России все равно придется говорить с нами о том, как закончить боевые действия, - Зеленский

Рано или поздно России придется говорить с Украиной об окончании боевых действий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"России все равно придется рано или поздно говорить с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут потери самой России", - отметил он.

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