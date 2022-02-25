В Киев завозят дополнительное оружие: адреса получения для присоединяющихся к теробороне
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В Киев завозится дополнительное оружие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Фейсбуке.
Места получения оружия в Киеве для тех, кто присоединяется к теробороне:
- Шевченковский б-н, ул. Пугачева, 10.
– Голосеевский б-н, ул. Глушкова, 9.
– Оболонский б-н, ул.Полярная 20, (завод генераторов)
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Ідуть ракетні удари по Києву
Для російських загарбників немає нічого святого
Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально.
Російські військові вже відчули міць Збройних сил України.
Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури.
Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс.
Важливо, щоб всі були міцні духом. Це наша земля. Ми її не здамо. Так, нам треба пройти цей шлях випробовувань. Робимо все, щоб ворогу було дуже складно.
Перемога буде за нами!
Ганна Маляр
https://twitter.com/ihor108/status/1497040897913110529
https://twitter.com/ihor108/status/1497040368189448194
- Вуйку, а чому це Ви квітки поливаєте машиновим маслом, засохнуть?
- То нічого що засохнуть, же би зброя не заржавіла.
І полонених не брати, побачив москаля, зразу стріляй, не задумуючись!