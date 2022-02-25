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Новости Война в Украине
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Враг обозначил меня как цель номер 1. Они хотят уничтожить Украину политически, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг обозначил меня как цель номер 1. Они хотят уничтожить Украину политически, - Зеленский

Враг постарается уничтожить главу государства, чтобы уничтожить Украину политически.

Об этом сказал на очередном брифинге президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся у нас информации враг обозначил меня как цель номер 1, мою семью как цель номер 2. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", - отметил Зеленский.

"Имеем информацию и о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому призываю киевлян быть внимательными, соблюдать правила комендантского часа. Я остаюсь в центральном квартале, вместе со всеми", - сказал президент.

"Знаю, что вбрасывают много фейков, в частности, что я уехал из столицы. Я в Киеве, я остаюсь со своим народом", - заверил президент.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Нагадаю:
П'ять днів потому, цей поц ВІДМОВИВСЯ ЗБІЛЬШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ АРМІЇ, сказавши, що тоді він "не зможе будувати дороги"!!!
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25.02.2022 01:57
+11
Підтримаємо Президента!
Йому важко!
Здоров'я і Мужності йому!
Борімося-поборемо!
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25.02.2022 01:13
+11
в чем дело, кацап? от правды твой ватный мозг коробит?)
терпи, и помни - сегодня погибло много хороших парней лишь потому, что твой зеЛох офшорный ржал и унижал военный, крабил ЗСУ в угоду деребану на дорогах - по которым расейские танки идут по Украине..
ты заметил что ВСЕ дороги, по которым кацапы наступают - отстроенны?
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25.02.2022 01:21
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Цілком погоджуюсь
Але зара треба дати відсіч цапам, згуртуватись, а вже потім ми згадаємо бубочці усе, єтищі замість нептунів, єсмартфони замість стугн, дію замість дій щодо зміцнення оборони.
Але це потім, зара не час, тре боронити крану, родину, дитину.
Слава Україні
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25.02.2022 01:27 Ответить
Підтримаємо Президента!
Йому важко!
Здоров'я і Мужності йому!
Борімося-поборемо!
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25.02.2022 01:13 Ответить
в чем дело, кацап? от правды твой ватный мозг коробит?)
терпи, и помни - сегодня погибло много хороших парней лишь потому, что твой зеЛох офшорный ржал и унижал военный, крабил ЗСУ в угоду деребану на дорогах - по которым расейские танки идут по Украине..
ты заметил что ВСЕ дороги, по которым кацапы наступают - отстроенны?
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25.02.2022 01:21 Ответить
Танкам и грузовикам плевать на ямы на дорогах. Проблема в том что деньги потрачены не на оборону, потому что никто всерьез не воспринимал угрозы Путина и это после потери Донбасса и Крыма!
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25.02.2022 06:18 Ответить
Вон с ресурса! Провокатор!
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25.02.2022 06:46 Ответить
Важко хлопцям в окопах, важко було хлопцям які боронили острів зміїний.

Зара не час, але після того як дамо відсіч цапам. Гнусьаве чмо відповість за усе. ***** важко йому, чого? Бо три дні без вихідних? Просрало падло все, але най його. Зара тре бити цапа
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25.02.2022 01:36 Ответить
ага, в Омані в руснявому посольстві важко було сидіти, без вазеліну.
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17.08.2023 13:48 Ответить
Ну а что там с агентурой рядом? Бутутсов прямым текстом говорил что рядом с президентом крот РФ
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25.02.2022 01:14 Ответить
Если он про дерьмака, то его весь день не было видно.
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25.02.2022 01:20 Ответить
Занят. Шифровки в Кремль шлет
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25.02.2022 01:45 Ответить
Блин, кто ему опять дал кокс? Немедленно отберите. Сейчас не время!
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25.02.2022 01:18 Ответить
якби ти був ціль номер 1, тебе б ще позавчора не було
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25.02.2022 01:18 Ответить
Натякає на те, що треба домовлятись про нейтральний статус.
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25.02.2022 01:21 Ответить
Цель номер. 1.2.3.....! и только! это. УКРАИНА!
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25.02.2022 01:21 Ответить
Точнее. каждый украинец и вся Украина.цель номер 1.2.3.......
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25.02.2022 10:26 Ответить
Напевно так і є. Сім'ю не тронуть, а зе точно.
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25.02.2022 01:26 Ответить
Це не про кацапів. Вони позбавлені будь-якої честі.
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25.02.2022 01:27 Ответить
*****, ви що, *******?

