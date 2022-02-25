Ночью возле Херсона были тяжелые бои за Антоновский мост, он остается под контролем Украины, - мэр Колыхаев
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Ночью возле Херсона были тяжелые бои за Антоновский мост через Днепр.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Фейсбуке.
"Вы проснулись (из тех, кто спал) в Украине - и это на сегодня главная новость, учитывая то, что сейчас происходит в нашей стране.
Ночью были тяжёлые бои за Антоновский мост. Он до сих пор остаётся под нашим контролем.
Вчера под обстрел попал друг Херсона, меценат и волонтёр, депутат горсовета Юрий Рожков, который в этот момент помогал нашим военным. Состояние его тяжёлое. Параллельно депутаты горсовета организовывают помощь нашей теробороне - вещами, продуктами, медикаментами.
Коммунальный транспорт в город выпустили. Работает бесплатно. НО! ОГРОМНАЯ просьба: без крайней нужды на улицы не выходить и не выезжать. Оставайтесь дома!" - написал он.
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a video channel about the dead and captured occupiers by the occupiers
we will kill every occupier. Glory to Ukraine!
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