїною економіка РФ, а слідом за нею і ієрархія управління путінського режиму.