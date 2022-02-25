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Ночью возле Херсона были тяжелые бои за Антоновский мост, он остается под контролем Украины, - мэр Колыхаев

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Ночью возле Херсона были тяжелые бои за Антоновский мост, он остается под контролем Украины, - мэр Колыхаев

Ночью возле Херсона были тяжелые бои за Антоновский мост через Днепр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Фейсбуке.

"Вы проснулись (из тех, кто спал) в Украине - и это на сегодня главная новость, учитывая то, что сейчас происходит в нашей стране.

Ночью были тяжёлые бои за Антоновский мост. Он до сих пор остаётся под нашим контролем.

Вчера под обстрел попал друг Херсона, меценат и волонтёр, депутат горсовета Юрий Рожков, который в этот момент помогал нашим военным. Состояние его тяжёлое. Параллельно депутаты горсовета организовывают помощь нашей теробороне - вещами, продуктами, медикаментами.

Коммунальный транспорт в город выпустили. Работает бесплатно. НО! ОГРОМНАЯ просьба: без крайней нужды на улицы не выходить и не выезжать. Оставайтесь дома!" - написал он.

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Ночью возле Херсона были тяжелые бои за Антоновский мост, он остается под контролем Украины, - мэр Колыхаев 01

Автор: Наталя Джума
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Там мужики мост отбили и держат а у нас по Киеву рашисты на гру3овиках гоняют
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25.02.2022 10:01 Ответить
це якийсь пі..дець
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25.02.2022 10:11 Ответить
Уже есть видос ликвидировали! (Твиттер.Вашингтонский обком)
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25.02.2022 10:49 Ответить
Сегодня бомбили пригород Антоновка возле моста - пять самолетов пролетели утром над Скадовском с 7 утра.
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25.02.2022 10:03 Ответить
Мне подружка писала, что у неё (живет в районе Днепровского рынка) окна дребезжали=>так бахкало в районе Антоновки/моста…..
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25.02.2022 10:35 Ответить
Эти суки летят с Крыма.
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25.02.2022 10:04 Ответить
Да, там их авиация летает.
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25.02.2022 10:16 Ответить
ХерсонцьІ я горжусь вами. ВьІ настоящие украинцьІ, громите врага.
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25.02.2022 10:31 Ответить
Громит врага Військо, а херсонці в дивани пукають замість організувати загони УПА...
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25.02.2022 10:44 Ответить
Если там летают вражьи самолетьі, значит надобно подкинуть "СтингерьІ"
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25.02.2022 10:32 Ответить
une chaîne vidéo sur les occupants morts et capturés par les occupants
a video channel about the dead and captured occupiers by the occupiers

we will kill every occupier. Glory to Ukraine!

https://www.youtube.com/channel/UCE6rOUwMo51b1Sh3r5c4fiA/videos
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25.02.2022 10:35 Ответить
we will kill every occupier. Glory to Ukraine!
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25.02.2022 10:36 Ответить
Висит тряпка у тебя трехцветная, мразь, ты с ней рядом будешь висеть за шею!
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25.02.2022 10:42 Ответить
 
 