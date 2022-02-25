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Мы защищаем наше государство в одиночку. Самые мощные силы мира наблюдают издалека, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Санкции, введенные Западом, пока не останавливают врага.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифингу, передает Цензор.НЕТ.
"Мы защищаем наше государство в одиночку, как сегодня, так и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории. Только солидарность, только решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Нацгвардия, полиция, разведка, тероборона, все выполняют свои задачи по максимуму", - отметил Зеленский.
Топ комментарии
+49 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий25.02.2022 07:41
+35 Николай 75107634
показать весь комментарий25.02.2022 07:45
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Конечно плохо , что плацдармом для этого стала наша страна , наши города и земли (((
замете он не убежал, я думал что сдрыснет но нет, за это моё уважение ему. да было время потрачено в пустую но что делать, враг атакует нужно быть всем вместе, так победим.
ЦЕ ЩО ПРАВДА?
особо отмечу РАЗРУШИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ предыдущего министра обороны зелёного правительства и его команды,
Неплохо бы арестовать то шобло прокацапское . И Ермака заодно за плохую работу с кадрами
нужно объединять все силы против лаптеногих ! Слава ЗСУ и всем силам принявшим бой с лаптями.
Але як компенсація за напад ті гроші наші.
ВСЕ ИЗДЕРЖКИ НА ПЛЕЧИ ОЛИГАРХОВ
А У кацапских владельцев в Украине энергетических предприятий отобрать в активы!!
РОБИ, МЛЯ, СВОЄ!!! ЗСУ, НГУ, МВС працюють!
"Роби, що повинен і буде те, що судилося." М. Аврелій
https://twitter.com/natohawks/status/1496974126237597701
Но!
Первый высказывает глубокую, нет - глубочайшую - обеспокоенность и надеется что у тебя будет все ок.
Второй дает тебе 100$. Зачем? Ну вдруг они как-то тебе помогут в этой ситуации?
Третий - дает тебе палку. Да, палка против автомата бесполезна да и ты сам на палках драться не умеешь. Но он же тебе помог, в беде не оставил?
И ты такой стоишь обалдевший. 3 здоровых лба. Тоже до зубов вооруженных. Не та помощь на которую ты надеялся.
А почему так?
У одного с гопником - бизнес. Они твое добро потом поделят.
Другой - заработает политические очки и дослужится до майора на расследовании твоего дела.
Третий - попросту заcc@л - он привык защищать граждан от безоружных гопников.
Так мне это все сейчас выглядит. Но ничего, мы выстоим!
@Jose_Pinoche
Союзники Украины в НАТО могут очень быстро закончить войну. Достаточно подавить российские спутники космической связи и ВС РФ потеряет управление. Они могут это и должны сделать.
Да еще возможными санкциями, которые ослабят врага через год.
В современном БАРЫЖНОМ и МЕЩАНСКОМ мире на ПРИНЦЫПИАЛЬНОСТЬ рассчитывать никак нельзя (они думают, что "моя хата с краю", но это заблуждение "премудрых пискарей")!
Авиация и ВМФ Китая вошли в территориальное
пространство
острова ТАЙВАНЬ.
Мир не дремлет !