Во время сигнала "Воздушная тревога" шесть наземных станций метро не будут работать, - КГГА. СПИСОК
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Во время сигнала "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что они не безопасны для укрытия и перевозки пассажиров.
"Призываем переместиться в другие укрытия или подземные станции", - сообщили в КГГА.
Также некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pavel B 2f9ec440
показать весь комментарий25.02.2022 09:32 Ответить Мне нравится 3
Pavel B 2f9ec440
показать весь комментарий25.02.2022 09:32 Ответить Мне нравится 0
Pavel B 2f9ec440
показать весь комментарий25.02.2022 09:45 Ответить Мне нравится 0
Запорізький козак
показать весь комментарий25.02.2022 09:33 Ответить Мне нравится 6
буков
показать весь комментарий25.02.2022 09:42 Ответить Мне нравится 1
Pawlo Kit
показать весь комментарий25.02.2022 09:37 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...