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Уничтожены вражеские ДРГ, пытавшиеся зайти в тыл в районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачево и Беловодска, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Уничтожены вражеские ДРГ, пытавшиеся зайти в тыл в районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачево и Беловодска, - ООС

По состоянию на 07:00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры. В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачево и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были своевременно обнаружены и уничтожены. Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники. Информация о потерях противника уточняется. Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам", - говорится в сообщении.

Также смотрите: ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
Слава нації
Смерть москалям
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25.02.2022 08:41
+28
КОЖНА КАЦАПСЬКА ЗАГАРБНИЦЬКА СВИНЯ БУДЕ ЗНИЩЕНА В УКРАЇНІ.
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25.02.2022 08:42
+25
Слава ЗСУ
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25.02.2022 08:42
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Слава нації
Смерть москалям
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25.02.2022 08:41 Ответить
Слава Богам Війни
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25.02.2022 09:17 Ответить
смерть и ********* !!!
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25.02.2022 09:21 Ответить
Слава ЗСУ
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25.02.2022 08:42 Ответить
КОЖНА КАЦАПСЬКА ЗАГАРБНИЦЬКА СВИНЯ БУДЕ ЗНИЩЕНА В УКРАЇНІ.
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25.02.2022 08:42 Ответить
ВСУ - справжні козарлюги...
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25.02.2022 08:45 Ответить
Шановні!
Прохання тільки не дзвонити нашим воїнам на передок..у кого там наші воюють@
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25.02.2022 08:45 Ответить
Ну это мы ещё с 14го уяснили...правда бывают и у нас трудно доходчивые ...
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25.02.2022 09:18 Ответить
Що з мелітополем? Чому там кацапи шаряться?
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25.02.2022 08:45 Ответить
Отбили.
https://t.me/s/nexta_live
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25.02.2022 08:52 Ответить
Слава ЗСУ ! Україна переможе !!! Смерть ворогам!
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25.02.2022 08:46 Ответить
ВСУ нанесли удар Точками-У по аэродрому в Миллерово (Ростовская область)
там пожежі і ушкодження літаків
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25.02.2022 08:47 Ответить
зараз ***** заволає, караул фашисти-біндеровци на расєюшку напали, кококо!!!11
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25.02.2022 09:04 Ответить
та ну?!
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25.02.2022 09:12 Ответить
кричать що вдарили укропи точкою у по міллеровому, ростовська обл
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25.02.2022 09:18 Ответить
режте их хлопцы.
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25.02.2022 08:49 Ответить
Если это только не фейк:

Украинские войска ударили по военному аэродрому в Миллерово в Ростовской области - Readovka t.me/bbbreaking/116390

161.0KviewsFeb 25 at 07:32
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25.02.2022 08:50 Ответить
скорее всего там просто чтото грохнулось. Далековато - точка у всего 120 км.
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25.02.2022 09:01 Ответить
Если это так, то просто шикарно!
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25.02.2022 09:02 Ответить
Слава Україні !
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25.02.2022 09:03 Ответить
Вроде не фейк, я видел на кацапских сайтах эту инфу. Стоит дикий кацапский вой, мы ж деревянным автоматами воююем, как так?
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25.02.2022 09:07 Ответить
оскільки кацапи дружно про це завили, то вдарили самі по своїх, щоб зробити з нас агресорів і підняти кацапів на війну
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25.02.2022 09:19 Ответить
свинособаки,под видом наших,в Киев прорвались...теперь их уничтожат.
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25.02.2022 09:16 Ответить
верю в побратимов из ЗСУ и тер батов мы их накрываем на марше ***** они не обучаемые тут такая каша из кацапов в нашем секторе ух И заткнитесь уже нам от США на прямую идёт инфа об их перемещениях в реальном времени а это время нам выйти на огневые и уклепать по колонам на марше даёт
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25.02.2022 09:22 Ответить
 
 