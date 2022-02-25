ВСУ ведут боевые действия в районах Дымера и Иванкова. Силы обороны удерживают аэродром Гостомеля. Воздушные Силы защищают небо над Киевом, - Генштаб
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Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Сегодня ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам российских оккупантов. Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий. Отмечена значительная активность вражеских вертолетов", – говорится в сообщении.
Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника и остановили превосходящие силы врага на границе реки Тетерев. Мост через реку разрушен.
Также сообщается, что еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, в который вчера рвались российские воздушные десанты.
"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. Так после 04:00 украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам "братьев" в столицу", - говорится в сообщении.
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