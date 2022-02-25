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Новости Война в Украине
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Зеленский призвал лидеров стран ЕС отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский призвал лидеров стран ЕС отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Призвал лидеров ЕС – участников чрезвычайного заседания Европейского совета стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора. В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше.

Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, избавить его от средств для продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН", - сообщил Зеленский.

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"Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытых дверей. Мы просили о членстве в НАТО – ответа не услышали. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", - подчеркнул президент.
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Топ комментарии
+16
Повторюсь
кацапы владеют многими активами в Европе
к примеру Славнафт в Словакии и АЗС СЛАВНАФТ В СЛОВАКИИ ,
скупили гостиницы а Карловых Варах , дереписка имеет 30% акций в крупнейшей строительной фирме Штрабаг Австрия и т д
Их жены и лети роскошно живут в Европе и США. Вот по этим слоям и надо бить в санкциях . ВЫГНАТЬ ИХ В ТЕЧЕНИИ 24 часов и арестовать активы
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24.02.2022 23:59
+15
Будь последовательным! Дай указание изловить АраХамию, Ермака, Гетманцева и ещё сотню своих подельников-предателей и повесить их на Майдане !
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24.02.2022 23:46
+8
С немцами и жабоедами говорить бесполезно, обосрались☹️
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24.02.2022 23:46
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Правила форума Совет форумчан
Путин призвал Запад не выталкивать Россию из мировой экономики.

"Война - это вынужденная мера, потому что могли риски такие для нас создать, что вообще не понятно, как наша страна существовала бы", - вот так он объяснил нападение на Украину.
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24.02.2022 23:43 Ответить
Не ной карлик. Твои холопы за все заплатят с удовольствием твоей жизнью никчемное *****
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25.02.2022 02:07 Ответить
посыл в никуда...
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24.02.2022 23:44 Ответить
Угадай с первого раза,кто оплатит им все потери?
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25.02.2022 02:09 Ответить
С немцами и жабоедами говорить бесполезно, обосрались☹️
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24.02.2022 23:46 Ответить
Не путайте Кипр и ТРСК (который Вы описали). В ЕС представлен именно Кипр.
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25.02.2022 00:20 Ответить
сорри
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25.02.2022 00:38 Ответить
Будь последовательным! Дай указание изловить АраХамию, Ермака, Гетманцева и ещё сотню своих подельников-предателей и повесить их на Майдане !
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24.02.2022 23:46 Ответить
И самому повеситься? ну-ну...
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24.02.2022 23:48 Ответить
ЗЕЛЯ, ДЕБІЛ, РОЗДАВАЙТЕ ЗБРОЮ УКРАЇНЦЯМ НА КОЖНОМУ ПЕРЕХРЕСТІ! НА КОЖНІЦ РОЗВ'ЯЗЦІ! НЕ ССИЦИ! МИ ТЕБЕ ЗАХИСТИМО!
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24.02.2022 23:49 Ответить
То ж Верховна Рада прийняла закон, що всім хто прийде у військомат з паспортом і запишеться в тероборону видадуть зброю.
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24.02.2022 23:58 Ответить
і з кривим стволом підеш в атаку в трусах і шльопах? все в асфальті друже! дорога в першу чергу, тільки не зрозуміла яка...
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25.02.2022 00:20 Ответить
если только орки начнуть утюжить города то тогда возможно. Для европы цены уже сейчас кусаются у низов.
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24.02.2022 23:52 Ответить
Дивлюся я на Зеленського і бачу в його очах, як він називає себе дурнем за те, що прийняв рішення стати президентом... Але що поробиш. Тільки одного хочу - щоб він прислуховувався жо людей, що тямлять у війській справі та міжнародних відносинах...
Треба зберігати спокій та любити Україну.
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24.02.2022 23:54 Ответить
Повторюсь
кацапы владеют многими активами в Европе
к примеру Славнафт в Словакии и АЗС СЛАВНАФТ В СЛОВАКИИ ,
скупили гостиницы а Карловых Варах , дереписка имеет 30% акций в крупнейшей строительной фирме Штрабаг Австрия и т д
Их жены и лети роскошно живут в Европе и США. Вот по этим слоям и надо бить в санкциях . ВЫГНАТЬ ИХ В ТЕЧЕНИИ 24 часов и арестовать активы
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24.02.2022 23:59 Ответить
ЗЄЛЯ, ДЕБІЛ, НЕ ТУПІ! РОЗДАВАЙТЕ ЗБРОЮ ПРОСТО НА ВУЛИЦЯХ, НА ПЕРЕХРЕСТЯХ, БІЛЯ СТАНЦІЙ МЕТРО! НЕ СЦИ! МИ ТЕБЕ ЗАХИСТИМО, ЯКЩО БУДУТЬ КАЛАШІ В РУКАХ!!!
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25.02.2022 00:03 Ответить
ЖОДНИЙ ЄС І СВІФТ ТЕБЕ НЕ ВРЯТУЄ, КРІМ НАС, НАРОДУ УКРАЇНИ!
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25.02.2022 00:04 Ответить
Ембарго на експорт нафти і газу з РФ - це дуже правильний засіб.
І дія його знадобиться досить недовга - до часу, коли від нього стане руїною економіка РФ, а слідом за нею і ієрархія управління путінського режиму.
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25.02.2022 00:12 Ответить
Зеля те твої поддельніки? Єрмака де дів? в росію до родичів відправив*?
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25.02.2022 00:13 Ответить
Раньше надо это было делать, но ты же, вова, занят был посадкой Пороха и критикой запада. вот и получи ожидаемый результат.
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25.02.2022 00:17 Ответить
хертам, дороги, асфальт, бабло, опять, хертам, дороги, асфальт, бабло.... а *** порох, а армия???? Пох! зеля печать! ска1 !!!!!!
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25.02.2022 00:24 Ответить
Ума нет и не будет. И никто не объяснит дураку что СВИФТ это всего лишь скорость перевода а сделали больше - лишили напрочь переводов в долларах-евро-йене. Просить надо другое - отправить кацапов в каменный век, лишив их интернета.
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25.02.2022 00:32 Ответить
Татьяна, Вам как новичку на этом форуме - простительно.
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25.02.2022 17:29 Ответить
Для начала, перекрой газовую трубу!
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25.02.2022 07:16 Ответить
 
 