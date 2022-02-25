Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора.

Об этом сообщил в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - отметил он.

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