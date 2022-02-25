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Зеленский - россиянам, вышедшим на митинги: Мы вас видим. Боритесь за нас, боритесь против войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский - россиянам, вышедшим на митинги: Мы вас видим. Боритесь за нас, боритесь против войны

В ряде российских городов на улицы вышли тысячи человек на акцию против войны с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил их за это.

Слова благодарности от президента прозвучали на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

К россиянам он обратился на русском языке.

"Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, Вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Путин – выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
Do not come to Ukraine, death expects you there!
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25.02.2022 08:19
+18
Война идет только второй день, агрессор рассчитывал на блицкриг а не на затяжные бои, поэтому никаких переговоров не через Макрона с ****** ни через его агентуру. Победа будет за Украиной
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25.02.2022 08:19
+15
Сухопутні війська ЗС України

2 хв ·



На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
Смерть ворогам!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
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25.02.2022 08:19
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Сухопутні війська ЗС України

2 хв ·



На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
Смерть ворогам!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
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25.02.2022 08:19 Ответить
Do not come to Ukraine, death expects you there!
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25.02.2022 08:19 Ответить
Поховали москаля!
Край дроги!....
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25.02.2022 08:21 Ответить
Урус хынзыр инглиш (фуйсним лэнгвич) донт *************.
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25.02.2022 09:05 Ответить
Война идет только второй день, агрессор рассчитывал на блицкриг а не на затяжные бои, поэтому никаких переговоров не через Макрона с ****** ни через его агентуру. Победа будет за Украиной
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25.02.2022 08:19 Ответить
+++++++++!!!!!!
Якби ж то Президент це розумів!
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25.02.2022 08:39 Ответить
Воно, це тварідло, продане в кремль у 96-му, РОЗУМІЄ. Це БИДЛО(ти ним і є) не усвідомлює, ХТО воно й чому Війна рухнулась через цілих 8 років!
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25.02.2022 09:06 Ответить
Переговори з терористами ніхто не веде.
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25.02.2022 08:43 Ответить
Какая часть Украины останется свободной - зависит от украинских войск. Но для России, боюсь, все кончено.

Путин верно нащупал яремную вену Запада, его уязвимость: нежелание воевать и беззащитность перед грубой военной силой. Путину показалось, что после триумфа талибов настал черед и для его триумфа.

Это фатальный просчет. Запад действительно бессилен против средневековых дикарей, которые не представляют угрозы ни для кого, кроме своего собственного народа. Но Россия - сравнительно развитая страна, а Запад нуждается в показательном примере объединения перед злом.

Россию долго умиротворяли. Но всякой политике умиротворения приходит конец - по мере роста аппетитов старухи. Когда старуха захотела быть Владычицей Морскою и обвинила золотую рыбку в агрессии, золотая рыбка сказала: «стоп».

Юлия Латынина: Мир просто разделится на свободных - и нас
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25.02.2022 08:22 Ответить
Нема Людей, нема України. Не у Войську сенс, а у макітрах бидла. 40+ міліонів мало?! ХТО приперся? Не опариші? Й шо? Сидіти й чекати "порятунку"?! Фіни, чехи, словаки, прибалти так робили?! "Расію долга уміратварялі"??? При Орді? При революції? Шакалам кавалок кишок від туші - вони гризуть все навколо. Це НЕ ЛЮДИ!
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25.02.2022 09:10 Ответить
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:23 Ответить
Що не фраза у засцяного то "крилата" ідіоте це потрібно насамперед москалям, а не Україні... *** ну не давайте "унікуму" з рухомим обличчам - ГОВОРИТИ... посадіть десь на табуретку і дайте іграшковий смартфон....
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25.02.2022 08:29 Ответить
Объясните мне кто-нибудь, почему Бен Ладен, взорвавший два небоскрёба - международный террорист, а существо, бомбящее города в центре Европы - нет?
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25.02.2022 08:31 Ответить
Бен Ладена « кормили» а ***** « кормит» ( чем вам немцы не пример
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25.02.2022 08:54 Ответить
Тому що Бен Ладен торкнув пальцем США, а Україна не США!
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25.02.2022 08:42 Ответить
Ну от нахрін мені треба Корольова на цензорі в такий час!
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25.02.2022 08:44 Ответить
Нас 140 млн, но вышли десятки россиян, за то четыре омоновца ведут меня на участок.
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25.02.2022 08:54 Ответить
убогий уповает на чудо.....
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25.02.2022 09:18 Ответить
 
 