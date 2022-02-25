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ВСУ ведут боевые действия в районах Дымера и Иванкова. Силы обороны удерживают аэродром Гостомеля. Воздушные Силы защищают небо над Киевом, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ ведут боевые действия в районах Дымера и Иванкова. Силы обороны удерживают аэродром Гостомеля. Воздушные Силы защищают небо над Киевом, - Генштаб

Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Сегодня ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам российских оккупантов. Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий. Отмечена значительная активность вражеских вертолетов", – говорится в сообщении.

Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника и остановили превосходящие силы врага на границе реки Тетерев. Мост через реку разрушен.

Также сообщается, что еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, в который вчера рвались российские воздушные десанты.

"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. Так после 04:00 украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам "братьев" в столицу", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Попадание ВОП войск РФ в многоэтажку в Киеве: трое раненых, есть угроза разрушения дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+32
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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25.02.2022 07:09
+29
Я так зрозумів, свинособаки головний удар зосередили на Київ. Що ж, ласкаво просимо у пекло.
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25.02.2022 07:09
+21
Да, вертолетов Рашка много применяет. Стингеров нам бы побольше
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25.02.2022 07:12
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ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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25.02.2022 07:09 Ответить
Я так зрозумів, свинособаки головний удар зосередили на Київ. Що ж, ласкаво просимо у пекло.
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25.02.2022 07:09 Ответить
Американці так і передають - київ
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25.02.2022 07:12 Ответить
Як на мене, потрібно віддати їм той аеродром замінувавши, а коли будуть приймати десант дистанційно підірвати, потім знову захопити.....
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25.02.2022 07:34 Ответить
Каждые 5-10минут слышно запуски в Киеве
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25.02.2022 07:11 Ответить
Сподіваюсь, по тій колоні бронетехніки вже й сичі завили. Слава ЗСУ!
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25.02.2022 07:11 Ответить
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25.02.2022 07:12 Ответить
Да, вертолетов Рашка много применяет. Стингеров нам бы побольше
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25.02.2022 07:12 Ответить
ну так - США в Афгані на трильйон зєлені спромоглася ....- а нам так , за око ....- чужими руками добре жар загрібати ( робити геополітику - валити кацапію)
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25.02.2022 07:19 Ответить
Не з нашим щастям кума до лісу ходити)
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25.02.2022 07:58 Ответить
Ещё рано радоваться, но я думал ночь хуже будет. Я с полтавы.
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25.02.2022 07:12 Ответить
Аналогично, думал проснусь и недосчитаюсь городов.
Как правильно заметили некоторые аналитики они в первый день выпустили порядка сотни крылатых ракет, при практически нулевом результате, а тех ракет, у них всего сотни две.... Вот видать решили не выделываться и пулять ракетами теперь будут по оперативным целям
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25.02.2022 07:38 Ответить
Зомби
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25.02.2022 07:15 Ответить
SS фашисты
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25.02.2022 07:17 Ответить
Z00
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25.02.2022 07:22 Ответить
зззуки!
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25.02.2022 07:39 Ответить
Смерть смердючим гнилокацапам!
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25.02.2022 07:16 Ответить
8 років поспіль повітрянним шляхом пропускали через Україну в те гребане кацапо- придністрьовя все мілітарі із кацапіїїї- де розум був ...піпец...
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25.02.2022 07:17 Ответить
Нас никто не спрашивал. Власти Украины были подельниками Кремля.
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25.02.2022 07:28 Ответить
Хоть зараз мабуть не пускають ?
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25.02.2022 07:29 Ответить
Раньше они вообще по ЖД катались (с техникой), им этот путь перекрыли и пропускали только авиацию (и вроде только гражданскую). Понятно, что они и ротацию войск так делали но возможности обновлять тяжелую технику у них не было. Хотя по факту конечно вообще нужно было перекрыть все сообщение, но это можно было делать только синхронно с Молдовой (а там до недавнего времени было проросийское правительство)
