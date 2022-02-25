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России все равно придется говорить с нами о том, как закончить боевые действия, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

России все равно придется говорить с нами о том, как закончить боевые действия, - Зеленский

Рано или поздно России придется говорить с Украиной об окончании боевых действий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"России все равно придется рано или поздно говорить с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут потери самой России", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы защищаем наше государство в одиночку. Самые мощные силы мира наблюдают издалека, - Зеленский

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
Росії все одно доведеться говорити з нами про те, як закінчити бойові дії
====
На окраинах Москвы можно
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25.02.2022 07:59
+24
Про що можна розмовляти з дурною мавпою з гранатою???
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25.02.2022 07:57
+24
Капитулянт прощупывает почву сойтись посредине ?
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25.02.2022 07:58
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Правила форума Совет форумчан
Де ти таке почув, ????
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25.02.2022 08:07 Ответить
По тв
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25.02.2022 08:45 Ответить
Хватит ГОВОРИЛЬНИ -- ЗАКОНЧИЛАСЬ. Херачим ублюдков кто чем может. Оружие выдают без проблем. Поможем ЗСУ все как один
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25.02.2022 08:24 Ответить
Про що можна розмовляти з дурною мавпою з гранатою???
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25.02.2022 07:57 Ответить
О российской капитуляции
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25.02.2022 07:58 Ответить
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25.02.2022 07:57 Ответить
Щось мало згоріли.Рєзніков вихвалявся раніше, що в нас на одну одиницю бронетехніки мухосранців 6 протитанкових засобів. З іншої сторони всі 5 учасників АТО на нашій вулиці вчора в 2 години поїнали на війну. Жодного уклоніста.
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25.02.2022 08:11 Ответить
Еще ни вечер не на всех направлениях стояли утилизаторы танков... С бульбашии их вообще никто не ждал. Идет передислокация все будут уничтожены . Все будет УКРАИНА
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25.02.2022 08:28 Ответить
Капитулянт прощупывает почву сойтись посредине ?
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25.02.2022 07:58 Ответить
Він через Макрона вчора прощупав. ***** проігнорувло.
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25.02.2022 08:02 Ответить
Как погода в Ольгино????
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25.02.2022 08:08 Ответить
хз, с веника не видно.
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25.02.2022 08:08 Ответить
Со словами людмила вислюк идет нахер
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25.02.2022 08:54 Ответить
Росії все одно доведеться говорити з нами про те, як закінчити бойові дії
====
На окраинах Москвы можно
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25.02.2022 07:59 Ответить
Ну может он это имел ввиду?
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25.02.2022 08:38 Ответить
Мене теж вражає, як легко москалі поставили мітки для бомбардування.
СБУ треба розганяти, вони і без бакланова нікчемні.
В 2014 за цим слідкували люди, тому москалям не вдалось.
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25.02.2022 08:20 Ответить
война продолжается и никакие переговоры договоры и сдача
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25.02.2022 08:01 Ответить
Сподіваюсь, остання в світі імперія зла розпадеться і не буде з ким говорити.
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25.02.2022 08:01 Ответить
Я так понимаю что НАТО нам не светит даже в перспективах. Поэтому он так и говорит. К сожалению они не понимают что если ***** нас все таки захватит то на одну свободную нормальную и демократическую страну в Европе станет меньше.
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25.02.2022 08:02 Ответить
***** не остановиться на Украине , вопрос давно перешёл из украинско - кацапского конфликта в прецедент когда одно государство наделило само себя правом признавать другие псевдо республики и посягнуло на все возможные международные законы и принципы цивилизованного мира , история идёт по спирали , как вы правильно подметили запад видимо пускает нас в расход , поскольку когда Байдену задали вопрос чего вы ещё ждёте что отключить кацапов от свифт он съехал , но сказал что мы не отдадим сантиметра земли стран участников нато и если мы сейчас нечего не предпримем то ***** полезет дальше
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25.02.2022 08:11 Ответить
