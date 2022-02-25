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В Гомеле приземлились российские Ил-76 с десантниками. Потерян Конотоп, идет бой за Мелитополь, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Гомеле приземлились российские Ил-76 с десантниками. Потерян Конотоп, идет бой за Мелитополь, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и ВОТ АР Крым. С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", - говорится в сообщении.

Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.

На Сиверщене подразделения 1 отбр по реке Белоус остановили противника.

"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп", - говорится в сообщении.

"На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы – вышел на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город Мелитополь", – говорится дальше.

На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращают обстрелы подразделений объединенных сил.

На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенном рубеже.

Группировка Воздушных Сил отражает воздушные удары противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.

В общей сложности Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии столкновения.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+82
Херячьте Крымский мост, можно уже не ждать
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25.02.2022 10:32
+81
Ну что белорусы, бывшие братья, видите к чему привели ваши бескровные протесты? А ведь по-концовке вас ждет то самое что и рф...
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25.02.2022 10:37
+48
Звернення до власників веб-камер в Києві і не тільки❗️

Негайно перестаньте публікувати відео у вільний доступ та припиніть онлайн-трансляції!

Не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових.

Разом переможемо 🇺🇦
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25.02.2022 10:32
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лукашенко *****,а его хозяин *****.
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25.02.2022 13:08 Ответить
Блін не пишіть про Гомель. Я вже втретє офігіваю плутаючи із Гостомелем(
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25.02.2022 14:50 Ответить
Треба писати з маленької букви !!! Білоруське місто.
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25.02.2022 21:47 Ответить
Белоруссия проклята на века ..
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25.02.2022 15:12 Ответить
Это Лукашенко, сволота, таракан!
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25.02.2022 17:50 Ответить
Они уже давно прокляты так как всю историю были трусливыми рабами и предателями на себе испытал и нет прощения ни им ни россиянам! Не бойтесь друзей они вас могут только предать. Не бойтесь врагов они вас могут только убить. Бойтесь равнодушных только с из молчаливого согласия в мире творится зло и насилие!! Не буду пожелать здоровья и денег. На Титанике были здоровые и богатые а вот удачи у них не было. Поэтому УДАЧИ!!!!
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25.02.2022 22:41 Ответить
В Запорожье пока шо тишина,и на данный момент нет никакой инфы о ситуации в Мелитополе.Кто с этих краев может кто то шо знает?
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25.02.2022 15:33 Ответить
в глазах уже поморок, причитав Гостомель. ****** надо по этому Гомелю, уже хуже не будет.
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25.02.2022 16:36 Ответить
Тримаемося, ми вистоемо, наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА.
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25.02.2022 19:18 Ответить
Друзья УКРАИНЦЫ! Из за закрытия границ, прибыт к вам в эти трудные для вас времени не могу и помоч Вам. Простите если можете. Низкий поклон ребятам защитникам Родины. Да поможет Вам АЛЛАХ! СЛАВА УККРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ! Держитесь братья правда за вами
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25.02.2022 19:21 Ответить
долбонуть по гомелю
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25.02.2022 20:18 Ответить
Украина имеет полное право это сделать.
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25.02.2022 21:37 Ответить
Як втрачено Конотоп? Ворог попрямує далі, і в місті залишиться жменька гондурасів. Мочіть їх. Конотоп завжди був українським.
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25.02.2022 21:45 Ответить
Ще й Чернігівськоі обл. як і Ромни.
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25.02.2022 22:13 Ответить
Мстить буду- хто на пагорбах. Всіх знайду.
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25.02.2022 22:16 Ответить
Давно говорил что бульбаши жто самая трусливая и предательская нация. Слова крючкова председателя кгб ссср - Форма кгб гита на белорусов! А если вы прочитаете правду о партизанах белорусии у вас волосы дыбом встанут. Кстати! Расстрельные команды сталинских лагерей состояли 87% из белорусов и теперь тем палкам открывают памятные доски в школах а бульбаши рыдают от счастья называя их героями
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25.02.2022 22:34 Ответить
Предайте путина анафеме!!!
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26.02.2022 05:58 Ответить
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