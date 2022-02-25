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Зеленский - россиянам, вышедшим на митинги: Мы вас видим. Боритесь за нас, боритесь против войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ряде российских городов на улицы вышли тысячи человек на акцию против войны с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил их за это.
Слова благодарности от президента прозвучали на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
К россиянам он обратился на русском языке.
"Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, Вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - заявил он.
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+22 Максім ХОЙ 07fb0949
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На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
Смерть ворогам!
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
Край дроги!....
Якби ж то Президент це розумів!
Путин верно нащупал яремную вену Запада, его уязвимость: нежелание воевать и беззащитность перед грубой военной силой. Путину показалось, что после триумфа талибов настал черед и для его триумфа.
Это фатальный просчет. Запад действительно бессилен против средневековых дикарей, которые не представляют угрозы ни для кого, кроме своего собственного народа. Но Россия - сравнительно развитая страна, а Запад нуждается в показательном примере объединения перед злом.
Россию долго умиротворяли. Но всякой политике умиротворения приходит конец - по мере роста аппетитов старухи. Когда старуха захотела быть Владычицей Морскою и обвинила золотую рыбку в агрессии, золотая рыбка сказала: «стоп».
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