РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5625 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
16 842 110
армия РФ (15355) война (46746) Зеленский (16530) Россия (91256) Дуда (639) Бухарестская девятка (7)

Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора.

Об этом сообщил в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - отметил он.

Также читайте: Войска РФ захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и двигаются в центр Киева со стороны Оболони, - Маляр

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38
Вже хоче здатися. Потужний лідер
показать весь комментарий
25.02.2022 09:29
+37
Стол переговоров?Что за дебилизм,только уничтожение кацапов.Опять клоуна понесло в глаза позаглядывать *****.
показать весь комментарий
25.02.2022 09:30
+34
А на мій погляд нормальний президент, отримавши стовідсоткову інформацію від розвідок світу про підготовку нападу, украплював би армію і виготовляв би ракети. Не пробував захищатися асфальтоукладчиками?
показать весь комментарий
25.02.2022 09:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Стол должен быть один выпить по чарке за Перемогу над ******
показать весь комментарий
25.02.2022 10:03 Ответить
Моя особиста думка найкращий варіант це понищити всю кацапню, яка зайде.
Бо вони нам спокою не дадуть, поки по бальниках не отримають.
показать весь комментарий
25.02.2022 10:04 Ответить
мало того, что клоун, а еще и дурак.....
показать весь комментарий
25.02.2022 10:05 Ответить
здатися хоче? злякався?
показать весь комментарий
25.02.2022 10:05 Ответить
Не здивований, яжнелох президент.
Після перемов, буде величати себе мудрим дипломатом?
Roal покер? Містер "сер шмаркля".
В бюджет добавлять декілька статей з яких почнути розтягувати гроші зільоні чєловєчкі з партії коміка(через букву "г"), адже їм байдуже на людей, їх життя, головне - profit також lifestyle закордоном.
показать весь комментарий
25.02.2022 10:11 Ответить
какие нахер переговоры придурок,в твоей стране война!!! зрадная ****!
показать весь комментарий
25.02.2022 10:18 Ответить
Я думаю ЗЕ знает что ляпнул ну ему нужно косить под стандарты « цивилизованного запада». Если будет « да вы нах все ляжете, всех закопаем» и тд те ссыкуны зачтут за возможность ещё больше показать озабоченность и намекнуть что вы « дикие» до серьезного оружия не доросли. Обматюкать его всегда успеете. Не ссорьтесь.
показать весь комментарий
25.02.2022 10:21 Ответить
объясните мне о чём мы сними будем договаривается, мы что победили, новый минск заключать собрался? обойдётся.
показать весь комментарий
25.02.2022 10:31 Ответить
Прибиріть цю зелену плісняву! Військові вся надія на вас!
показать весь комментарий
25.02.2022 11:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 