РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3797 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
13 612 83
война (46763) Зеленский (16541) НАТО (8938) Украина (44298) членство в НАТО (1215)

"Я спросил у 27 лидеров Европы, готовы ли они принять Украину в НАТО. Все боятся, не отвечают. А мы не боимся!" - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что страны-члены НАТО не готовы брать в Украину в Альянс

Об этом он сообщил на очередном брифинге, цитируемом Цензор.НЕТ.

Зеленский выразил благодарность странам, которые нам помогают, но подчеркнул, что не видит тех, кто готов воевать за Украину. "Не вижу таких, честно", – отметил Зеленский.

"Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО. Честно, все боятся", – добавил президент.

"Мы слышали из Москвы, что они готовы говорить о нейтральном статусе Украины, я скажу всем партнерам, что сейчас для нас важный момент и спрашиваю, с нами ли они. Они отвечают, что с нами, но нас брать в альянс не готовы. Я спросил 27 лидеров Европы, готовы ли они принять Украину в НАТО. Спросил прямо, все боятся, не отвечают. А мы не боимся!", - заверил Зеленский.

"Мы не боимся говорить о нейтральном статусе, но какие при этом у нас будут гарантии и какие конкретно страны нам их дадут. Разговаривать об окончании этого вторжения страны нужно, но судьба нашего государства зависит от нашей армии, наших героев, нашего народа, вашей мудрости и поддержки всех друзей. Слава Украине!" - завершил речь президент.

Также читайте: Зеленский призвал лидеров стран ЕС отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+20
В Європі на даний момент тільки три країни мають яйця - Великобританія, Польща, Україна.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:31
+18
Был уже и нейтральный статус и гаранты с гарантиями в Будапеште
показать весь комментарий
25.02.2022 01:26
+17
Після розгрому російсько-фашистського нашестя потрібно буде думати про інше "нато" без французів, німців, італійців та угорців! ... Щоби не смерділо з найменшого приводу...
показать весь комментарий
25.02.2022 01:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Військовослужбовці 93 омбр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку
показать весь комментарий
25.02.2022 01:24 Ответить
Це ще ранкова новина, за день було багато полонених
показать весь комментарий
25.02.2022 01:24 Ответить
Хм-м-м... Ці двоє схожі на строковиків, яким не стало клепки не те щоб відкосити від армії, а й пирогом собі в писок втрапити з першої спроби.
показать весь комментарий
25.02.2022 02:03 Ответить
Гарантій не дасть ніхто. На жаль. Етап пройдений. Прикро, що за останні три роки можна було зробити набагато більше у плані зміцнення армії.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:25 Ответить
Не переймайтеся, Росію ми все рівно в озброєнні не догнали б.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:31 Ответить
Почему же?? Если б не заморозили ракетные програмы то сейчас бы мы могли иметь очень весомые аргументы против кацапо свиней
показать весь комментарий
25.02.2022 07:03 Ответить
Ой, я вас дуже розумію. Звичайно, виправдання немає. Це я так, щоб хоч трохи ніби заспокоїти вас і себе. І можна, і треба було. Так " ми ж перестали стрілять".
показать весь комментарий
25.02.2022 07:31 Ответить
Сказать не могут, потому что это - серьёзный , не эмоциональный вопрос, а болтать несерьёзно - у них не принято.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:25 Ответить
Та не виправдовуйте ви їх. Бояться. Але, 37 країн чи скільки їх там бояться однієї, хай навіть і великої, ядерної та добре озброєної країни, то гріш їм ціна.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:34 Ответить
Зеля готов на нейтралитет.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:26 Ответить
Читаем внимательно новость, там ответ на ваш вопрос
показать весь комментарий
25.02.2022 01:27 Ответить
Был уже и нейтральный статус и гаранты с гарантиями в Будапеште
показать весь комментарий
25.02.2022 01:26 Ответить
Ні, тепер вже не буде ніяких гарантій, які гарантії даватиме переможець, та ще і людожер?
показать весь комментарий
25.02.2022 01:37 Ответить
Так плешивая тварь купила 50% правительства: Германия, Австрия, Италия, Франция, Венгрия, Сербия, частично Чехия.
показать весь комментарий
25.02.2022 06:21 Ответить
Все одно колективна безпека значно краще.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:27 Ответить
в текстовій версії чомусь пропущено:
"Ми не боїмося говорити з Росією... про нейтральний статус ... про гарантії"
Натяки на те, що треба домовлятись.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:28 Ответить
Брешеш. У зверненні не так. Що це тобі дає?
показать весь комментарий
25.02.2022 01:43 Ответить
... - це пропущене другорядне.
показать весь комментарий
25.02.2022 02:01 Ответить
Зеленский реально молодец, ведет себя в этот трудный момент очень достойно
показать весь комментарий
25.02.2022 01:29 Ответить
брехню спамлю
показать весь комментарий
25.02.2022 01:31 Ответить
Спамь сколько влезет, но факт есть факт
показать весь комментарий
25.02.2022 01:34 Ответить
Это да. По нему видно, что он наконец-то всё понял. А я-то думал, что он попытается сбежать... Хорошо, что мои предположения не оправдались.
Я даже сам на себя наложил запрет оскорблять сейчас Зеленского и рекомендую это делать остальным.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:34 Ответить
звернення
показать весь комментарий
25.02.2022 01:45 Ответить
В Європі на даний момент тільки три країни мають яйця - Великобританія, Польща, Україна.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:31 Ответить
+прибалти
показать весь комментарий
25.02.2022 01:32 Ответить
Точно! Дякую, що поправили мене.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:36 Ответить
А Британію краще викресли. Там той, королева. Повір, в неї яєць немає
показать весь комментарий
25.02.2022 01:58 Ответить
Королева - то як символ країни. А головний "рєшала" - це прем'єр-міністр.
показать весь комментарий
25.02.2022 02:02 Ответить
Ермаковским душком отдаёт.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:32 Ответить
Готові....Чи не готові.... Всі вони, не дивлячись на заяви..... висловлювання....П@Д@Р@СИ!!!! Інакше, людей, котрі говорять одне, а роблять так, як зручно, не назвеш!!!!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 01:32 Ответить
В 2014 в нас була сама нейтральна країна. З армією на папері.

