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Мы защищаем наше государство в одиночку. Самые мощные силы мира наблюдают издалека, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы защищаем наше государство в одиночку. Самые мощные силы мира наблюдают издалека, - Зеленский

Санкции, введенные Западом, пока не останавливают врага.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифингу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы защищаем наше государство в одиночку, как сегодня, так и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории. Только солидарность, только решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Нацгвардия, полиция, разведка, тероборона, все выполняют свои задачи по максимуму", - отметил Зеленский.

Также читайте: Войска РФ наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины. На большинстве направлений врага остановили. Идут бои, - Зеленский

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+49
Найпотужнійши, нажаль, засцяли. Повірили у пропоганду рашисстів про "вялічіє їх арміі".... сумно але факт!
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25.02.2022 07:41
+35
то уже в прошлом !, я не фан зе но я сейчас за него. Вместе мы сила !
замете он не убежал, я думал что сдрыснет но нет, за это моё уважение ему. да было время потрачено в пустую но что делать, враг атакует нужно быть всем вместе, так победим.
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25.02.2022 07:45
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Найпотужнійши, нажаль, засцяли. Повірили у пропоганду рашисстів про "вялічіє їх арміі".... сумно але факт!
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25.02.2022 07:41 Ответить
Ничего не "застели". Просто есть конечная цель -КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН! А для этого надо его предварительноповязать по самое горло.
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25.02.2022 07:45 Ответить
ты дурачок
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25.02.2022 08:01 Ответить
Придурок, вже 8 років обіцянками годують, а самі договорняки позаключали і в ясна лобизаються.
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25.02.2022 08:13 Ответить
Я тоже считаю , что не зассали , они хотят что бы раша тут конкретно застряла , по уши
Конечно плохо , что плацдармом для этого стала наша страна , наши города и земли (((
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25.02.2022 07:59 Ответить
Зассали и подсели на рашковый газ и денежки. Говорила и повторюсь - война закончится и нужно создавать сильную армию, воспитать поколения с чувством сильного патриотизма и любви к своей стране, семейными ценностями и высококачественным образованием.А там свой союз создать Украина, Польша, Балтика, Англия, турков позвать, Грузии предложить.
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25.02.2022 09:24 Ответить
то уже в прошлом !, я не фан зе но я сейчас за него. Вместе мы сила !
замете он не убежал, я думал что сдрыснет но нет, за это моё уважение ему. да было время потрачено в пустую но что делать, враг атакует нужно быть всем вместе, так победим.
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25.02.2022 07:45 Ответить
За останню добу Зе подорослішав більше, ніж за все життя!
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25.02.2022 09:49 Ответить
На Ехо Мацквы проходитьувесь ранок новина - Макрон подзвонив Путіну й передав йому пропозицію Зеленскького напермовини ...

