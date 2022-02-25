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Российские оккупанты из 11-й гвардейской ДШБ капитан Касаткин и ефрейтор Михоев сдались в плен. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео допроса двух пленных российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Захватчики сдаются в плен. Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин, 11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Улан-Удэ", - написал Залужный.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+48
Та все эти паскуды знали. На учения они ***** прилетели. Суки
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25.02.2022 03:23
+35
Це фактично еліта москальських військ. І нічого вони не знають. Голови цим покидькам в тіски, тоді все будуть знати.
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25.02.2022 03:19
+28
Суки. Перерезать горло и выложить везде, чтобы ссались при упоминании об Украине!
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25.02.2022 03:25
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Це фактично еліта москальських військ. І нічого вони не знають. Голови цим покидькам в тіски, тоді все будуть знати.
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25.02.2022 03:19 Ответить
Обміняти...на таксистів
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25.02.2022 03:23 Ответить
Они врут,дрожат за свои никчемные жизни.
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25.02.2022 06:32 Ответить
Та все эти паскуды знали. На учения они ***** прилетели. Суки
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25.02.2022 03:23 Ответить
Ага, типа чё и патроны учебные были ?
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25.02.2022 03:27 Ответить
медицинские..шоб оттягивать раненых правильнее было0
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25.02.2022 03:32 Ответить
Суки. Перерезать горло и выложить везде, чтобы ссались при упоминании об Украине!
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25.02.2022 03:25 Ответить
ненене, для Гааги надо.
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25.02.2022 03:29 Ответить
Для якої Гааги ? Вам уже написали - на таксистів обміняють або на чергову гадю (( до речі , теж десь не чути ((
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25.02.2022 03:44 Ответить
Підпилює люстру в ставці зелеона
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25.02.2022 05:55 Ответить
О. І провокатори підтягнулись.
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26.02.2022 11:00 Ответить
Это такие черты уже поматерей, видно там 0 раскаяния
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25.02.2022 03:26 Ответить
кацапсина їде в Україна за звання за гроші а тут раз і память втратив
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25.02.2022 03:28 Ответить
Какой тухлый позорный дешовый ******..."отробатывали оттягивание раненых"
Незнайки гуевы...
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25.02.2022 03:30 Ответить
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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25.02.2022 03:30 Ответить
*****, да у них еще и права есть, гопник заценит
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25.02.2022 03:34 Ответить
брешуть суки, видали їм же боєзапас
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25.02.2022 03:37 Ответить
Это заученная легенда, из них нужно делать инвалидов, чтобы запомнили на всю жизнь и другим рассказывали!
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25.02.2022 03:37 Ответить
Капітан , який не знає , куди його десантують -- це щось нове в управлінні військами .

Я не знаю, я був молодшим сержантом . Нам росповідали усе , що стосується задачи й рекогнішен місцевості нашого полку й моєї батареї. Включаючи положення на мапі .
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25.02.2022 03:37 Ответить
Я вас умоляю, тут не надо быть гаоном: вам каждый биндюжник подтвердит, шо ЦАХАЛ и кацапская армия это таки две большие разницы на 180 градусов.
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25.02.2022 03:56 Ответить
Але ж я Вас не благаю - я порівнюю лише серджанта й капітана . Капітан й не джоба , а ДШБ - ну який дурень повірить , що його десантували без точної карти місцевості й знань особливостєй .
Рядовий склад може й не інформували , а ось капітана -- 100% що так .

