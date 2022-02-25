Мы защищаем наше государство в одиночку. Самые мощные силы мира наблюдают издалека, - Зеленский

Санкции, введенные Западом, пока не останавливают врага.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифингу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы защищаем наше государство в одиночку, как сегодня, так и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории. Только солидарность, только решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Нацгвардия, полиция, разведка, тероборона, все выполняют свои задачи по максимуму", - отметил Зеленский.

Также читайте: Войска РФ наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины. На большинстве направлений врага остановили. Идут бои, - Зеленский