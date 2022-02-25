"Я спросил у 27 лидеров Европы, готовы ли они принять Украину в НАТО. Все боятся, не отвечают. А мы не боимся!" - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что страны-члены НАТО не готовы брать в Украину в Альянс
Об этом он сообщил на очередном брифинге, цитируемом Цензор.НЕТ.
Зеленский выразил благодарность странам, которые нам помогают, но подчеркнул, что не видит тех, кто готов воевать за Украину. "Не вижу таких, честно", – отметил Зеленский.
"Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО. Честно, все боятся", – добавил президент.
"Мы слышали из Москвы, что они готовы говорить о нейтральном статусе Украины, я скажу всем партнерам, что сейчас для нас важный момент и спрашиваю, с нами ли они. Они отвечают, что с нами, но нас брать в альянс не готовы. Я спросил 27 лидеров Европы, готовы ли они принять Украину в НАТО. Спросил прямо, все боятся, не отвечают. А мы не боимся!", - заверил Зеленский.
"Мы не боимся говорить о нейтральном статусе, но какие при этом у нас будут гарантии и какие конкретно страны нам их дадут. Разговаривать об окончании этого вторжения страны нужно, но судьба нашего государства зависит от нашей армии, наших героев, нашего народа, вашей мудрости и поддержки всех друзей. Слава Украине!" - завершил речь президент.
Пожалуйста, подождите...
"Ми не боїмося говорити з Росією... про нейтральний статус ... про гарантії"
Натяки на те, що треба домовлятись.
Я даже сам на себя наложил запрет оскорблять сейчас Зеленского и рекомендую это делать остальным.
Добре, що зараз вирісли з кошенят справжні леви.
- І німці, і французи й італійці хотять щоби їх хтось інший захищав та ніс всі витрати по такому захисту, а вони, тим часом, пилятимуть бабки з потенційними ворогами...
Агов! Захід! росія - ЧМО! Давайте разом дамо їм пзди!
Принаймні, в Бубиній уяві.
Эта тварь сначала говорила что дороги важнее, сдала запад нахрен, а теперь сопля Зелёная перекладывает вину
Так шо там с члєнством в НАТО, мля?
Но ясєнь нє отвєтіл мнє..
Іспугался, ясєн пєнь
А остаточна мета - розвал Америки, щоб досягти світового панування. Багато людей це розуміе. Але путіну Українці не по зубам. Бог та правда з Україною! Україна переможе!
Еще в 2017 г. нам сказали "примем не раньше, чем через 30 лет". В 2021г. подтвердили эти слова.
Они тебе три года говорили, что надо сделать..что все делают, чтоб попасть в НАТО:
- убери коррупцию,
- не воруй из бюджета,
- сдай правосудию беню,
- сделай честными суды
- начни работу САП -
- и ты в НАТО!
Внимание вопрос: что ты выполнил из того, о чём НАТО тебя просило сделать, чтоб Украину приняли? Что ты сделал для Украины, чтоб её приняли
Ответ НИ_ЧЕ_ГО.
Ты крал, нарушал законы, прикрывал коррупцию и преступников, звонил судьям, не начал работу САП... И фальшиво нам тут играешь недоумение почему тебя не приняли...
Ты жулик, вова...И брехун.... И, нажаль, законно избранный притом.
И если раньше это стоило пенсий, благополучия, заробитчанства на чужбине и жизни в нищете - сейчас это стоит жизней тысячам твоих избирателей! Есть такая статья, вова, "Преступная халатность" и она плачет по тебе навзрыд.
Вы не боитесь, говоришь? Вы с дерьмаком ? А сколько гибнет сегодня из-за твоей глухоты?! Из-за того, что ты просился в НАТО, ничего не выполняя из условий вступления!!!
Путина глаза тебе не удалось увидеть , но этим людям ты смотрел в глаза - и что твои гляделки дали родине? У взрослых так не бывает, чтоб только за глаза ...без поступков был результат ... капризный пацан!
И они молчат и думают молча про тебя: Мы столько раз ему говорили что надо сделать но он ничего не сдела..Байдену даже оставил письменное обязательство и не выполнил его... ... он что - неадекват ?
И очень похоже - они правы... Бо сегодня, сжигая танки их оружием, сбивая вертолёты их оружием, получая новые финансовые помощи от них - ты продолжаешь на них катить...
Так что "неадекват" это в лучшем случае...А в худшем - ты готовишь оправдание капитуляции.
Но власть не ты, а народ.И капит уляции не будет..Какого бы горбатого ты не лепил.