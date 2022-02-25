Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону в районе Трехизбенки, - ООС

Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить. Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам", - говорится в сообщении.