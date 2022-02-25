Потери оккупантов за 24 февраля: более 30 танков, 130 боевых бронированных машин, 7 самолетов, 6 вертолетов, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил результаты сопротивления Украины широкомасштабному российскому вторжению за 24 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Залужного в фейсбуке.

По состоянию на 00:00 25 февраля группировка сил обороны ведет организованную оборонную операцию на юге. Определенным составом сил ведутся оборонные бои в районе восточнее Херсона. Механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.

Нашими механизированными подразделениями в районе Рыково нанесено поражение превосходящим силам противника. Враг уничтожен, успеха не достиг.

На Сиверском направлении ведутся бои в районах Победы и Глухова. Вражеская колонна остановлена.

Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов.

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На Волыни механизированные подразделения ВС Украины заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника.

На Слобожанщине оперативная группировка ВС Украины ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.

В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.

Подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.

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Группировка Военно-Морских Сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска.

Определенные силы и средства перешли к обороне Киева.

Воздушные Силы ВС Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника, ведут постоянную разведку применением БПЛА, нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и по десанту противника в районе аэродрома Гостомель.

Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановила положения по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов.

Ориентировочные потери противника составили: танков – более 30 ед., боевых бронированных машин – до 130 ед., самолетов – 7, вертолетов – 6", - говорится в сообщении.

"Верьте в Вооруженные Силы Украины и нашу Победу! Вместе к Победе!", - призвал Залужный.