Цель РФ - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины и лично Зеленского, - Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу в Киеве советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа", - сказал Подоляк.

Говоря об экономической ситуации, Подоляк сказал, что коммерческие банки закрыты, государственный банковский сектор работает.

"Мобильная связь, энергетика, вода, все работает в штатном режиме. Порты все закрыты, авиасообщение закрыто. Наличие топлива – проблема, есть лимиты, дефицит топлива. В магазинах товары есть в достаточных количестве. Аптеки работают. Все критические инфраструктурные объекты взяты под особую охрану", - сказал он.

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