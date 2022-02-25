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Войска РФ нанесли ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области. Есть погибшие и раненые, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ нанесли ракетный удар по пограничному подразделению

В 4:25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Ситуация по российскому вторжению. В 4:25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад", что в Запорожской области. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Войска РФ нанесли ракетный удар по пограничному подразделению Приморский Посад в Запорожской области. Есть погибшие и раненые, - ГПСУ 01

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Українські захисники взяли трофей і захопили окупантів в Станиці Луганської.

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25.02.2022 05:36
+14
Почему до сих пор наши военные остаются в своих частях если все видят что Рашка обстреливает военные обьекты в первую очередь. Всем военным нужно рассредоточиться как можно реже а так же военную технику и боеприпасы рассредоточить в ра3ных местах
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25.02.2022 05:32
+8
**** - они хуже фашистов. Я спал, мне снятся бомбежки. Просыпаюсь и понимаю что это ******** Калибры летят.
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25.02.2022 05:53
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Почему до сих пор наши военные остаются в своих частях если все видят что Рашка обстреливает военные обьекты в первую очередь. Всем военным нужно рассредоточиться как можно реже а так же военную технику и боеприпасы рассредоточить в ра3ных местах
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25.02.2022 05:32 Ответить
ну мы же знаем точно - может они и рассредоточены
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25.02.2022 05:43 Ответить
Абсолютно поддерживаю. Наши военные объекты у них давно записаны как мишени. Защищать страну не обязательно в конкретных зданиях.
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25.02.2022 05:44 Ответить
Наверно потому, что вместо работы мозга , в ОПУ стряпали СТАВКУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО , куда опять жирный Ермак припер своё тело поруководить
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25.02.2022 05:46 Ответить
Они из подвала будут руководить боевыми генералами ???
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25.02.2022 05:47 Ответить
це був початок війни. Інформація запізнюється
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25.02.2022 05:51 Ответить
Українські захисники взяли трофей і захопили окупантів в Станиці Луганської.

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25.02.2022 05:36 Ответить
Этим трофеем можно воспользоваться как маскировкой в наступательной операции на рашу.
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25.02.2022 05:48 Ответить
Цей трофей можна використати, щоб переїхати через них.
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25.02.2022 05:57 Ответить
Та нахій... Уявіть, як там усередині тхне онучами і пердінням!
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25.02.2022 06:05 Ответить
Тут вопрос принципа !!
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25.02.2022 06:08 Ответить
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!"
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25.02.2022 05:36 Ответить
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25.02.2022 05:37 Ответить
https://twitter.com/UAWeapons/status/1496842350856974339
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25.02.2022 05:38 Ответить
Тримайтеся воїни
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25.02.2022 05:47 Ответить
Слушайте, там до Мелитополя поля и степи, как угадать откуда прилетит, они из-под Херсона фигачат
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25.02.2022 05:47 Ответить
Летят ракеты. Уже где то больше десяти. Сегодня выше, значит дальше. Пролетают над Чудновом.
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25.02.2022 05:50 Ответить
**** - они хуже фашистов. Я спал, мне снятся бомбежки. Просыпаюсь и понимаю что это ******** Калибры летят.
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25.02.2022 05:53 Ответить
 
 