Добре, що зараз вирісли з кошенят справжні леви.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:33 Ответить
Слід надіятися лише на себе!!!!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 01:34 Ответить
Після розгрому російсько-фашистського нашестя потрібно буде думати про інше "нато" без французів, німців, італійців та угорців! ... Щоби не смерділо з найменшого приводу...
показать весь комментарий
25.02.2022 01:34 Ответить
Ліга Націй 2.0
показать весь комментарий
25.02.2022 01:40 Ответить
Байдуже як назвати! Лиш би там нічого не смерділо!
показать весь комментарий
25.02.2022 01:49 Ответить
Про свои крылатые ядерные ракеты нужно будет думать. когда они у нас будут-то и НАТО первым предложит Украине членство! В НАТО хотят сильных а не слабых которых защищать нужно
показать весь комментарий
25.02.2022 01:55 Ответить
А воно нам таке потрібне?
- І німці, і французи й італійці хотять щоби їх хтось інший захищав та ніс всі витрати по такому захисту, а вони, тим часом, пилятимуть бабки з потенційними ворогами...
показать весь комментарий
25.02.2022 02:07 Ответить
+100
показать весь комментарий
25.02.2022 06:23 Ответить
Блть, а чого вони взагалі-то бояться? Україна впевнено натягує свинособакам з@лупу на комірчину - це означає, що НАТО зі своєю супер-пупер зброєю взагалі порве їх немов Сірко ганчірку!
Агов! Захід! росія - ЧМО! Давайте разом дамо їм пзди!
показать весь комментарий
25.02.2022 01:34 Ответить
Схоже Бубочка так налякався, що його страх закатрупив самого себе. Внаслідок цього Буба став надзвичайно сміливим.
Принаймні, в Бубиній уяві.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:40 Ответить
ти кончена мразота , херой-копіювальник маячні з дурдому . Горіти тобі у пеклі придурку .
показать весь комментарий
25.02.2022 07:00 Ответить
Порве... Якщо з німцями, французами, італійцями, угорцями та з кіпріотами домовиться... А от це - вже не факт!
показать весь комментарий
25.02.2022 01:54 Ответить
Пфффф. За підсумками сьогоднішньої супероперації одічалих, можна буде і без них. США, Канада, Британія, Польща... І, звичайно, Україна (наша участь буде особливо деморалізуючою для лаптів). От і достатньо.
показать весь комментарий
25.02.2022 02:17 Ответить
Зебила после войны надо будет судить за предательство, были б Нептуны, на змеином никто не погиб б