У будь=якій тотальній війні президент/король/монарх є для ворога ціль номер 1, а його сім'я номер 2.
Зараз не час обсирати нинішню владу. Від цього немає ніякої користі у війні з мордором.
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25.02.2022 01:26 Ответить
Точно. Ху.ло так и сказало - пока мне Зеленского не привезете буду воевать. А как же - цель №1. Если б все было так просто, то твоего зеленого питараса уже б давно коленом под зад за поребрик отправили, но проблема в том, что он нах никому не нужен
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25.02.2022 01:50 Ответить
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25.02.2022 01:29 Ответить
Куля в лоб №2
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25.02.2022 01:31 Ответить
Зеленский. хоть тебя и не понимал. твоих шагов и ....погонял на тебя не последним .последними словами. МЫ. в одной лодке!!!.Нам. сейчас важно выстоять!После.. нашей победы. будем разбирать кто. что. А сейчас. постарайся не тупить и делай все возможное и не возможное для победы страны.но.не через шапкозакидательство .Я этого человека по своему презирал! .Но. сейчас.УКРАИНЦЫ.мы.сейчас обязаны быть вместе и в 1вую очередь за страну. УКРАИНУ.другой не будет!берегите себя!и валим оккупанта-этих чертей .гонд.в .пид..рав!!! сарян за этот казалось бы пафос.но .эти слова от души!.
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25.02.2022 01:49 Ответить
Нагадаю:
П'ять днів потому, цей поц ВІДМОВИВСЯ ЗБІЛЬШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ АРМІЇ, сказавши, що тоді він "не зможе будувати дороги"!!!
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25.02.2022 01:57 Ответить
Не думала, что когда-то напишу такое.
Зеля, держи строй. Прорвемся
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25.02.2022 02:03 Ответить
***** ти дебіл їм потрібен?
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25.02.2022 02:08 Ответить
Мабуть розвіддані від Єрмака та його джерел в Оркії...
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25.02.2022 02:21 Ответить
та да... уже вляпался в Историю... паприкольно так... думал весело будет? все тянул резину - переговоров личных с ****** хотел??? не ты цель № 1, не льсти себе.... цель № 1 - УКРАИНА...
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25.02.2022 06:08 Ответить
Вовчик нужен, потому что сейчас это оплот обороны Украины, это легитимность,а без него Россия будет говорить что в Украине безвластие и власть захватили. Поэтому задача устранить руководство и на этом фоне впихнуть какого нибудь мураева который потом с потрохами продаст страну и будет януковощ2
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25.02.2022 06:21 Ответить
черт конченый
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25.02.2022 06:54 Ответить
Та шоби ти здохло від передозу ЗеПоц жидофський. Разом з Агрохімію та Дерьмаком!!! Ца вас ця кров і втрати!!!

Залужний держись!!!! На тебе вся надія і на Союзників щоб набої везли зі стінгерами!!!!
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25.02.2022 06:26 Ответить
То шо, Зеля, "Байден нагнетал", да? великий будівник ты бл.
Привет там Елдачку и Членовеку-Хламидии, которая обосрала западные СМИ, сказав что они еще хуже скабеевских.
Цель номер один? Ну так законы почитай, "юрист" - когда президент выбывает, то есть цепочка других кто его замещает, Стефанчук - первый. И никакое безвластие не наступает.
Явная же ложь .!
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25.02.2022 06:27 Ответить
у меня есть вопрос. В Штатах, если Президент каким-то образом уходит из офиса (типа из за болезни, смерти, само увольнение, и т.д.) то следующим по очереди который обязан на себя взять права президента является вице-президент. После вице-президента -- Спикер Дома Представителей. После -- временный президент Сената США, потом госсекретарь, потом министр финансов, потом министр обороны, потом генпрокурор, и т.д. А в Украине, если не дай бог президента не станет, кто-то становится автоматически президентом / главнокомандующим на его место?
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25.02.2022 06:30 Ответить
ціль номер 1,відмовся від свого президентства на користь приємника,може ,навіть Порошенка!
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25.02.2022 07:00 Ответить
Кому ты нахер сдался, чмо зеленое. Даже на рояле нормально играть не умеешь. Что может сделать говнокомандующий, который армию видел только по телевизору? Может лучше самим его пристрелить?
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25.02.2022 09:41 Ответить
Ну да...Франция -это я. Людовик зеленский.
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25.02.2022 21:02 Ответить
 
 