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В Киев завозят дополнительное оружие: адреса получения для присоединяющихся к теробороне

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Киев завозят дополнительное оружие: адреса получения для присоединяющихся к теробороне

В Киев завозится дополнительное оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Фейсбуке.

Места получения оружия в Киеве для тех, кто присоединяется к теробороне:

- Шевченковский б-н, ул. Пугачева, 10.

– Голосеевский б-н, ул. Глушкова, 9.

– Оболонский б-н, ул.Полярная 20, (завод генераторов)

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В Киев завозят дополнительное оружие: адреса получения для присоединяющихся к теробороне 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
Ахтирка. Полонені кацапи.

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25.02.2022 06:23
+15
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25.02.2022 06:24
+13
кияни тримайтесь, скоро західні бандерівські області підтягнуться
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25.02.2022 06:31
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ПВО наше видимо
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25.02.2022 06:22 Ответить
Да, слышны над печерском, Южный мост
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25.02.2022 06:25 Ответить
3ий раз за последние 5 минут
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25.02.2022 06:26 Ответить
Удали свой комент!!! Вдруг запуск
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25.02.2022 06:28 Ответить
Ахтирка. Полонені кацапи.

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25.02.2022 06:23 Ответить
прострелити колінну чашку
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25.02.2022 06:28 Ответить
Не лучше вернуть домой как и положено цивилизованным государствам, только без рук для их н же блага чтоб в следущий раз не попали в плен ( это был стеб
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25.02.2022 07:54 Ответить
Отрезать яйца и отправить жене или мамке
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25.02.2022 07:55 Ответить
Навпаки, їм потрібно надати медичну допомогу та гідні умови, це буде спонукати інших москалів здаватися без бою.
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25.02.2022 10:34 Ответить
Чому не розстріляли?
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25.02.2022 06:36 Ответить
В тебя в феврале деревья ещё зеленые
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25.02.2022 06:39 Ответить
Ганс,тобі повилазило? То хвойні дерева!))
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25.02.2022 06:42 Ответить
Парнишка совсем молодой с пистолетом. Храни тебя Боженька.
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25.02.2022 07:55 Ответить
У последнего семечки во рту?
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25.02.2022 07:59 Ответить
"малодєнькіє строчнікі"? Здорові і навчені дядькі свідомо прийшли вбивати українців.
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25.02.2022 08:41 Ответить
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25.02.2022 06:24 Ответить
нехай закарпатці допитують
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25.02.2022 06:29 Ответить
росийские отборные войска путен еле насобирал по всей *********
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25.02.2022 06:32 Ответить
какие то бомжи из днр
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25.02.2022 06:33 Ответить
Алкашня какая то.
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25.02.2022 06:46 Ответить
https://twitter.com/ihor108/status/1497047214186967042
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25.02.2022 06:24 Ответить
Деграданты какие-то. Особенно понравился тощий и с пузом. Расстрелять их нахер
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25.02.2022 06:41 Ответить
кияни тримайтесь, скоро західні бандерівські області підтягнуться
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25.02.2022 06:31 Ответить
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25.02.2022 06:31 Ответить
Сухопутні війська ЗС України

51 хв ·



Ідуть ракетні удари по Києву
Для російських загарбників немає нічого святого
Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально.
Російські військові вже відчули міць Збройних сил України.
Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури.
Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс.
Важливо, щоб всі були міцні духом. Це наша земля. Ми її не здамо. Так, нам треба пройти цей шлях випробовувань. Робимо все, щоб ворогу було дуже складно.
Перемога буде за нами!

Ганна Маляр
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25.02.2022 06:33 Ответить
Над Києвом процює ПВО, ракети збивають.

https://twitter.com/ihor108/status/1497040897913110529
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25.02.2022 06:35 Ответить
Идет обстрел Киева ракетами
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25.02.2022 06:35 Ответить
Безпосередньої близькості від Києва силами ЗСУ було збито ворожій літак.

https://twitter.com/ihor108/status/1497040368189448194
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25.02.2022 06:36 Ответить
Бандерівські жарти 😀😀😀

- Вуйку, а чому це Ви квітки поливаєте машиновим маслом, засохнуть?

- То нічого що засохнуть, же би зброя не заржавіла.
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25.02.2022 06:36 Ответить
Киев 3ащищать ето конечно хорошо но надо как то врага встречать раньше километров на 30-50.
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25.02.2022 06:39 Ответить
Иванков
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25.02.2022 06:44 Ответить
Хреново когда война, а ты с двумя хроническими заболеваниями и не способен быть в строю. И гражданским населением как-то позорно считаться для мужчины в такую лихую годину
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25.02.2022 06:44 Ответить
А у Дарницькому де ти можна отримати? на Брсп у ВК?
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25.02.2022 06:46 Ответить
Без понятия, инфы ноль.
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25.02.2022 09:43 Ответить
10 хвилин тому на північ від Києва, важке, 2 залпи, зараз ще один. Почалося з 3-ої години ночі
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25.02.2022 06:52 Ответить
А де наші Гради і Смерчі? Щось не чути. Чи не роздають?

І полонених не брати, побачив москаля, зразу стріляй, не задумуючись!
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25.02.2022 07:17 Ответить
Кацапских оккупантов уничтожим всех до единого во славу Украины !
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25.02.2022 07:54 Ответить
А хтось володіє інформацією "95 квартал" вступив в ряди самооборони, отримав зброю? Бо "95 десантна бригада" розігнала диверсантів з Гостомельського аеропорту і відважно воює з ворогм, а ті?
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25.02.2022 08:20 Ответить
Відосіки пишуть.
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25.02.2022 08:49 Ответить
 
 