ЦЕ ЩО ПРАВДА?
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25.02.2022 08:10 Ответить
Ну да. Эхо Мацы -- самая правдивая студия ))))
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25.02.2022 08:15 Ответить
останніми днями зеленський мене дуже радує. і тут він повністю правий
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25.02.2022 07:42 Ответить
Не когда не думал что соглашусь с этим также удивлён в приятную строну
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25.02.2022 07:48 Ответить
Хотя это и не важно, выбора у нас все равно нет, придется действовать с тем, что есть, хоть это весьма печально.
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25.02.2022 07:49 Ответить
Як Президент він зараз свої обовязки виконує на дуже добре. Але в мене до нього море претензій.
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25.02.2022 07:50 Ответить
помнишь поговорку про то, что скажи хоть 1000 раз слово халва, во рту слаще не станет, так и с этим недоглавным, сколько не тверди ум и интеллект, его в нем не прибавится!
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25.02.2022 07:55 Ответить
Претензії після перемоги над рашисстами.
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25.02.2022 07:55 Ответить
Не сцо "верховний" прорвемось і переможемо...
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25.02.2022 07:42 Ответить
І рахують ракетні удари по на
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25.02.2022 07:42 Ответить
Довбані сцикуни вони !!! Хай очікують скоро і до них добереться "рускій мір"
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25.02.2022 07:43 Ответить
Добре, що хоч деякі країни допомагають фінансово, надають зброю, та вводять санкції проти **********.
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25.02.2022 07:43 Ответить
нацгвардия чем сейчас занимается?
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25.02.2022 07:44 Ответить
Нацгвардия воюет, а не комменты в инете строчит.
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25.02.2022 08:17 Ответить
в Сумах они есть? или воюют? техника спокойно шла оккупанта
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25.02.2022 08:23 Ответить
А кто им зарплату не платил ? Деньги тратили на что угодно - вражий телеканал ДОМ , вражьи редактора канала Рады , заигрывание с сепарами и т д . ПРО ВОЕННЫХ НИКТО НЕ ДУМАЛ .
особо отмечу РАЗРУШИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ предыдущего министра обороны зелёного правительства и его команды,
Неплохо бы арестовать то шобло прокацапское . И Ермака заодно за плохую работу с кадрами
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25.02.2022 07:44 Ответить
в такие времена надо больше молчать в сторону власти , ибо противнику на руку когда разжигается огонь между собой , даже в инете
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25.02.2022 07:45 Ответить
100% согласен с вами !
нужно объединять все силы против лаптеногих ! Слава ЗСУ и всем силам принявшим бой с лаптями.
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25.02.2022 07:48 Ответить
Я ,лично,сейчас молчу,но тогда и зелень пусть молчит ,а не приписывает бобе несуществующие заслуги
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25.02.2022 08:12 Ответить
А хто зупинив ракетну програму?де стуги Нептуни? Хто казав що ніякого наступу не буде? Два роки просрали дороги йому блд важніше
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25.02.2022 07:45 Ответить
В українців немає та не буде іншої України яку ми любимо.Саме тому ми її відстоїмо.Смерть лапатним загарбникам-вбивцям...
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25.02.2022 07:46 Ответить
Та ми переможемо... Але оце гівно буде суперпереможцем... Ще в історію втрапить...
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25.02.2022 07:47 Ответить
Не буде.
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25.02.2022 07:50 Ответить
Украина победит и тогда поф..г кто там в историю войдет и кем войдет.
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25.02.2022 07:54 Ответить
От ***... Чому написав про переможця... Просто таки воно в історію втрапило здохни, падло
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25.02.2022 08:13 Ответить
Бляха муха....як жалко людей де вже стріляють і ********...НАМ ВЖЕ ПОТРІБНІ ВАГОНИ ДЖЕВЕЛІНГІВ І БАЙРАКТАРІВ....ХАЙ ЗАСУНУТЬ СОБІ В ДУПУ ЦЕЙ SWIFT...ЇМ ЦЕ АУКНЕТЬСЯ.
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25.02.2022 07:49 Ответить
SWIFT не такое имеет большое значение как думают, то что США заблокировали корсчета с баксами это намного сильнее
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25.02.2022 07:51 Ответить
Я вважаю, що оці заблоковані кошти мають віддати нам.
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25.02.2022 07:53 Ответить
Нам и так дадут помощь, надо выстоять и победить
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25.02.2022 08:02 Ответить
Безумовно.
Але як компенсація за напад ті гроші наші.
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25.02.2022 08:03 Ответить
уже должны по хорошему отсыпать помощи, но пока только Польша дала миллиард под проценты
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25.02.2022 08:03 Ответить
И Франция и Англия. Я думаю когда мы выстоим, чувство вины заставит их очень много и сильно нам помочь в экономическом плане.
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25.02.2022 08:42 Ответить
Так и будет, но после решения гаагского суда.
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25.02.2022 09:06 Ответить
Натрапив на кацапський паблік трейдерів - так у них там свято на крові: акції сбербанку обвалилися, роснефть/газпром - обвалилися, скупляють на всі - і десь на 90-99% впевнені, що тепер вони ледь не олігархами стають, але маленький хробачок сумніву все ж гризе, що може і "піздєц" буде, проте суки ну щось дуже оптимістичні і відкорковують шампанське, не разганяю паніку, але це не дуже добрий знак, бо це цинічні розчетливі тварюки, їм начхати на путлєра, скрєпи, їм потрібне тупо бабло, пишуть, що в 2014 ситуація була для рашки набагато гіршою в економічному плані, ніж після цих нових санкцій(буцімто найжорсткіших) - коротше без повного ембарго діла не буде, це вже ясно
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25.02.2022 08:53 Ответить
Освободить быстро сейчас людей от оплаты коммуналки .
ВСЕ ИЗДЕРЖКИ НА ПЛЕЧИ ОЛИГАРХОВ
А У кацапских владельцев в Украине энергетических предприятий отобрать в активы!!
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25.02.2022 07:49 Ответить
это даже не обсуждается. Бабушка была все 3 года в Одессе при оккупации - говорит даже немцы с румынами отменили коммуналку
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25.02.2022 09:00 Ответить
Воно і тут сциться! Це вже мабуть в підсвідомості закладено.

