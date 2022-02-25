Цель РФ - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины и лично Зеленского, - Подоляк
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Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве.
Об этом сообщил на брифинге в пятницу в Киеве советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа", - сказал Подоляк.
Говоря об экономической ситуации, Подоляк сказал, что коммерческие банки закрыты, государственный банковский сектор работает.
"Мобильная связь, энергетика, вода, все работает в штатном режиме. Порты все закрыты, авиасообщение закрыто. Наличие топлива – проблема, есть лимиты, дефицит топлива. В магазинах товары есть в достаточных количестве. Аптеки работают. Все критические инфраструктурные объекты взяты под особую охрану", - сказал он.
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Закатали в дороги наши ракеты и тысячи жизней украинцев под молчание нарида.
сейчас хочет откатить все в зад! вернуть домайдановскую ситуацию и поставить регионалов.
у него весеннее обостроение!
он провел успешную военную операцию в Казахстане по зачистке революции и подумал: "Почему я в Украине так не сделал?" Теперь, спустя 8 лет, он решил то же провести в Украине.
Но Украина - не россия, и не Казахстан.
Что Зеля, как шоу-мэн, вместо того, чтобы передвинуть президента, кабмин, ВР и может верховный суд на запад километров на 300, в последнем порыве захочет трагической сметри а-ля Альенде, засев а Администрации с автомаотм в руках, упаси Госроди!
А ведь вся эта подлота-бытлота с криком "ага, предатель, обязан сидеть в Киеве до последнего и героически умиреть!!!!" может такие его к этому подвигнуть.
Быбилы, ***, план Путина втом и есть, чтобы одним ударом лишить Украину легитимной власти и посдить оккупацонную администрацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УЖ ЛУЧШЕ ПУСТЬ СБЕЖИТ!!
Совсем е(дол)банулся.