У ***** всё понятно. Он воображает себя как минимум императором Млечного Пути и мессией заодно. Там даже 6 палата не поможет. Вопрос - как далеко ему и его оленеводам позволит пойти.
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25.02.2022 11:22 Ответить
баньте провокаторов (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:03 Ответить
Нельзя забанить президента, несмотря на существование "закона об импичменте".
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25.02.2022 08:11 Ответить
Сам ти провокатор.
Задовбали вже. Ніяк до тебе не дійде, що це ви винні.
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25.02.2022 08:21 Ответить
що саме цікаве, вони не спамлялять висери штибу "тебя не бомбят, в нато нас не берут, так что же делать? дальше идти в нато и гибнуть со словами- мы идем в нато?" але закликають знищувати нагадування, до чого привела їхня підтримка зедебіла
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25.02.2022 08:47 Ответить
І ще сидить чмо на сайті, а в оборону не йде.
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25.02.2022 08:53 Ответить
Может ты им собрался южную часть Украины отдать? Подписать Минск3?
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25.02.2022 08:03 Ответить
Єй, гарант! Ми вже мали позаблоковий статус - і що?. А говорити там немає з ким. Воно ж божевільне!
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25.02.2022 08:04 Ответить
Придурок, чем больше ты будешь ляпать про переговоры тем больше будут потери. Так что аткнись уже. Ты и так много сделал для Х***ла.
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25.02.2022 08:05 Ответить
не дарма зеленського називають бідоносцем
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25.02.2022 08:05 Ответить
Мало того, не эвакуировали ключевые оборонные предприятия подальше на запад. Ну, и не построили новых.
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25.02.2022 08:27 Ответить
Да сумно чути таке зразу треба було здатися точняк лягушатник умовив. Треба радитись з народом у нас всі відповід
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25.02.2022 08:07 Ответить
Тільки після переможного параду в Москві.🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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25.02.2022 08:08 Ответить
Хто починає говорити з ворогом про переговори і мир - той програє війну десь посередині. Які перемовини? Ще й наш переєживає за ворога, що їх багато знищать наші?
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25.02.2022 08:09 Ответить
Ось взяв зранку і все іспоганив
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25.02.2022 08:09 Ответить
Маю надію, що коли Зебуба захоче зрадити Україну, то в нас буде сформоване командування для продовження спротиву
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25.02.2022 08:11 Ответить
Забавно. Когда зелупа шел в президенты с шуточками про "сойтись по средине" и "просто перестать стрелять", мутрый нарид не заподозрил подвоха. Когда зелупа набрал в советники кацапские консервы тоже все было норм. Два года забивали хер на армию ? Ну с кем не бывает. Гавкали на союзников и искали мир в жопе тупина ? Так дело то житейское. И теперь ВНЕЗАПНО "когда зелупа захочет предать Украину"....ну да, прозрели ? Он вам ничего не должен (с).
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25.02.2022 08:19 Ответить
Не придирайся к отдельным словам, я говорил о другом. Я за Зе не голосовал, его презирал и презираю.
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25.02.2022 08:24 Ответить
Розмовляти треба було починаючи як сів у крісло , а тепер воюй захищай країну , дзвони про допомогу ! Це шашлики такі в нас зараз , але тримаймось і переможемо !
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25.02.2022 08:12 Ответить
вместо того, чтобы каждый час повторять - расия враг, страна-агрессор и т.п. это чмо сопли жует... долбаный ашкенази без роду племени... ХВАТИТ СОПЛЕЖУЙНИЧАТЬ И ВИДОСИКАТЬ! ВЫЙДИ И ВЫСТУПИ ПЕРЕД НАРОДОМ, а не из кабинета... сцицерон долбаный...
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25.02.2022 08:13 Ответить
Яке ж воно придуркувате... сил не має.. є там дорослі, щоб затулити пельку засцяному підлітку... ??? орки мають благати Україну про переговори, не та ситуація ідіоте....
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25.02.2022 08:15 Ответить
Немає там Зеля з ким розмовляти.... хіба що ***** погодиться повернути Крим й застрелитись.
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25.02.2022 08:15 Ответить
бункерный не будет говорить и ты не напрашивайся это война
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25.02.2022 08:17 Ответить
пуйло уже говорит про нейтральный статус...
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25.02.2022 08:25 Ответить
он всегда говорит это ничего не значит
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25.02.2022 08:27 Ответить
вони вже все сказали: виявляється одна з найбідніших країн в Європі (Україна) загрожує їх існуванню! тому тут якби небагато варіантів залишається... всього три. догадаєтесь самі, які

