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Войска РФ нанесли ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области. Есть погибшие и раненые, - ГПСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В 4:25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Ситуация по российскому вторжению. В 4:25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад", что в Запорожской области. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
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