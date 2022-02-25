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Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону в районе Трехизбенки, - ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить. Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+26 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий25.02.2022 09:11
+22 Максім ХОЙ 07fb0949
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+15 Ksenia VB
показать весь комментарий25.02.2022 09:20
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P.S. Мілєрово, Ростовська область.
наверное, не просто так...
Осталось два направления, где им еще не наваляли. Киев и юг.
Они катаются бронеколонами по 500 коробок. При поддержке авиации. Биться в лоб с ними проблематично. Поэтому ВСУ используют другую тактику.