найбідніша країна Європи загрожує існуванню ядерної держави!!! ЯКИЙ ДАУН ТАКЕ ПРИДУМАВ???
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25.02.2022 08:17 Ответить
Правильно бояться. Бо в нас великий потенціал і могли би перехопити лідерство в регіоні.
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25.02.2022 08:22 Ответить
Ну почалося...
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25.02.2022 08:24 Ответить
що за розмови про капітуляцію від Президента? Шкода хатинку в Криму?
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25.02.2022 08:30 Ответить
Вова, по своему обыкновению, начал свою старую песню про заглядывание в глаза
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25.02.2022 08:40 Ответить
Мне кажется что Верещук корректирует его взгляд в сторону бровей кремлёвского Фюрера.
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25.02.2022 08:50 Ответить
половина слуг капітулянти
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25.02.2022 09:18 Ответить
С Умани организовано на автобусах выехали евреи в сторону Молдавии, интересно а куда на время боевых действий в Одессе выедет еврейская община Одессы, наверное тоже туда?
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25.02.2022 08:47 Ответить
Посадив якесь недолуге чмо у телевізор і по всіх каналах це ееееекаюче творіння просовує якісь наративи про перемовини.
Що за хрінь???
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25.02.2022 08:52 Ответить
какие разговоры с врагом после всего, что они натворили в мирной Украине? зачем Зеленский снова прогибается и фантазирует!
сейчас в этой войне Зеленский держится очень хорошо, и снова хочет переговоров с маньяком кабаевым..
оркам нужна капитуляция Украины!
Украина жива пока сопротивояется!
а кабаев сам попросит капитуляции, оно не знало, что украинцы окажут такое сопротивление!
Украина, наша армия, наш народ - это гордость и уважение для всего мира!
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25.02.2022 08:58 Ответить
В мире нет бойца смелей, чем напуганный еврей. И когда он таки испугается по-настоящему...???
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25.02.2022 08:58 Ответить
Ситуация такова что в нато нас не берут и вряд-ли когда нибудь возьмут, но путлер напал на нас из за НАТО. ,e#₽@тый лживый плешивый карлик, дело не в НАТО вообще. Дело в том что он мерзкий гнилой ублюдок, а россияне ссыкливые тупые чмыри, Украина что всему миру должна их сумасшедших дятлов с трона сбрасывать?! Научитесь уже сами, тупые дебилы!
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25.02.2022 09:12 Ответить
Ніякої капітуляції! Тільки перемога! В ЗСУ круті хлопи!
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25.02.2022 09:20 Ответить
Никаких переговоров с агрессором. Дайте ему кокса, пустьзаткнётся и не мешает людям
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25.02.2022 09:23 Ответить
Сволочь зеленая спит и видит как бы побыстрее договориться... Главнокомандующий в первую очередь думает как договориться, а не как победить - это уже не дно, это хуже...
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25.02.2022 09:23 Ответить
Зате дороги понабудував, гарно машинам їдеться москальським. Слухайте, я думала він будував для квартала 95, а воно видно для москалів?
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25.02.2022 09:23 Ответить
гамнокомандующий хренів 4 місяці попереджали дебіла як можна було не прикрити 500 метрів Кримського перешийка не замінувати, орда як на парад проїхала.
Урод, не сійте паніку, дебіл
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25.02.2022 09:25 Ответить
 
 