Россияне взяли в кольцо Конотоп, техника идет через Сумскую область на Киев, - ОГА

Россияне оцепили Конотоп в Сумской области. На территории области установлены вражеские блокпосты.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразило враждебное наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, которая прошла транзитом, направляется на западное направление", - сказал он.

Живицкий добавил, что пока выезд в направлении Киева открыт, но уже стоят блокпосты врагов, через которые они пропускают жителей области.