Российские оккупанты из 11-й гвардейской ДШБ капитан Касаткин и ефрейтор Михоев сдались в плен. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео допроса двух пленных российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Захватчики сдаются в плен. Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин, 11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Улан-Удэ", - написал Залужный.