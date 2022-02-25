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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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"Россияне говорят, что они не стреляют по гражданским объектам. 33 гражданских объекта были обстреляны за эти сутки", - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия обстреливает гражданские объекты в Киеве.

Об этом во время брифинга сообщил спикер – советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, информирует Цензор.НЕТ.

"За эти сутки из-за обстрелов российских оккупантов погибли два ребенка. Это вина только РФ. Также россияне говорят, что они не стреляют по гражданским объектам. 33 гражданских объекта были обстреляны за эти сутки. Россияне стреляют по гражданским объектам и убивают мирных жителей", - подчеркнул он.

Также читайте: Попадание ВОП войск РФ в многоэтажку в Киеве: трое раненых, есть угроза разрушения дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Золотое правило Не верь кацапу
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25.02.2022 09:27 Ответить
Ну, так давайте вiрити росiянам!!! Крошити оркiв!!!
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25.02.2022 09:28 Ответить
Russians, open the fucking eye and pull heads out of your asses! Stop this monster!
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25.02.2022 09:30 Ответить
Німці передають, що наші все-таки довбанули по СРуссії.
Десь в СРУстовскій області по базі.
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25.02.2022 09:31 Ответить
А хто-то ще вірить агресору і терористу із мокшинських боліт?
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25.02.2022 09:35 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.02.2022 09:38 Ответить
Треба було робити зброю а не дороги і не продавати за границю за долари
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25.02.2022 09:57 Ответить
А ну хорош ныть. Сейчас не время. От тебя было бы больше толку, если бы писал в руцких пабликах, что бы они выходили на улицы.
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25.02.2022 10:00 Ответить
Поддерживаю, сейчас не время мерятся пиписьками
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25.02.2022 10:49 Ответить
 
 