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Новости Война в Украине
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Потери оккупантов за 24 февраля: более 30 танков, 130 боевых бронированных машин, 7 самолетов, 6 вертолетов, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери оккупантов за 24 февраля: более 30 танков, 130 боевых бронированных машин, 7 самолетов, 6 вертолетов, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил результаты сопротивления Украины широкомасштабному российскому вторжению за 24 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Залужного в фейсбуке.

По состоянию на 00:00 25 февраля группировка сил обороны ведет организованную оборонную операцию на юге. Определенным составом сил ведутся оборонные бои в районе восточнее Херсона. Механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.

Нашими механизированными подразделениями в районе Рыково нанесено поражение превосходящим силам противника. Враг уничтожен, успеха не достиг.

На Сиверском направлении ведутся бои в районах Победы и Глухова. Вражеская колонна остановлена.

Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов.

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На Волыни механизированные подразделения ВС Украины заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника.

На Слобожанщине оперативная группировка ВС Украины ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.

В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.

Подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.

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Группировка Военно-Морских Сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска.

Определенные силы и средства перешли к обороне Киева.

Воздушные Силы ВС Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника, ведут постоянную разведку применением БПЛА, нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и по десанту противника в районе аэродрома Гостомель.

Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановила положения по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов.

Ориентировочные потери противника составили: танков – более 30 ед., боевых бронированных машин – до 130 ед., самолетов – 7, вертолетов – 6", - говорится в сообщении.

"Верьте в Вооруженные Силы Украины и нашу Победу! Вместе к Победе!", - призвал Залужный.
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Топ комментарии
+65
Ого.. похоже не зря "Джавелинов" подвезли...
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25.02.2022 00:35
+49
Джевелин это вещь, знали что нам подогнать
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25.02.2022 00:37
+46
Гарна оптимістична статистика, але не розслабляємось.
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25.02.2022 00:36
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...и побольше кацапских трупов... чем больше, тем лучше... а потом просто сжигать, как падаль...
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25.02.2022 07:52 Ответить
У меня слезы на глазах.
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25.02.2022 08:29 Ответить
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25.02.2022 12:20 Ответить
У фашистов влажные мечты, что ж ваш Зеля просит переговоры?
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25.02.2022 13:29 Ответить
Маловато будет...
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25.02.2022 14:05 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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25.02.2022 15:17 Ответить
Слава Украине.!
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25.02.2022 16:52 Ответить
Гасите захватчиков, пацаны! Ипаште их!!!!!
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25.02.2022 16:58 Ответить
Я еврей. ВИзраиле 28 лет живу. А родился и вырос я в Херсоне! На который сейчас ваши русские танки наступают! Гореть им не перегореть!
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25.02.2022 17:39 Ответить
Не говори мне про кровь, фашист!
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25.02.2022 18:19 Ответить
Пока что это Россия захватила Крым, подожгла Донбасс, а сейчас атакует всю Украину и идёт на Киев! Кто здесь нацист?!
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25.02.2022 18:52 Ответить
не рахуйте техніку! техніка - ніщо без оператора. рахувати потрібно тільки тіла. чим більше їх тіл ляже, тим ближче наша перемога. СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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25.02.2022 17:31 Ответить
Уже 25 заканчивается.
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25.02.2022 20:27 Ответить
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