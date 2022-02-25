Войска РФ наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины. На большинстве направлений врага остановили. Идут бои, - Зеленский

Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по Украине

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по Украине. Они говорят, что гражданские объекты для них не цель, это ложь. Они не различают, в каких районах действуют. Под российскими ударами, как вчера, так и сегодня, как военные, так и гражданские. Цель этих ударов - давление. Наши ребята не дали врагу реализовать оперативный сценарий вторжения в первый день. Украинцы демонстрируют настоящий героизм, в большинстве направлений врага остановили. Идут бои, поэтому атака России продолжается из расчета, что наши силы устанут. Но мы неутомимы. Силы ПВО защищают наше небо настолько, насколько это возможно. Ужасные взрывы над Киевом, попадание в жилой дом, пожар, все это напоминает нападение на нашу столицу в 1941 году", - отметил Зеленский.

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