Зеленский призвал лидеров стран ЕС отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Призвал лидеров ЕС – участников чрезвычайного заседания Европейского совета стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора. В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше.

Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, избавить его от средств для продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН", - сообщил Зеленский.

Читайте также: Зять Путина, сыновья Иванова, Фрадкова, Сечина: Британия и США ввели санкции против родственников властей России

"Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытых дверей. Мы просили о членстве в НАТО – ответа не услышали. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", - подчеркнул президент.