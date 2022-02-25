Превосходящие силы врага остановлены на рубеже реки Тетерев в Киевской области. Мост разрушен, чтобы перекрыть путь танкам РФ, - Сухопутные войска. ФОТОрепортаж

В Киевской области взорвали мост через реку Тетерев, чтобы замедлить продвижение техники оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

"Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины ведет боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетеров. Мост через реку разрушен", - говорится в сообщении.

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Фото: Сухопутные войска/фейсбук