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Внимание, это не учебная тревога! Зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан, услышав сирены, срочно последовать в укрытие

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Внимание, это не учебная тревога! Зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан, услышав сирены, срочно последовать в укрытие

Внимание, это не учебная тревога! Зафиксирована воздушная угроза! Услышав сирены, немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

Напоминаем, что все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток.

Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Дякую КМДА затурботу, але до метро мені їхати 20 хвилин, а підвали закриті, сиджу вдома і молюся за хлопців, за сім'ю, за Україну!
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25.02.2022 07:18
+8
Ніколи не думав, що буду за Зеленського переживати. Тримайся Володя!
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25.02.2022 07:18
+4
переживай за Украину и семью
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25.02.2022 07:26
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Дякую КМДА затурботу, але до метро мені їхати 20 хвилин, а підвали закриті, сиджу вдома і молюся за хлопців, за сім'ю, за Україну!
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25.02.2022 07:18 Ответить
Тобто у вас в домі немає ключів від вашого підвалу?

Тобто ви обзвонили усіх відповідальних за сховища навкруги?

Що за маячня?
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25.02.2022 07:20 Ответить
Подвалы закрыты в жилых домах
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25.02.2022 07:22 Ответить
Під час тривоги вони будуть відкриті.

Телефони відповідальних вказані на схемі сховищ Києва.

Треба було ознайомитися ще тиждеть тому, а не лялю чухать.
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25.02.2022 07:24 Ответить
Вони взагалі мають бути відкриті, 24/7. Бо порпання з ключами в екстренній ситауції може коштувати людям здоров'я або життя.
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25.02.2022 07:26 Ответить
Да да, половина ответственных уже во Львове сидит
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25.02.2022 07:36 Ответить
Місцева влада мала зобов'язати всіх відкрити підвали!

Якщо хтось відмовляється, набийте натовпом йому морду, відберіть ключі та відкрийте. Бо це ж може бути ваше здоров'я та життя на кону!
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25.02.2022 07:25 Ответить
Даже если и открыты, то подвал в панельном доме это могила
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25.02.2022 07:26 Ответить
вдруг кому пригодится - у нас основное убежище - подземный паркинг, конечно на кодовых замках и все такое. Сходил заранее - посмотрел, конечно закрыто. Позвонил ответственному хранителю ключей - они не в курсе, первый раз слышат. Позвонил в департамент цивильной безопасности - сказали вызывайте полицию, они срежут замки на полных основаниях. По поводу подвалов в панельках - не специалист, но люди пережившие кажуть что если не чтото серьезное - завалить панельку довольно сложно, так что какое-никакое но укрытие,
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25.02.2022 07:34 Ответить
панельки не дуже гарне прикриття, багато є будівель старої застройки з червоної цегли от в їхніх підвалах і шукайте прихистку
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25.02.2022 09:13 Ответить
Это решается с помощью болгарки. У нас та же история была.
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25.02.2022 07:30 Ответить
Підвал під моєю квартирою, як і вхід до нього, але ЖЕК "закрит, всі пішли на фронт" (надіюся)
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25.02.2022 07:34 Ответить
Ніколи не думав, що буду за Зеленського переживати. Тримайся Володя!
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25.02.2022 07:18 Ответить
переживай за Украину и семью
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25.02.2022 07:26 Ответить
Це бот Подоляка, знайшов час для піару - придурок.
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25.02.2022 07:27 Ответить
Це я?
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25.02.2022 09:28 Ответить
Це порада з тероборони чи з дивану?
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25.02.2022 09:53 Ответить
❗️❗️Оперативна інформація станом на 06:00 25.02.2022 щодо російського вторгнення.

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25.02.2022 07:31 Ответить
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1497076240032878625
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25.02.2022 07:32 Ответить
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25.02.2022 07:52 Ответить
В большинстве 5 этажек подвалов нет. Большинство убежищ существует только на карте.
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25.02.2022 08:14 Ответить
На Виноградаре не слышны никакие сигналы Воздушной тревоги...
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25.02.2022 09:41 Ответить
Извините но у украинского правительства было 8 лет с начала войны . И они не смогли усилить свои вооруженные силы. Очень грустно. А США с октября прошлого года их предупреждало о агрессии РФ. Могли бы все силы бросить на обеспечение безопасности граждан. Моя семья в киеве моё сердце болит.
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25.02.2022 22:19 Ответить
Зеленский молодец . Не сбежал из страны как афганский и казахский президенты в то время когда жаренным запахло. Надо ему в этом отдать должное. Он с его народом который его избрал. Хоть и многие за него не голосовали.
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25.02.2022 22:28 Ответить
 
 