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Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону в районе Трехизбенки, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону в районе Трехизбенки, - ООС

Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить. Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам", - говорится в сообщении.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 09:11
+22
Ну як відчуття, підори, коли прилітає по вашому аеродрому пара балістичних ракет?)) Нравиться?? 😈🔥
P.S. Мілєрово, Ростовська область.
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25.02.2022 09:19
+15
Треба крисскій мост рознести - за хлопців на Зміїному
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25.02.2022 09:20
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ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 09:11 Ответить
Як не дивно, Донбас зараз найбільш готовий для знищення ворога.
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25.02.2022 09:12 Ответить
Там вже стабільна оборона і навчені люди.
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25.02.2022 09:19 Ответить
***** пидоров
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25.02.2022 09:13 Ответить
сейчас были бы силы, можно двинуть на донецк!!!
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25.02.2022 09:14 Ответить
Утилизировать кацапский биомусор сейчас гораздо удобней и эффективней с оборудованных оборонительных позиций.
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25.02.2022 09:20 Ответить
Провокатор чи дурень?
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25.02.2022 09:28 Ответить
Я не понимаю почему мир молчит. Вот щас пальнут по Львову, а прилетит в условный Жешув, что тогда будет?
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25.02.2022 09:16 Ответить
ничего не будет кроме озабоченостей,Польша не пойдет на эту войну
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25.02.2022 09:19 Ответить
Польша как раз показала себя как очень хороший друг украины...
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25.02.2022 09:33 Ответить
а с этим спорить это потерять уважение полностью,но случайно залетит кацапская ракета в Польшу, или не случайно,действия Польши как государства,ведь так вопрос ставился
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25.02.2022 09:42 Ответить
А что ты хочешь знать? Какой будет ответ? Я думаю вчера генсек нато дал ответ
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25.02.2022 13:55 Ответить
вот ждал как батюшку что же он скажет
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25.02.2022 14:07 Ответить
И еще мне интересно вернется это чьмо ылъя кыви, его пустят в Верховную Раду? Или просто хтось не байдужий проломить йому голову цеглиною?
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25.02.2022 09:18 Ответить
я, боюсь що вернеться єрмак....з азіровим....і мураєваим...
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25.02.2022 09:24 Ответить
Ну як відчуття, підори, коли прилітає по вашому аеродрому пара балістичних ракет?)) Нравиться?? 😈🔥
P.S. Мілєрово, Ростовська область.
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25.02.2022 09:19 Ответить
Треба крисскій мост рознести - за хлопців на Зміїному
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25.02.2022 09:20 Ответить
міст це для кацапів св'ятий,може їх розізлити ще більше почнуть гатити по мирних кварталах,поки нехай стоїт,всерівн не довго йому залишилось
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25.02.2022 09:22 Ответить
Серьезно?! Кацапы стреляют по Украине всем, чем только можно, а вы боитесь их разозлить?! Вас белорус не кусал случайно?
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25.02.2022 09:31 Ответить
це моя особиста думка,можете погоджуватись зімною або ні..я не Головнокомандувач
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25.02.2022 09:32 Ответить
их нельзя разозлить больше. Они мечтают убить всех тут.
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25.02.2022 09:54 Ответить
Что это было?
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25.02.2022 09:36 Ответить
уже три американских заправщика возле границы кружляют.
наверное, не просто так...
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25.02.2022 09:23 Ответить
будут своих разведчиков заправлять, видимо, в воздухе.
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25.02.2022 09:32 Ответить
У меня 2:43 ночи. Не спалось. Включил телек. Новостной канал FOX News. Картинка: Одесса. Дюк. Рядом с памятником стоит танк орков. Ещё рядом два автоматчика с белыми тряпками на ляжках. Что происходит?! Одесса пала? Одесситы, проясните ситуацию! Почему Цензор молчит?! Фэйк ньюс? Хотелось бы надеятся.
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25.02.2022 09:43 Ответить
З Одесою все нормально.
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25.02.2022 09:57 Ответить
Слава Богу!!! Что за хрень тогда нам показали??!! Вот он, памятник, рядом вроде какая-то карусель. (я в Одессе никогда не был!!!). Между каруселью и памятником стоит танк. Вокруг солдаты с белыми повязками выше колена, что снимают на телефрны. Бл..дь, кому верить?!
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25.02.2022 10:07 Ответить
Кацапы сняли какой-то ролик и скормили вам прям в моск.

Осталось два направления, где им еще не наваляли. Киев и юг.

Они катаются бронеколонами по 500 коробок. При поддержке авиации. Биться в лоб с ними проблематично. Поэтому ВСУ используют другую тактику.
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25.02.2022 10:20 Ответить
 
 