Российские оккупанты из 11-й гвардейской ДШБ капитан Касаткин и ефрейтор Михоев сдались в плен. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео допроса двух пленных российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.
"Захватчики сдаются в плен. Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин, 11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Улан-Удэ", - написал Залужный.
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Незнайки гуевы...
Я не знаю, я був молодшим сержантом . Нам росповідали усе , що стосується задачи й рекогнішен місцевості нашого полку й моєї батареї. Включаючи положення на мапі .
Рядовий склад може й не інформували , а ось капітана -- 100% що так .
Воно прикидається й за це повинно просідити у карцері кілька діб .
Воно офіцер-десантури ...
Несколько штук таких же тел еще по лесу возле Лютежа шарятся в надежде выйти к Чернобылю.
Навіть якщо обміняють воно залишеться з ними назавжди на згадку.
Украаїнці дуже добрі.
диверсант на службi у рашистcькоi орди з москальского сатанату РПЦ-КДБ. манкурт!