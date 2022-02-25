России все равно придется говорить с нами о том, как закончить боевые действия, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рано или поздно России придется говорить с Украиной об окончании боевых действий.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"России все равно придется рано или поздно говорить с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут потери самой России", - отметил он.
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На окраинах Москвы можно
СБУ треба розганяти, вони і без бакланова нікчемні.
В 2014 за цим слідкували люди, тому москалям не вдалось.
Задовбали вже. Ніяк до тебе не дійде, що це ви винні.
найбідніша країна Європи загрожує існуванню ядерної держави!!! ЯКИЙ ДАУН ТАКЕ ПРИДУМАВ???
Що за хрінь???
сейчас в этой войне Зеленский держится очень хорошо, и снова хочет переговоров с маньяком кабаевым..
оркам нужна капитуляция Украины!
Украина жива пока сопротивояется!
а кабаев сам попросит капитуляции, оно не знало, что украинцы окажут такое сопротивление!
Украина, наша армия, наш народ - это гордость и уважение для всего мира!
Урод, не сійте паніку, дебіл