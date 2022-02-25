Зеленский - россиянам, вышедшим на митинги: Мы вас видим. Боритесь за нас, боритесь против войны

В ряде российских городов на улицы вышли тысячи человек на акцию против войны с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил их за это.

Слова благодарности от президента прозвучали на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

К россиянам он обратился на русском языке.

"Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, Вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - заявил он.

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