Эта тварь сначала говорила что дороги важнее, сдала запад нахрен, а теперь сопля Зелёная перекладывает вину
показать весь комментарий
25.02.2022 01:40 Ответить
Потом будем с этим разбираться. Харе срать в каментах.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:42 Ответить
себя суди мыкало долбаное
показать весь комментарий
25.02.2022 07:02 Ответить
Я спросіл у ясєня -
Так шо там с члєнством в НАТО, мля?
Но ясєнь нє отвєтіл мнє..
Іспугался, ясєн пєнь
показать весь комментарий
25.02.2022 01:44 Ответить
А що, без НАТО немае другого варіанту? На приклад особовий військовий та єкономічний партнер США та Британіі?! Без оцих продажих німців та гальманутих французів.
показать весь комментарий
25.02.2022 01:50 Ответить
Зеля προςραλ статус особового військового партнера США в вересні 2021. Вони з маркаровой дуже налякались що прийдеться здати Беню.
показать весь комментарий
25.02.2022 06:00 Ответить
Боюсь он прав.Все кроме нас боятся воевать против рашки и это сводит на нет всю нашу многолетнюю борьбу за вступление в этот как оказалось клуб ссыкунов.Нужно подписывать нейтралитет и прекращать мясорубку.
показать весь комментарий
25.02.2022 02:11 Ответить
Не захворів? Схоже на лишньохромосомний вірус...
показать весь комментарий
25.02.2022 02:26 Ответить
підписання сьогодні нейтралітету тільки відстрочить ще більшу війну в майбутньому
показать весь комментарий
25.02.2022 02:50 Ответить
Зато сохраним жизни наших людей.Нужно быть хитрее-выждать пока рашка или пуйло развалится и потом уже мутить с НАТО и ЕС.
показать весь комментарий
25.02.2022 03:07 Ответить
Так они хотят не только нейтралитет, они хотят уничтожения Украины - денацификацию..Зачем манипулируешь? Если б речь шла о нейтралитете только, тогда ещё куда не шло...а так пусть идут на буй
показать весь комментарий
25.02.2022 07:13 Ответить
Ну проведем какую-то "денацификацию" для галочки.Пойми,у этого психа есть последний козырь-ЯО и даже если мы перемелем его армию тут он готовь его применить против нас.Уже понятно что НАТО за нас не впишется.Даже они его ссут.Я считаю что нейтралитет это сейчас оптимальный вариант.
показать весь комментарий
25.02.2022 15:03 Ответить
Ничего тебе нейтралитет не даст.
показать весь комментарий
25.02.2022 06:43 Ответить
Давайте тут на груди майки не будем рвать. В НАТО нам точно не светит. Особенно когда мы уже в состоянии войны. Так что остаться в нейтральном поле, но в не демилиторизированном состоянии, ради прекращения этой войны - норм выход. Поймите путин больной шизойд, он нас может просто мясом закидать. А в самом противном случае возьмет по какому нибудь Котовску ядерной тактической ракетой жахнит и пипец. Уверен, что ни одна страна в ядерное противостояние с пу не в ступит.
показать весь комментарий
25.02.2022 03:18 Ответить
так он так может и в прибалтику зайти и сказать что жахну ядерной бомбой и НАТО может и не ответить. В НАТО только 2 страны реально США и Англия ну еще Польша а остальные продажные шкуры.
показать весь комментарий
25.02.2022 06:53 Ответить
У путіна такий же вигаданий привід воювати з Україною - щоб, мовляв, не допустити до вступу в НАТО, як у гітлера був - напасти на Польщу, тому що та загрожувала Германії. Путіну потрібна Україна, як платцдарм, з якого він збирається просуватися далі на захват країн Балтії, Польщі. Українців, певно, хоче в майбутньому призивати до служби в російскій армії, як це робить в Криму.
А остаточна мета - розвал Америки, щоб досягти світового панування. Багато людей це розуміе. Але путіну Українці не по зубам. Бог та правда з Україною! Україна переможе!
показать весь комментарий
25.02.2022 03:56 Ответить
На самом то деле не в НАТО речь, Путин хочет ручных президентов и министров в Украине, на пример луки. Именно это его цель, а не война против НАТО в Украине, которое нам никто давать не хочет.
показать весь комментарий
25.02.2022 06:11 Ответить
И если это случится то Украина будет очередным донором вояк уже для войны с Польшей, Прибалтикой.
показать весь комментарий
25.02.2022 06:13 Ответить
НАТО разложилось изнутри и выродилось уже, увы. Просто Кот Леопольд. Какое-то дерьмо, как и вся бюрократия у власти.
показать весь комментарий
25.02.2022 06:24 Ответить
Зачем было спрашивать очевидное?
Еще в 2017 г. нам сказали "примем не раньше, чем через 30 лет". В 2021г. подтвердили эти слова.
показать весь комментарий
25.02.2022 06:57 Ответить
не примут они вас и не надейтесь на них.ситуация повторяет 2 мировую когда они своей ссыкливостью сдали чехославакию гитлеру и когда потом гитлер большинство из них захватил!рассчитывать нужно только на себя.
показать весь комментарий
25.02.2022 07:07 Ответить
ак они хотят не только нейтралитет, они хотят уничтожения Украины - денацификацию..Зачем манипулируешь? Если б речь шла о нейтралитете только, тогда ещё куда не шло...а так пусть идут на буй
показать весь комментарий
25.02.2022 07:16 Ответить
Сейчас нужно просить ОРУЖИЕ и ДЕНЬГИ на оборону, а не проводить "опросы"! Если Украина продержится до 1 марта, то паРашка увязнет в войне на долгие месяцы, а через два месяца она САМА РАЗВАЛИТСЯ!
показать весь комментарий
25.02.2022 08:36 Ответить
Они боятся,да... Бояися что ты глухой !
Они тебе три года говорили, что надо сделать..что все делают, чтоб попасть в НАТО:
- убери коррупцию,
- не воруй из бюджета,
- сдай правосудию беню,
- сделай честными суды
- начни работу САП -
- и ты в НАТО!
Внимание вопрос: что ты выполнил из того, о чём НАТО тебя просило сделать, чтоб Украину приняли? Что ты сделал для Украины, чтоб её приняли
 Ответ НИ_ЧЕ_ГО.
Ты крал, нарушал законы, прикрывал коррупцию и преступников, звонил судьям, не начал работу САП... И фальшиво нам тут играешь недоумение почему тебя не приняли...

