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Во время сигнала "Воздушная тревога" шесть наземных станций метро не будут работать, - КГГА. СПИСОК

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Во время сигнала

Во время сигнала "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что они не безопасны для укрытия и перевозки пассажиров.

"Призываем переместиться в другие укрытия или подземные станции", - сообщили в КГГА.

Также некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве объявлена ​​воздушная тревога: Всех призывают идти в укрытие

Во время сигнала Воздушная тревога шесть наземных станций метро не будут работать, - КГГА 01

Автор: Наталя Джума
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25.02.2022 09:32 Ответить
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1486211977538117634
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25.02.2022 09:32 Ответить
Таких требо ловить.

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25.02.2022 09:45 Ответить
⚡Есть украинский пилот МиГ-29, который сегодня уже одержал шесть воздушных побед над российскими силами. 2хСу-35, 1хСу-27,1хМиГ-29, 2хСу-25. Его называют "Призраком Киева". С Богом и доброй охоты !
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25.02.2022 09:33 Ответить
******** Кожедуб, тільки фашисти з іншого боку.
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25.02.2022 09:42 Ответить
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25.02.2022 09:37 Ответить
 
 