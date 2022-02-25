Внимание, это не учебная тревога! Зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан, услышав сирены, срочно последовать в укрытие

Внимание, это не учебная тревога! Зафиксирована воздушная угроза! Услышав сирены, немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

Напоминаем, что все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток.

Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие.

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