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Попадание ВОП войск РФ в многоэтажку в Киеве: трое раненых, есть угроза разрушения дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7-А в Киеве ранены трое человек, один из них в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА в телеграмме.

По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7-А.

"Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом горит, есть угроза разрушения", - сообщили в КГГА.

Как сообщили в ГСЧС, около 04:20 по ул. Кошица, 7А вследствие попадания ВОП (взрывоопасного предмета. – Ред.) в многоэтажный жилой дом (состоящий из двух секций: 1 секция 10-этажная, попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16-этажная, попадания на уровне 8-9 этажей) с последующим горением есть угроза разрушения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве раздаются взрывы: работают украинские силы ПВО, сбит вражеский летательный аппарат. ВИДЕО (обновлено)

От ГСЧС привлечен личный состав и 11 ед. техники.

Попадание ВОП войск РФ в многоэтажку в Киеве: трое раненых, есть угроза разрушения дома 01
Попадание ВОП войск РФ в многоэтажку в Киеве: трое раненых, есть угроза разрушения дома 02
Попадание ВОП войск РФ в многоэтажку в Киеве: трое раненых, есть угроза разрушения дома 03
Попадание ВОП войск РФ в многоэтажку в Киеве: трое раненых, есть угроза разрушения дома 04
Попадание ВОП войск РФ в многоэтажку в Киеве: трое раненых, есть угроза разрушения дома 05
Фото:Геращенко/телеграм

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+48
Це все на що здатна москальщина.Сухопутні війська наша армія розкатує по повній.
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25.02.2022 05:43
+39
Падло кремлівське
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25.02.2022 05:44
+30
Тримаймося.
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25.02.2022 05:41
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Тримаймося.
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25.02.2022 05:41 Ответить
Це все на що здатна москальщина.Сухопутні війська наша армія розкатує по повній.
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25.02.2022 05:43 Ответить
Вони тільки "супер вояки" з цивільними ці рашиссти або коли їх у 10 разів більше. А увесь світ поки що сцить допомогти як треба.
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25.02.2022 07:44 Ответить
Падло кремлівське
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25.02.2022 05:44 Ответить
никогда не думал что лайкну тебя, троллятину... Ну штош...
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25.02.2022 06:09 Ответить
Знищений ворожий гавномобільний ГАЗ

https://twitter.com/UAWeapons/status/1496827765462646784
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25.02.2022 05:45 Ответить
это старое видео, за вчера.
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25.02.2022 06:10 Ответить
Це, звісно, піздєц, але що там з Конотопом і Сумами? Хто в курсі?
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25.02.2022 05:46 Ответить
Тільки по тв...відео Суми палає йде бій.
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25.02.2022 06:01 Ответить
Боже, збережи Україну! Тримайтесь хлопці! В полон нікого не брати. Нищіть ту кацапську погань!
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25.02.2022 06:04 Ответить
5 канал писал что Сумы отбились, Конотопу дважды досталось.
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25.02.2022 06:07 Ответить
В Сумах тероборона договорилась сдать артучилище, чтобы не обстреляли город из градов и смерчей. Просто вышли оттуда и туда зашли кацапы. Если что, то это на окраине города, с запада
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25.02.2022 20:41 Ответить
Ночью был бой, много трупов западно монгольской мрази оставили на територии артучилища и вокруг. Всю технику, которая вошла вчера, либо сожгли, либо она вышла сама из города.
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25.02.2022 20:43 Ответить
У кого кровати под окнами, ложитесь спать в коридор. Даже гипсовой стенки достаточно чтобы сдержать летящее стекло. Не идеально но лучше.
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25.02.2022 05:50 Ответить
Кремль это будка для звериного отродья.
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25.02.2022 05:55 Ответить
Кремль? А може весь козлостан?
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25.02.2022 06:10 Ответить
Смерть цапам!
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25.02.2022 06:02 Ответить
******** **** ботоксний
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25.02.2022 06:11 Ответить
Що таке ВНП?
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25.02.2022 06:21 Ответить
Текст прочитай, не только заголовок
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25.02.2022 10:08 Ответить
Глава УПЦ мп Онуфрий поддержал и благословил украинскую армию и назвал действия козломордов грехом Каина.
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25.02.2022 06:24 Ответить
УПЦ Московського патріархату! Не вірю! !!
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25.02.2022 07:02 Ответить
А разве не может тероборона "взять под охрану" все объекты москальского патриархату ? Во избежание проблем, провести тщательную "фильтрацию и инвентаризацию " всего "движемого и недвижимого" ???
Крым ничему не учит?
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25.02.2022 08:01 Ответить
Переселяйте постраждалих в консульство РФ.
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25.02.2022 06:36 Ответить
Всі росіяни світу, всі московити Московської імперії (РРФ)! Ваш співвітчизник й ордноплемінник, "вєлічайшій Путлєр", повністю перевершив своїх духовних наставників, своїх божків с...аліна і гітлєра, бо він вперше спрямував балістичні ракети СПЕЦІАЛЬНО у житлові будинки! Смерть московським кассаппам (що значить "любителям людського м'яса")!
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25.02.2022 08:04 Ответить
***** здохни.
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25.02.2022 08:43 Ответить
Эти пид...ары обязаны быть уничтожены !
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25.02.2022 10:28 Ответить
Trzymajcie się, kochani. Pięknie się bronicie. Rosji na pohybel.
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25.02.2022 14:07 Ответить
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25.02.2022 14:28 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ
Смерть пидороссии .
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25.02.2022 15:28 Ответить
 
 