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Цель РФ - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины и лично Зеленского, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Цель РФ - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины и лично Зеленского, - Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу в Киеве советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа", - сказал Подоляк.

Говоря об экономической ситуации, Подоляк сказал, что коммерческие банки закрыты, государственный банковский сектор работает.

"Мобильная связь, энергетика, вода, все работает в штатном режиме. Порты все закрыты, авиасообщение закрыто. Наличие топлива – проблема, есть лимиты, дефицит топлива. В магазинах товары есть в достаточных количестве. Аптеки работают. Все критические инфраструктурные объекты взяты под особую охрану", - сказал он.

Также читайте: Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров, - Зеленский

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+48
Єтот подоляк просто долбанутое, если считает что Зеленский = Украина. Тупой паяц, прости Господи...
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25.02.2022 10:46
+33
А что? Смішно. Вбий коміка розсміши *****
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25.02.2022 10:44
+31
Може ще Подоляка за компанію?
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25.02.2022 10:45
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А я, чомусь, думав, що єдина мета РФ, - знищити Україну як самостійну державу. Це ж треба так позорити Зеленського навіть у такий складний час.
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25.02.2022 11:12 Ответить
Виталий Скакун - вот Герой! Царствие небесное и подяка матери и жене, если он успел жениться. Эта **** Подоляк хочет, чтоб мы пожалели Зеленского?! Зеленский подписался на должность президента и пусть здохнет, но НЕ СМЕЕТ ПОДПИСЫВАТЬ КАПИТУЛЯЦИЮ. Ради свободы умирают хорошие люди. Нам нельзя сдаваться
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25.02.2022 11:13 Ответить
Так надо было сразу сказать...вас бы всей партией ,с зажопами вместе,пуйлу отдали,а то люди думают ,что жизни за Украину отдают...
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25.02.2022 11:18 Ответить
Надо бить на опережение ракетами по скоплению воен. техники в беларуси и россии вблиз наших границ, можна Точками-У, война открытая, уже нечего боятся. Оккупанты будут шокированы и скорее деморализированные после этого.
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25.02.2022 11:20 Ответить
Ты хотел сказать кусками асфальта?
Закатали в дороги наши ракеты и тысячи жизней украинцев под молчание нарида.
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25.02.2022 11:41 Ответить
Так ж Зеленский видповив що я кшо будуть тратити гроши на армию на украинских солдат то на дороги небеде.А ще казах що американци и анличани брешуть а тепер що кабздик злякався
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25.02.2022 11:20 Ответить
путин никак не может смириться с тем, что он проиграл украинцам в майдане!

сейчас хочет откатить все в зад! вернуть домайдановскую ситуацию и поставить регионалов.

у него весеннее обостроение!

он провел успешную военную операцию в Казахстане по зачистке революции и подумал: "Почему я в Украине так не сделал?" Теперь, спустя 8 лет, он решил то же провести в Украине.

Но Украина - не россия, и не Казахстан.
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25.02.2022 11:22 Ответить
Херню вы пишите. Зеленский не сбежал как некоторые. Если захватят киев, генштаб и финансово управленческий аппарат - кто будет управлять фронтами? ***** понимает что украину наполненную оружием и ненавистью он не удержит - цель как раз правельно описана в посте.
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25.02.2022 11:22 Ответить
Фронтом керує Генеральний штаб, а не подолячо-квартальне шобло.
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25.02.2022 11:41 Ответить
Обдолбаный водитель автобуса
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25.02.2022 11:42 Ответить
где ермак? неужели на фронт уехал?
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25.02.2022 12:27 Ответить
Прям не зебеня,а Елена прекрасная,лять...
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25.02.2022 11:28 Ответить
Знищити Президента! Орки хочутьПОРОХА
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25.02.2022 11:31 Ответить
Поставити президентом?
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25.02.2022 14:35 Ответить
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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25.02.2022 11:40 Ответить
А благодаря кому они гибнут?
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25.02.2022 11:43 Ответить
гибнут ≪благодаря≫ ***** , если ты не знал за это в своём мухосрансе . А побеждают потому что они Украинцы , но это тебе не понять .
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25.02.2022 11:50 Ответить
А куда исчез Ермак
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25.02.2022 12:08 Ответить
Нет, Зеленского они хотят взять в плен, чтобы развлекал дальше новыми сезонами сватов.
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25.02.2022 11:51 Ответить
зеленского мы перевыберем, и не надо так расстраиваться..., в Украине каждые 4 года выборы, но им этого не понять, конечно...
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25.02.2022 12:06 Ответить
Зе-фуйню САМІ повісити мали б ДАВНО! Спочатку на палю.
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25.02.2022 12:14 Ответить
Подоляк - ты ошибся. Вся кацапская армия, во главе с окурком, пришла за тобой, а не за Зеленским. Зеленский потом уже.
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25.02.2022 12:31 Ответить
Номер 1 повинен тільки для підписання капітуляції іііі "рада" -теж....кремлівські фашисти не думали про такий спротив ВОЇНІВ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ!!!!Тому й бєню засліпило: боєукомплектована 200-х тисячна ворожа армія на порозі,а одоробало покрикувало і паплюжило Штати,тупцяло і сучило ніжками перед головами інших країн,втікало вширитись з Самітів(шефірипотєрпєлі),літало відпочивати (а самє з ****** ржало над своєю вселенською пакосттю)....
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25.02.2022 12:38 Ответить
Глядя на поступки Зеленского, иногда думаю, может лучше было бы его выдать РФ и пусть делает с ним, что хочет? Во всяком случае так может сбыться его мечта переговорить с Хутиным и куда-то там ему заглянуть.
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25.02.2022 15:39 Ответить
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ САМОЕ СТРАШНОЕ?
Что Зеля, как шоу-мэн, вместо того, чтобы передвинуть президента, кабмин, ВР и может верховный суд на запад километров на 300, в последнем порыве захочет трагической сметри а-ля Альенде, засев а Администрации с автомаотм в руках, упаси Госроди!
А ведь вся эта подлота-бытлота с криком "ага, предатель, обязан сидеть в Киеве до последнего и героически умиреть!!!!" может такие его к этому подвигнуть.
Быбилы, ***, план Путина втом и есть, чтобы одним ударом лишить Украину легитимной власти и посдить оккупацонную администрацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УЖ ЛУЧШЕ ПУСТЬ СБЕЖИТ!!
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25.02.2022 16:44 Ответить
Для членоликого наш препиЗЕдент и так не является лигитимной властью.
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28.02.2022 22:20 Ответить
нам сейчас нужен президент. Не время для срачки и хайпа.
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26.02.2022 01:13 Ответить
ЗЕ почти 3 года обескравливал нашу армию а теперь какой-то заподляк хочет сделать его жертвой.
Совсем е(дол)банулся.
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28.02.2022 22:18 Ответить
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