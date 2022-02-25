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Россияне взяли в кольцо Конотоп, техника идет через Сумскую область на Киев, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне оцепили Конотоп в Сумской области. На территории области установлены вражеские блокпосты.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразило враждебное наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, которая прошла транзитом, направляется на западное направление", - сказал он.
Живицкий добавил, что пока выезд в направлении Киева открыт, но уже стоят блокпосты врагов, через которые они пропускают жителей области.
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