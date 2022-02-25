В Гомеле приземлились российские Ил-76 с десантниками. Потерян Конотоп, идет бой за Мелитополь, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и ВОТ АР Крым. С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", - говорится в сообщении.

Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.

На Сиверщене подразделения 1 отбр по реке Белоус остановили противника.

"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп", - говорится в сообщении.

"На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы – вышел на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город Мелитополь", – говорится дальше.

На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращают обстрелы подразделений объединенных сил.

На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенном рубеже.

Группировка Воздушных Сил отражает воздушные удары противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.

В общей сложности Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии столкновения.