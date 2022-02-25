Превосходящие силы врага остановлены на рубеже реки Тетерев в Киевской области. Мост разрушен, чтобы перекрыть путь танкам РФ, - Сухопутные войска. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
В Киевской области взорвали мост через реку Тетерев, чтобы замедлить продвижение техники оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.
"Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины ведет боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетеров. Мост через реку разрушен", - говорится в сообщении.
Фото: Сухопутные войска/фейсбук
Топ комментарии
+39 Николай 75107634
показать весь комментарий25.02.2022 08:09
+32 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий25.02.2022 08:10
+22 Gaston Grey 7584c0a1
показать весь комментарий25.02.2022 08:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
***** не растоптать
Смерть москалям .