РОБИ, МЛЯ, СВОЄ!!! ЗСУ, НГУ, МВС працюють!

"Роби, що повинен і буде те, що судилося." М. Аврелій
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25.02.2022 07:50 Ответить
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25.02.2022 07:50 Ответить
Украинские военные раздолбали колонну российских оккупантов и захватили "новейшую-аналоговнет" бронемашину КАМАЗ "Тайфун"

https://twitter.com/natohawks/status/1496974126237597701
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25.02.2022 07:52 Ответить
Це нова маршрутка? Їдемо!
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25.02.2022 07:53 Ответить
Ну і нащо нам тоді НАТО? Де логіка?
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25.02.2022 07:53 Ответить
Когда мы победим свинособак,то НАТО само к нам вступит...
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25.02.2022 08:17 Ответить
Ее нет. Нас там не ждут, просто стесняются сказать это прямо. Мы повелись на их открытые двери, и как дети бились лбом, не видя что там бронированные стекла безразличия.
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25.02.2022 08:18 Ответить
А кто тебе очень хорошее оружие дал? И предупреждал, а ведь было время подготовится намного лучше и без таких потерь. А что сделал клоун, правильно ничего **** ничего. Так что не ***** ублюдок.
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25.02.2022 08:01 Ответить
Тебя, козла, предупреждала ЦРУ за несколько месяцев до начала!!!
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25.02.2022 08:02 Ответить
С октября прошлого года.Но мародерство на дорогах было важнее.
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25.02.2022 08:21 Ответить
нафіг таке нато потрібно - сцикуни, рашку злякалися
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25.02.2022 08:04 Ответить
В темной подворотне ты встречаешь гопника с автоматом. Думаешь, все, капец мне. А тут подходят 3 мента. Тоже с автоматами. Ты облегченно вздыхаешь - сейчас они мне помогут.
Но!
Первый высказывает глубокую, нет - глубочайшую - обеспокоенность и надеется что у тебя будет все ок.
Второй дает тебе 100$. Зачем? Ну вдруг они как-то тебе помогут в этой ситуации?
Третий - дает тебе палку. Да, палка против автомата бесполезна да и ты сам на палках драться не умеешь. Но он же тебе помог, в беде не оставил?
И ты такой стоишь обалдевший. 3 здоровых лба. Тоже до зубов вооруженных. Не та помощь на которую ты надеялся.
А почему так?
У одного с гопником - бизнес. Они твое добро потом поделят.
Другой - заработает политические очки и дослужится до майора на расследовании твоего дела.
Третий - попросту заcc@л - он привык защищать граждан от безоружных гопников.
Так мне это все сейчас выглядит. Но ничего, мы выстоим!
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25.02.2022 08:07 Ответить
Оченьу нас уже целый ящик озабоченностей. Хз что с ними делать.
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25.02.2022 08:39 Ответить
А аналогия очень точная.
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25.02.2022 08:40 Ответить
Зеля "оголоси" війну Польщі(перед тим поясни полякам з якою метою).НАТО згідно 5ої статті зобовязане буде заступитись і так отримаєм безполітний простір. Це буде твій найкращий розіграш від 95гокварталу.
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25.02.2022 08:07 Ответить
ГЕНІАЛЬНО! жаль, що він так не зробить
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25.02.2022 08:23 Ответить
Тихо! Не підказуйте! Бо він ще дійсно таке вичудить!
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25.02.2022 08:28 Ответить
Зеля то був би не проти.Нажаль мозок західних надто правильно мислить-вони не здатні зрозуміти таких варіантів.Путін за таке б схопився одразу.Якщо встоїмо то на 99.9% це тільки наша перемога.Санкції вони ввели як сказав Байден для повільного знищення економіки РФ але щоб не постраждали інтереси союзників.Життя українців в цих санкціях не враховані.Шкода бо багато в чому ми кращі за них.Горджусь нашими героями.
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25.02.2022 08:35 Ответить
В Ольгино заступила на вахту новая смена.Видно по комментам!
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25.02.2022 08:18 Ответить
Ага,2.5 года тотального мародерства страны,вместо МО наши войска спонсировали США и Британия,а теперь ноет.Цинизму зеленых нет предела.
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25.02.2022 08:20 Ответить
Багато на заходу допомогли грузинам?
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25.02.2022 08:23 Ответить
Иосиф Пиночет


