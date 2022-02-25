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война (46763) мост (1003) ВСУ (5143)

Превосходящие силы врага остановлены на рубеже реки Тетерев в Киевской области. Мост разрушен, чтобы перекрыть путь танкам РФ, - Сухопутные войска. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Киевской области взорвали мост через реку Тетерев, чтобы замедлить продвижение техники оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

"Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины ведет боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетеров. Мост через реку разрушен", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Россия планирует танковый прорыв в Киев, - Геращенко

Превосходящие силы врага остановлены на рубеже реки Тетерев в Киевской области. Мост разрушен, чтобы перекрыть путь танкам РФ, - Сухопутные войска 01
Превосходящие силы врага остановлены на рубеже реки Тетерев в Киевской области. Мост разрушен, чтобы перекрыть путь танкам РФ, - Сухопутные войска 02
Фото: Сухопутные войска/фейсбук

Превосходящие силы врага остановлены на рубеже реки Тетерев в Киевской области. Мост разрушен, чтобы перекрыть путь танкам РФ, - Сухопутные войска 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+39
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:09
+32
ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ЛАПОТНИХ ЗАГАРБНИКІВ-ВБИВЦЬ БУДЕ ЗНИЩЕНО
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25.02.2022 08:10
+22
я надеюсь есть рациональное зерно и оно такое. Враг сейчас в глубине Украины. Поддержка и заправка гораздо сложнее, чем у границ. Как ни странно, под Киевом они более уязвимы.
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25.02.2022 08:13
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А бомбити техніку коли будемо ?
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25.02.2022 08:08 Ответить
ВСУ ударили по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области
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25.02.2022 08:44 Ответить
Чесно ?
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25.02.2022 08:46 Ответить
Так, ссилка на кацапоресупс https://www.1sn.ru/277770.html
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25.02.2022 09:27 Ответить
Это работа фсб.они начинают взывать у себя .будьте уверены.если там начнется что то взрываться работа фсрушников .это как и перед 2 войной в Ичкерии .как и обстрел своих миротворцев в на границе Грузии.эти пи.ары будут пытаться выставить Украину в глазах лаптеногих как убийц и оправдания 8 летней войны и полномасштабного вторжения.
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25.02.2022 11:52 Ответить
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:09 Ответить
Це ж ви кричали, що дорогі говно? Я не правий? Зараз немає часу робити розкол в країні! Навіть не намагайтесь.
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25.02.2022 08:13 Ответить
ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ЛАПОТНИХ ЗАГАРБНИКІВ-ВБИВЦЬ БУДЕ ЗНИЩЕНО
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25.02.2022 08:10 Ответить
говорили же не дороги нужны, а вооружение
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25.02.2022 08:10 Ответить
Перестань, это уже в прошлом, думай как остановить врага
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25.02.2022 08:46 Ответить
А бедолаги которые не успели проехать? Вот нель3я было сра3у все подрывать и минировать еще на беларусгом кордоне?
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25.02.2022 08:10 Ответить
я надеюсь есть рациональное зерно и оно такое. Враг сейчас в глубине Украины. Поддержка и заправка гораздо сложнее, чем у границ. Как ни странно, под Киевом они более уязвимы.
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25.02.2022 08:13 Ответить
Це міст через Ірпінь в Романівці.
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25.02.2022 08:11 Ответить
тому що на північному напрямку в нас немає бойових частин.
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25.02.2022 08:16 Ответить
Об"єктивно, навіть, якщо можливо, дуже малоймовірно ці танки зайдуть у Київ, то будуть здані на лом на перших вулицях. Зараз іде потужна інфоатака. Кацапи намагаються нас деморалізувати - аж смішно )
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25.02.2022 08:13 Ответить
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:13 Ответить
от і тримай свою думку при собі.Не на часі срач розводити.
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25.02.2022 08:16 Ответить
Ну так скажи :спасибо Пороху за ПВО ,чтоб срач не разводить
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25.02.2022 08:49 Ответить
а ти розспамлюй!
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25.02.2022 08:37 Ответить
Так ПАП Киев ПВО защитил,припадочна)а то б зелени знаряды в форточку залетали,чтоб на твою Бубу надежда была
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25.02.2022 08:55 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
***** не растоптать
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25.02.2022 08:17 Ответить
Слава Україні
Смерть москалям .
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25.02.2022 08:19 Ответить
Скільки бидла (провокаторів) набігло..
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25.02.2022 08:20 Ответить
Купа ватних оленів, вони постійно пишуть одне й те саме, методички туповаті, для алкашів
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25.02.2022 08:31 Ответить
продам квитки на " кобздона "
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25.02.2022 08:32 Ответить
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25.02.2022 08:35 Ответить
Який гарний зробили мостік, скільки в нього вложили бюджетних коштів (замість армії) а тут раз і його немає. Жах.
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25.02.2022 08:36 Ответить
не не пройдут, там кислота
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25.02.2022 08:42 Ответить
Главное что не на марше. Да и по ходу - не пройдут. Спалят их там всех
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25.02.2022 08:43 Ответить
Одно дело "пролететь" быстро всей толпой по удобному мосту и другое дело позли по болоту
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25.02.2022 08:47 Ответить
Бутусов,закрой вход на сайт через соцсети,оттуда одни кацапы заходят
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25.02.2022 08:45 Ответить
все правильно, родные наши военные, делайте, как считаете нужным, мы вам верим и молимся за вас и за Украину! берегите себя!
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25.02.2022 08:51 Ответить
тільки що був бій між Гостомелем і Києвом , чутно було стрілецьку зброю та вибухи, По Варшавці і Аеродрому Гостомель кружляють гелікоптери і стріляють ракетами ( здалеку не видно , але маю надію що це українські)
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25.02.2022 09:04 Ответить
Тримайтеся, хлопці! Ми переможемо! А на мій флажок уваги не звертайте) , може тільки злішими будете...
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25.02.2022 13:58 Ответить
 
 