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25.02.2022 07:43 Ответить
они сажали борты в тирасполе а не в кишиневе
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27.02.2022 18:28 Ответить
Сумы как вы ?
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25.02.2022 07:19 Ответить
Кажуть йде бій в місті
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25.02.2022 07:24 Ответить
мочите пидоров чем можете , бог с вами !!!!!
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25.02.2022 07:28 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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25.02.2022 07:21 Ответить
мене насторожує те що не працює прямий і 5-ий
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25.02.2022 07:23 Ответить
Заходила на 5 канал минут 20 назад, вроде как работал.
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25.02.2022 07:33 Ответить
нет. не работает, а на прямом транслируется тк рада. и на істv, украинаЮ уа первый и других каналах тоже
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25.02.2022 07:43 Ответить
и на ютубе все блогеры связанные с ЕС зачищены.
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25.02.2022 07:46 Ответить
Бо був наступ з Бєларуссіі.
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25.02.2022 07:28 Ответить
с чего это ты решил что ВСУ не готовы к войне? граница с расией 2000 км,плюс еще Беларусь,невозможно закрыть всю границу и не пропустить врага сюда,Бутусов говорил что наша тактика это оборона городов,и бои будут преимущественно строится там,так что пусть кацапы себе катаются,потом догоним и сожем,а Киев им не взять никогда
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25.02.2022 07:29 Ответить
А что по твоему открытые настежь КПП с Беларашкой и напрочь отсутствие каких либо оборонно-3аградительных сооружений на дорогах ведущих прямо в Киев ето готовность к войне?
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25.02.2022 07:42 Ответить
Живу не венике возле выезда на Вышгород..откуда прут рашисты с Беларашки ..отчитываюсь..нихера власть не сделала, никаких укреплений..обороны..ноль, просто заходи и всё.. это стратегическое направление на минуточку..кстати на тот же Гостомель...8 лет млять 8 лет и ничего
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25.02.2022 07:47 Ответить
Так от границы до Киева рукой подать, нет смысла держать каждый метр границы, если она больше тысячи километров. Главная цель удержать узлы снабжения (или разрушить их) и не дать руским фашистам захвать большые города
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25.02.2022 07:30 Ответить
Забыл плешивый, сколько Украина сделала для победы над фашизмом, если бы не украинские партизаны, никто не знает, когда бы война закончилась. Так же будет и с рашизмом - подвидом фашизма. Должна быть денацификация и разоружение Кацапстанской орды. И в советской армии бОльшая часть командного состава были украинцы, воевать умеет гораздо больше, чем где-либо еще в бывшем СССР
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25.02.2022 07:27 Ответить
Може напрямку Димер-Іванків,а не в районі Димера?
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25.02.2022 07:28 Ответить
Его то берут то отбивают
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25.02.2022 07:35 Ответить
Смерть российским оккупантам!
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25.02.2022 07:31 Ответить
придністровя заблоковане?
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25.02.2022 07:33 Ответить
Чего там в Гостомеле, кто знает? Выловили кацапов из лесу?
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25.02.2022 07:35 Ответить
Не ну теоретически разбомбят города, авиация не будет же каждый день пролетать, территорию нужно будет удерживать наземными силами , ну и как рашка это будет делать? Та до задницы кого там они назначать будутведь будут же падлы постоянно под прицелом. Ну что стоит той же женщине которая в лицо наорала русне в следующий раз его не подпалить или не подорвать. На что кацапы надеятся?
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25.02.2022 07:47 Ответить
На разбомбят! Половину своего запаса ракет они израсходовали, ПВО уничтожить не удалось, Еще где то куча стингеров блуждает.... (стингеры бомбандировшики конечно не достанут, но вот штурмовики и вертолеты уже не полетают)
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25.02.2022 08:05 Ответить
батька підор гнойний.
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25.02.2022 08:04 Ответить
Десантно-штурмові війська ЗС України ведуть бойові дії в районах населених пунктів ДИМЕР та ІВАНКІВ,куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки ТЕТЕРІВ.Міст через річку зруйновано.

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25.02.2022 09:27 Ответить
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25.02.2022 09:28 Ответить
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1497102452688142344
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25.02.2022 09:28 Ответить
 
 