@Jose_Pinoche



Союзники Украины в НАТО могут очень быстро закончить войну. Достаточно подавить российские спутники космической связи и ВС РФ потеряет управление. Они могут это и должны сделать.
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25.02.2022 08:24 Ответить
мда, а Буш в 2008-м оказался с яйцами, объявил что США осуществляет гуманитарную помощь Грузии и потребовал предоставить воздушные и морские коридоры. После выступления Буша, через час военный самолет США приземлился в аэропорту Тбилиси, а в Батуми для "гуманитарной" помощи прибыл американский военный корабль. Конечно они в боевых действиях не принимали участия, но таким образом атака на тбилисский аэропорт и Тбилиси, а также оккупация Батуми не осуществилась
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25.02.2022 08:25 Ответить
Нас поддерживают глубокой озабоченностью!
Да еще возможными санкциями, которые ослабят врага через год.
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25.02.2022 08:30 Ответить
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих (мы все это знаем с детства)!
В современном БАРЫЖНОМ и МЕЩАНСКОМ мире на ПРИНЦЫПИАЛЬНОСТЬ рассчитывать никак нельзя (они думают, что "моя хата с краю", но это заблуждение "премудрых пискарей")!
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25.02.2022 08:48 Ответить
Сцикуни, це правда.
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25.02.2022 08:51 Ответить
Мені здається, що вони порахували, що у разі успішної мобілізації у нас сил вистачить, а зброєю вони допоможуть. Воювати повинні ми, адже це наша земля. Дуже прошу чоловіків призивного віку: не продовжуйте жити мирним життям, ніби нічого не сталося. Ідіть захищати країну. Не чекайте повісток. Якщо ви програмісти - ви там потрібні, якщо Ви водії - ви також там потрібні. Не думайте, що якщо у Вас мирні професії, Ви нічим не зможете допомогти.
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25.02.2022 08:53 Ответить
Интересное кино: вместо такого доброго и душевного народа, как украинцы, которые, с одной стороны, стремились быть частью западного мира, а с другой стороны, несмотря ни на что, всё также по-братски относились к обычным россиянам (потому что родственники, корни, язык общения, куча друзей и воспоминаний), мир вскоре получит нацию, которая будет ненавидеть всех вокруг - одних за то, что напали, других - за то, что не помогли.
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25.02.2022 08:55 Ответить
Україна повинна умитися кров' ю, щоб янкі могли поставити тут свої військові бази.
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25.02.2022 08:57 Ответить
как эти суки потом будут смотреть в глаза украинских матерей, вдов и сирот.
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25.02.2022 09:01 Ответить
Ніяк. Їх цікавлять тільки гроші.
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25.02.2022 09:05 Ответить
*****
Авиация и ВМФ Китая вошли в территориальное
пространство
острова ТАЙВАНЬ.
Мир не дремлет !
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25.02.2022 09:31 Ответить
Вместо миллиона вооружения тварь зеленая закупила миллион битума в *********. **** говнокомандующая!
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25.02.2022 09:31 Ответить
Путин припугнул их ЯО и весь Запад засцал. Хороший урок для тех стран кого принудают отказатся от ЯО. Другие страны на примере Украины будут знать как верить Западу и его помощи. Где Пэтриоты где Томагавки? Дайте их Украине а Украина сама уже их применит. Но вместо этого уже который год СЦИТ Вашингтон. Нк а Половина Европы давно продались России. Даже санкций нормальных не ввели. Украина победит, но сделает выводы. Мне стыдно зза Запад на который я надеялся и который раньше любил. особенно стыдно за США. А Вот Англичане-молодцы. Про Поляков и Прибалтов и говорить нечего-настоящие союзники Украины
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25.02.2022 09:38 Ответить
 
 