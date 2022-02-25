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Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора.
Об этом сообщил в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - отметил он.
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показать весь комментарий25.02.2022 09:29
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+34 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий25.02.2022 09:34
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Бо вони нам спокою не дадуть, поки по бальниках не отримають.
Після перемов, буде величати себе мудрим дипломатом?
Roal покер? Містер "сер шмаркля".
В бюджет добавлять декілька статей з яких почнути розтягувати гроші зільоні чєловєчкі з партії коміка(через букву "г"), адже їм байдуже на людей, їх життя, головне - profit також lifestyle закордоном.