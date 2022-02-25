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Враг обозначил меня как цель номер 1. Они хотят уничтожить Украину политически, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг постарается уничтожить главу государства, чтобы уничтожить Украину политически.
Об этом сказал на очередном брифинге президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"По имеющейся у нас информации враг обозначил меня как цель номер 1, мою семью как цель номер 2. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", - отметил Зеленский.
"Имеем информацию и о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому призываю киевлян быть внимательными, соблюдать правила комендантского часа. Я остаюсь в центральном квартале, вместе со всеми", - сказал президент.
"Знаю, что вбрасывают много фейков, в частности, что я уехал из столицы. Я в Киеве, я остаюсь со своим народом", - заверил президент.
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+15 Small Jerboa
показать весь комментарий25.02.2022 01:57
+11 Leon Renk bcc9a743
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+11 alishop ukraine
показать весь комментарий25.02.2022 01:21
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Цілком погоджуюсь
Але зара треба дати відсіч цапам, згуртуватись, а вже потім ми згадаємо бубочці усе, єтищі замість нептунів, єсмартфони замість стугн, дію замість дій щодо зміцнення оборони.
Але це потім, зара не час, тре боронити крану, родину, дитину.
Слава Україні
Йому важко!
Здоров'я і Мужності йому!
Борімося-поборемо!
терпи, и помни - сегодня погибло много хороших парней лишь потому, что твой зеЛох офшорный ржал и унижал военный, крабил ЗСУ в угоду деребану на дорогах - по которым расейские танки идут по Украине..
ты заметил что ВСЕ дороги, по которым кацапы наступают - отстроенны?
Зара не час, але після того як дамо відсіч цапам. Гнусьаве чмо відповість за усе. ***** важко йому, чого? Бо три дні без вихідних? Просрало падло все, але най його. Зара тре бити цапа
У будь=якій тотальній війні президент/король/монарх є для ворога ціль номер 1, а його сім'я номер 2.
Зараз не час обсирати нинішню владу. Від цього немає ніякої користі у війні з мордором.
П'ять днів потому, цей поц ВІДМОВИВСЯ ЗБІЛЬШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ АРМІЇ, сказавши, що тоді він "не зможе будувати дороги"!!!
Зеля, держи строй. Прорвемся
Залужний держись!!!! На тебе вся надія і на Союзників щоб набої везли зі стінгерами!!!!
Привет там Елдачку и Членовеку-Хламидии, которая обосрала западные СМИ, сказав что они еще хуже скабеевских.
Цель номер один? Ну так законы почитай, "юрист" - когда президент выбывает, то есть цепочка других кто его замещает, Стефанчук - первый. И никакое безвластие не наступает.
Явная же ложь .!