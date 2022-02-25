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Войска РФ захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и двигаются в центр Киева со стороны Оболони, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и двигаются в центр Киева со стороны Оболони, - Маляр

Российские военные захватили автомобили ВСУ.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков.

Они обязательно будут обезврежены", - говорится в сообщении.

"Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную у Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.

В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66.

Кроме того, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины.

Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам", - сообщает штаб ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные стрелковым оружием теробороновцы заставили отступить врага в Сумской области

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+49
Треба нанести удар у відповідь по севастопольській воєнній базі і кримському мосту.
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25.02.2022 09:02
+47
У нас там что в Киев проходной двор? Станица Луганская лучше дерется и охраняется чем Киев
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25.02.2022 09:04
+40
‼️‼️‼️

ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЙНА
идёт типично африканский переворот по смене власть , в котором раша поднаторела в Африке

Хутин хочет убрать легитимную власть в Киеве и поставить свой марионеточный режим
США ЕС ООН ПАСЕ - проосто наблюдают за убийством демократии в Украине .

25.02.2022 08:26 В
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25.02.2022 09:03
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а де ті 10 тис розданих автоматів? мля!
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25.02.2022 09:20 Ответить
А що вони дадуть, разфігачити всю нацгвардію, шукаючи трьох москалів?
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25.02.2022 09:24 Ответить
свое нужно иметь
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25.02.2022 09:27 Ответить
Вбийте усіх росічн. Тільки в полон їх не беріть
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25.02.2022 09:20 Ответить
напевно так
зараз у ставці сидить мабуть
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25.02.2022 09:46 Ответить
https://youtu.be/ceCRu-OHFIs російський рубль обвалився
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25.02.2022 09:21 Ответить
Так а де ті Джавеліни? Таке враження що там прохідний двір і немає ніяких Джавелінів! Колони валять, а нам показують десь по одному-два підбиті танки.
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25.02.2022 09:26 Ответить
Буль ласка, поширюйте цю новину! Хай Київ буде пильним.
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25.02.2022 09:27 Ответить
а если это фейк?
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25.02.2022 09:39 Ответить
Номери машин з кацапами: 6-163, 6-164, Козак: AI596G, AI597G,
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25.02.2022 09:28 Ответить
Ось тут повстає питання ідентифікації за мовою. Кацап ніколи не вимовить слово "паляниця". Але й маса українських громадян також не вимовлять це слово.
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25.02.2022 09:34 Ответить
В общем,как выяснилось,кроме этой женщины никто про это не сказал...и видео не то,и до Оболони свинособаки "летят на всех порах " уже час.
...я уже не знаю,что думать...
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25.02.2022 09:38 Ответить
надо какие-то отличительные знаки использовать для зсу и менять их почаще
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25.02.2022 09:38 Ответить
Тероборона ВСУ: известны номерные знаки автомобилей Нацгвардии, которые захватили оккупанты под Киевом. Если вы увидите эти машины: Козак 6163 и Козак 6164, КрАЗ АИ5976, АИ 5966 и автомобиль ГАЗ66 АИ 5866 - немедленно звоните в полицию
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25.02.2022 09:43 Ответить
Вже ліквідовано!
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25.02.2022 09:44 Ответить
Все, цих кацапів вже знешкоджено!
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25.02.2022 09:46 Ответить
Стрелкотня в районе Петровки где-то прям сейчас
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25.02.2022 09:48 Ответить
Все.Маляр написала,что этих свинособак уничтожили
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25.02.2022 09:48 Ответить
2-й раз за 15 минут стрелкотня. Скорее всего их сейчас наши добивают
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25.02.2022 09:49 Ответить
кто-нибудь, подскажите Байдену, что НАТО должна назначить премию за голову пыньки, где-то в диапазоне 3-5 млрд. долларов
уверен, что многие задумаются, включая обслугу, охрану и даже близких друзей
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25.02.2022 09:49 Ответить
Макрону на выборы дюже потрибно будет ))))))
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25.02.2022 09:53 Ответить
Места в морге для них уже готовы ..
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25.02.2022 09:51 Ответить
Опять стрелкотня в районе Петровки или Подола
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25.02.2022 09:59 Ответить
по ТБ показують, що цих диверсантів знищено, показують кадри
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25.02.2022 10:51 Ответить
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