Уничтожены вражеские ДРГ, пытавшиеся зайти в тыл в районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачево и Беловодска, - ООС

По состоянию на 07:00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры. В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачево и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были своевременно обнаружены и уничтожены. Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники. Информация о потерях противника уточняется. Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам", - говорится в сообщении.

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