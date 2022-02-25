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Активные военные действия приближаются: жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В связи с приближением активных военных действий жителей Оболонского района просят не выходить на улицу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА в Фейсбуке.

"Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближающимся врагом.

Единственным исключением может являться необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "Воздушная тревога".

Берегите себя!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве объявлена воздушная тревога: всех призывают немедленно направляться в укрытия

Автор: Наталя Джума
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Смерть кацапам!
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25.02.2022 12:07 Ответить
Йдеться про цивільних, жінок та дітей.
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25.02.2022 12:09 Ответить
кому выдали оружие-тому и задачу боевую поставили.
это про остальных
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25.02.2022 12:10 Ответить
По дві пляшки з бензином й ЩЕЗНЕ мразота! Слухати "співи" керунів, поки не повісили зе-гниду, сенсу НЕМА!!!
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25.02.2022 12:12 Ответить
Терміново!
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах

Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.

👉 @ukraine_avanger_bot
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25.02.2022 12:12 Ответить
Величезне прохання до сайтів новин та до телебачення. Не розповідайте про мобілізацію. Вони все чують та у відповідь також підтягують війська. Резервісти це добре, але маєте швидко призивати людей без досвіду та навчанавчати їх, створюючи подальший резерв. І це потрібно робити швидко. Потрібні будуть ротації. Не розумію аморфності керівництва.
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25.02.2022 12:14 Ответить
Киев, держись
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25.02.2022 12:14 Ответить
Все правда...
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25.02.2022 12:15 Ответить
Тероборона Оболони стойте крепко! ******* вату, Киев с вами братья!
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25.02.2022 14:20 Ответить
 
 