Ты жулик, вова...И брехун.... И, нажаль, законно избранный притом.
И если раньше это стоило пенсий, благополучия, заробитчанства на чужбине и жизни в нищете - сейчас это стоит жизней тысячам твоих избирателей! Есть такая статья, вова, "Преступная халатность" и она плачет по тебе навзрыд.

Вы не боитесь, говоришь? Вы с дерьмаком ? А сколько гибнет сегодня из-за твоей глухоты?! Из-за того, что ты просился в НАТО, ничего не выполняя из условий вступления!!!
Путина глаза тебе не удалось увидеть , но этим людям ты смотрел в глаза - и что твои гляделки дали родине? У взрослых так не бывает, чтоб только за глаза ...без поступков был результат ... капризный пацан!
И они молчат и думают молча про тебя: Мы столько раз ему говорили что надо сделать но он ничего не сдела..Байдену даже оставил письменное обязательство и не выполнил его... ... он что - неадекват ?
И очень похоже - они правы... Бо сегодня, сжигая танки их оружием, сбивая вертолёты их оружием, получая новые финансовые помощи от них - ты продолжаешь на них катить...
Так что "неадекват" это в лучшем случае...А в худшем - ты готовишь оправдание капитуляции.
Но власть не ты, а народ.И капит уляции не будет..Какого бы горбатого ты не лепил.
показать весь комментарий
25.02.2022 08:51 Ответить
 
 