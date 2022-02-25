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Войска РФ наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины. На большинстве направлений врага остановили. Идут бои, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины. На большинстве направлений врага остановили. Идут бои, - Зеленский

Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по Украине

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по Украине. Они говорят, что гражданские объекты для них не цель, это ложь. Они не различают, в каких районах действуют. Под российскими ударами, как вчера, так и сегодня, как военные, так и гражданские. Цель этих ударов - давление. Наши ребята не дали врагу реализовать оперативный сценарий вторжения в первый день. Украинцы демонстрируют настоящий героизм, в большинстве направлений врага остановили. Идут бои, поэтому атака России продолжается из расчета, что наши силы устанут. Но мы неутомимы. Силы ПВО защищают наше небо настолько, насколько это возможно. Ужасные взрывы над Киевом, попадание в жилой дом, пожар, все это напоминает нападение на нашу столицу в 1941 году", - отметил Зеленский.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
Сухопутні війська ЗС України

1 год ·



Ідуть ракетні удари по Києву
Для російських загарбників немає нічого святого
Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально.
Російські військові вже відчули міць Збройних сил України.
Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури.
Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс.
Важливо, щоб всі були міцні духом. Це наша земля. Ми її не здамо. Так, нам треба пройти цей шлях випробовувань. Робимо все, щоб ворогу було дуже складно.
Перемога буде за нами!

Ганна Маляр
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25.02.2022 07:27
+20
Іронічно, що цінності, якими вийобується європа, відстоює Україна, яку не приймають ні в ЄС ні в НАТО, тим часом світові лідери плазують перед ******** гітлером
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25.02.2022 07:32
+14
Таке враження ніби для ЗЕ новина, що кацапам байдуже кого і скільки вбивати.
Ну досить вже.
Загроза зараз перед кожним мешканцем України.
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25.02.2022 07:27
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Правила форума Совет форумчан
Сухопутні війська ЗС України

1 год ·



Ідуть ракетні удари по Києву
Для російських загарбників немає нічого святого
Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально.
Російські військові вже відчули міць Збройних сил України.
Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури.
Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс.
Важливо, щоб всі були міцні духом. Це наша земля. Ми її не здамо. Так, нам треба пройти цей шлях випробовувань. Робимо все, щоб ворогу було дуже складно.
Перемога буде за нами!

Ганна Маляр
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25.02.2022 07:27 Ответить
Таке враження ніби для ЗЕ новина, що кацапам байдуже кого і скільки вбивати.
Ну досить вже.
Загроза зараз перед кожним мешканцем України.
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25.02.2022 07:27 Ответить
Кожному полоненному відрубати вказівні і великі пальціна руці, щоб зброю більше не тримали і мали що показувати дітям і внукам:ТРИЗУБ (три пальці)
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25.02.2022 07:30 Ответить
Іронічно, що цінності, якими вийобується європа, відстоює Україна, яку не приймають ні в ЄС ні в НАТО, тим часом світові лідери плазують перед ******** гітлером
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25.02.2022 07:32 Ответить
Надо их останавливать, усиливаться прибывшим из НАТО вооружением и начинать выбивать потихоньку. Нехер кацапью тут засиживаться. Дай бог удастся перенести боевые действия на территорию Беларуси.
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25.02.2022 07:32 Ответить
Остановить и гнать их до границ и за границы
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25.02.2022 07:34 Ответить
Де можно вже зараз перетинити кордон з Московієй та воювати на їх теренах.
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25.02.2022 07:44 Ответить
Почему кацапы бомбят аеродромы такими дорогими ракетами? Потому что хотят повредить в3летную полосу чтобы на нее не смог сесть самолет а именно американский. Х***Ло боится чтобы не случилось как в Гру3ии когда на аеродроме сел американский самолет и кацапоиды побоялись дальше проводить бомбардировки и наступать на Тбилиси. Хотя сейчас в3летная полоса ремонтируется очень быстро и яма 3асыпается быстро твердеющим бетоном *пятиминутка*.
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25.02.2022 07:35 Ответить
Все посольства вывозили во Львов ( разведка у них хорошо работает), а Зе глазами хлопал « ничего не вижу»
ВЗЯТЬ БЫ РЕМНЯ И ПО ЖОПЕ !!!
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25.02.2022 07:37 Ответить
ВСУ не могут охватить все и везде , они орков в дверь , а они в окно, нужна помощь населения это не дело что по городу едет оккупант спокойно
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25.02.2022 07:37 Ответить
не реляции командовачу надо читать, а взять за яйца трахамонию и самого себя, стать на колени и извиниться перед украинцами за чушь, которую они несли пару недель тому назад... ведь и захват Чернобыля, и расстрел пограничников на острове Змеиный и т.п. полностью лежат на их совести...
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25.02.2022 07:37 Ответить
Вищо Сило, допоможи Україні. Зупини Сатану.
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25.02.2022 07:57 Ответить
Тримайся!Мужайся!Хай береже тебе Господь!Слава Війську Українському!Молюсь за вас!
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25.02.2022 08:01 Ответить
Зато работу пво над Киевом ,поставленным за Его деньги слышно,тупая ты овца
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25.02.2022 08:39 Ответить
 
 