Воно прикидається й за це повинно просідити у карцері кілька діб .
Воно офіцер-десантури ...
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25.02.2022 04:03 Ответить
Эти твари звездят
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25.02.2022 06:31 Ответить
Сране Улан-Уде, це ж треба їх гнати через 5000 км, щоб в Україну лізти...
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25.02.2022 03:39 Ответить
Пис...ят! Это им всем говорили, что учения. Еще с 14 года. А боеприпасы боевые они на учениях должны были применять? Все овечками становятся. На Змеином всех поубивали, не пожалели. Пристрелмить и в канаву
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25.02.2022 03:50 Ответить
А вже є дані що там всіх вбили?
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25.02.2022 05:55 Ответить
Да. Сколько там того змеиного? Все снарядами перепадали, орки **@@ные
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25.02.2022 06:30 Ответить
да, Зе в выступлении сказал, все погибли
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25.02.2022 06:39 Ответить
за остров Зміїний по одній швабрі кожному і в ютуб ,ні ютуб забане ..в телєгу Нацкорпуса виложить
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25.02.2022 04:22 Ответить
Під придурків грають. Скоти.
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25.02.2022 05:13 Ответить
нолик еще забыл добавить.
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25.02.2022 05:28 Ответить
до барнаулов интернет с опозданием доходит?
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25.02.2022 05:50 Ответить
ылита кацапических войск.
Несколько штук таких же тел еще по лесу возле Лютежа шарятся в надежде выйти к Чернобылю.
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25.02.2022 05:26 Ответить
в надежде выйти к реке чтоб отстирать штаны от гавна.
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25.02.2022 06:23 Ответить
Вбивайте кацапов.
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25.02.2022 05:51 Ответить
В расход пид@ров
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25.02.2022 05:51 Ответить
Ні. Наших треба міняти на когось.
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25.02.2022 08:28 Ответить
Заблудились
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25.02.2022 05:57 Ответить
Лапатніки завжди брешуть-єта лапатная духовная скрєпа...
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25.02.2022 06:14 Ответить
Убейте русскую мразь
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25.02.2022 06:14 Ответить
Подскажите куда отправить деньги в помощь на защиту Украины (я в штатах)?
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25.02.2022 06:19 Ответить
https://www.mil.gov.ua/dopomoga-na-materialno-tehnichne-ta-medichne-zabezpechennya-zbrojnih-sil-ukraini.html
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25.02.2022 06:43 Ответить
Тільки на офіційни джерела.
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25.02.2022 08:28 Ответить
Объясните, зачем их брать в плен? Путлер официально войны не объявлял, значит никакие международные правила о пленных на этих террористов не расрпостраняются. После допроса с съемки - расстрелять.
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25.02.2022 06:21 Ответить
чтобы остальные тоже сдавались. Если они знают что в плен не берут, то они будут отстреливаться и еще не дай Бог наших поранят.
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25.02.2022 06:24 Ответить
хай краще в полон здаються, аніж будуть відстрілюватися до останнього і лазити по лісах, вбиваючи людей.
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25.02.2022 06:47 Ответить
Врут гниды, все они прекрасно знали.
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25.02.2022 06:29 Ответить
Ну ЗАЧЕМ об этом объявлять! Сейчас война, расстреливайте! Эти ***** не сильно думала кого сами убили а сейчас за свою шкуру вспомнили?
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25.02.2022 06:50 Ответить
Расстреливайте!!!!!!!!!!!👹👹👹👹👹
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25.02.2022 06:58 Ответить
на начальном этапе пленных брать не надо... всех до единого расстреливать... а под конец войны оставить ровно столько пленных, сколько надо будет кацапских рабов каждому гражданину Украины... 2-5-7...
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25.02.2022 07:23 Ответить
Наоборот, надо брать в плен и показывать, что бы кацапье понимало, что только в этом случае оно останется в живых и надо срочно сдаваться.
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25.02.2022 07:42 Ответить
Будьте вы мрази проклятывы и ваши вы№******!Брехня!нах они надо!На веки веков!
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25.02.2022 07:29 Ответить
Поки вони зараз в полоні набийте їм кожному татуху на лобі: «оккупант» або «24.02.2022»
Навіть якщо обміняють воно залишеться з ними назавжди на згадку.
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25.02.2022 07:37 Ответить
вежливые черноземы
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25.02.2022 07:37 Ответить
На блок-посту стояли? Ясно, понятно...
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25.02.2022 07:38 Ответить
Алкоголіки смердючі.
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25.02.2022 07:38 Ответить
Тварюки кажуть, що не знали, куди їдуть... Методичка 2014 року. "Ми нє зналі, ми заблуділісь" і т.п. Все вони суки знали
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25.02.2022 08:12 Ответить
Врут.
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25.02.2022 08:28 Ответить
Я не такая, я жду трамвая! Дать порошей пи...ды, шоб инвалидами стали, и на обмен. И не надо мне втирать про гуманность, русня и не такое вытворяет.
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25.02.2022 08:46 Ответить
Тепер я розумію, чому чеченціі робили з полоненими русаками те, що вони робили...
Украаїнці дуже добрі.
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25.02.2022 09:17 Ответить
Расстрелять сразу после допроса.
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25.02.2022 09:32 Ответить
Славься Украина,весь мир гордиться вами.долой путинский режим,сабаки на сене
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25.02.2022 11:08 Ответить
Утесом розтріляти!
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25.02.2022 13:00 Ответить
эти суки професиональные убийцы зачем их брать в плен? этих надо убивать сразу после допроса!
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25.02.2022 13:21 Ответить
яка несподiванка )

диверсант на службi у рашистcькоi орди з москальского сатанату РПЦ-КДБ. манкурт!

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25.02.2022 13:53 Ответить
Почему он до сих пор живой, собакам в приютах жрать нечего
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26.02.2022 10:56 Ответить
Які навчання з бойовими набоями??
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26.02.2022 14:25 Ответить
101 пишу по два вистріли у кожне коліно( по перше може востановить память) а по друге забезпечить утримання за рахунок платника податків в Лосії
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26.02.2022 16:20 Ответить
 
 