"Россияне говорят, что они не стреляют по гражданским объектам. 33 гражданских объекта были обстреляны за эти сутки", - МВД

Россия обстреливает гражданские объекты в Киеве.

Об этом во время брифинга сообщил спикер – советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, информирует Цензор.НЕТ.

"За эти сутки из-за обстрелов российских оккупантов погибли два ребенка. Это вина только РФ. Также россияне говорят, что они не стреляют по гражданским объектам. 33 гражданских объекта были обстреляны за эти сутки. Россияне стреляют по гражданским объектам и убивают мирных жителей", - подчеркнул он.

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