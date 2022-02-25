Внимание, это не учебная тревога! Зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан, услышав сирены, срочно последовать в укрытие
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Внимание, это не учебная тревога! Зафиксирована воздушная угроза! Услышав сирены, немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.
Напоминаем, что все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток.
Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие.
Топ комментарии
+9 Banderivka 4f0778a0
показать весь комментарий25.02.2022 07:18
+8 Микола Мазуренко
показать весь комментарий25.02.2022 07:18
+4 Aleks_15
показать весь комментарий25.02.2022 07:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тобто ви обзвонили усіх відповідальних за сховища навкруги?
Що за маячня?
Телефони відповідальних вказані на схемі сховищ Києва.
Треба було ознайомитися ще тиждеть тому, а не лялю чухать.
Якщо хтось відмовляється, набийте натовпом йому морду, відберіть ключі та відкрийте. Бо це ж може бути ваше здоров'я та життя на кону!