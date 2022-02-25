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Новости Война в Украине
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Россияне взяли в кольцо Конотоп, техника идет через Сумскую область на Киев, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне оцепили Конотоп в Сумской области. На территории области установлены вражеские блокпосты.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразило враждебное наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, которая прошла транзитом, направляется на западное направление", - сказал он.

Живицкий добавил, что пока выезд в направлении Киева открыт, но уже стоят блокпосты врагов, через которые они пропускают жителей области.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
та навіть просто розкрутити гайки і то годиться . Не думаю, що через пару метрів наставлять охорону
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25.02.2022 04:10
+7
Біда з Конотопом. Залізницею зможуть доправляти тепер припаси
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25.02.2022 03:57
+7
зброю населенню 1 000 000 калашів і буде добрий врожай сояшника
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25.02.2022 04:29
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Біда з Конотопом. Залізницею зможуть доправляти тепер припаси
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25.02.2022 03:57 Ответить
по ешелонах помічним є точка У
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25.02.2022 04:02 Ответить
та навіть просто розкрутити гайки і то годиться . Не думаю, що через пару метрів наставлять охорону
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25.02.2022 04:10 Ответить
Вже сьогодні будуть нові шкварки.
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25.02.2022 04:08 Ответить
Вони закупили 35 тисяч пакетів для грузу 200 , так що до перемоги йще далеко , бо для ***** 35 тисяч це не втрати .
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25.02.2022 04:28 Ответить
зброю населенню 1 000 000 калашів і буде добрий врожай сояшника
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25.02.2022 04:29 Ответить
за вчера в Киеве раздали 10 тысяч оружия
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25.02.2022 04:30 Ответить
Дуже багато фейків,потвори працюють по всім фронтам..
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25.02.2022 05:03 Ответить
Я, одного не розумію. Брдм або БТР або танк -той вопше палива жре, проїхали таку відстань, 100% вже повинні були бути пусті баки. Значить десь їдуть і дозаправляють їх паливозаправники? Ось їх і треба знешкоджувати
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25.02.2022 06:13 Ответить
кто сдает территорию? где все?
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25.02.2022 07:20 Ответить
Доверяйте информации только из проверенных источников. ДДействуют тысячи российских дезинформаторов. Слава героям Украины!
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25.02.2022 07:34 Ответить
Надо так понимать, что Нелох решил оборонять только Киев руками населения?
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25.02.2022 08:28 Ответить
 
 