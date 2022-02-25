Войска РФ нанесли ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области. Есть погибшие и раненые, - ГПСУ

В 4:25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Ситуация по российскому вторжению. В 4:25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад", что в Запорожской области. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

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