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В 15 километрах от Мариуполя проходит бой с танковой колонной войск РФ, - мэр города Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В 15 километрах от Мариуполя проходит бой с танковой колонной войск РФ, - мэр города Бойченко

Вблизи Мариуполя 25 февраля идут боевые действия. Российские танки приближаются к городу.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр города Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Бойченко, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 километрах от города.

"Российские танки двигаются в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти в убежища", - сказал мэр.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+48
СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!!!!!!
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25.02.2022 12:31
+44
Наших защитников хранят Бог и Джавелины!
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25.02.2022 12:32
+42
Господи! Бережи наших захистників!
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25.02.2022 12:31
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25.02.2022 12:31 Ответить
Господи! Бережи наших захистників!
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25.02.2022 12:31 Ответить
СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!!!!!!
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25.02.2022 12:31 Ответить
Наших защитников хранят Бог и Джавелины!
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25.02.2022 12:32 Ответить
Та Байрактари.
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25.02.2022 12:33 Ответить
⚡️Макрон заявил, что предложит Украине помощь в размере €300 млн и военную технику.
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25.02.2022 12:32 Ответить
Оце уже весело
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25.02.2022 12:34 Ответить
До неї ще треба вистояти. ВОни ще неділю з папірцями будуть цицьки мняти, потім неділю доправляти. Якби тільки пізно не було. Місяць США, як каже наш Бубочка "нагнітали". Не могли підготувати зарані на такий випадок, щоб у разі одразу техніка вже стояла на кордоні з Польщою і чекала.
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25.02.2022 12:59 Ответить
Прозріло воно!
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25.02.2022 12:49 Ответить
Шикарно, только он на косметику больше тратит....
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25.02.2022 13:46 Ответить
На фоне роSSии даже Талибан выглядит приличными ребятами: Талибан призвал Россию и Украину прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.
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25.02.2022 12:33 Ответить
Нам це не потрібно!
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25.02.2022 12:34 Ответить
Глебушка, не кушай много хлебушка! А то много и часто пердеть будешь!
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25.02.2022 19:16 Ответить
удачи вам хлопцы. я не верующий, но молюсь за вас
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25.02.2022 12:33 Ответить
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25.02.2022 12:36 Ответить
В кацапів нема шансів! їсти їм ніхто не дасть,пити тоже,закапувати даже не будуть їх наші громадяни!
самі прийшли,самі здохли,самі й закапуйтесь!
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25.02.2022 12:40 Ответить
Слов"янська богиня перемоги Слава,мала крила різного кольору -денного та вечірнього,або нічного і ранкового (знайомо,так??)Друге ім"я Слава - Ясна,що і є нашим історичним бойовим закликом.Тому і не вмерли України ні Слава ні воля..
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25.02.2022 12:43 Ответить
суки
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25.02.2022 12:47 Ответить
Вообще-то уже 8 лет там бои в 15-ти км от города. Широкино, Сартана это и есть примерно 15км.
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25.02.2022 12:50 Ответить
Украинцы родненькие,душа болит,не знал что и написать если честно-хотя я и думал что орки рано или поздно полезут,но вчерашний день начался как будто с удара кулака в лицо.
Ваша армия показывает чудеса стойкости и отваги,в конце концов победа будет за вами.
Осмелюсь дать два совета-спокойствие,хладнокровие,на сколько это возможно-не поддавайтесь на провокации,не верьте паническим слухам,если поступает новость подтверждённая о втягивании русни в тот либо иной город-воспринимайте её положительно,потому что русня будет получать не только фронтально,но сверху,сбоку ,сзади и даже снизу (помним город Джохар)
второе-зачищайте тылы от сепарской мрази-на данный момент это не меньше необходимо чем убивать оккупантов.

Слава Украине!!!
ваш немецкоказахский Бандеровец.
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25.02.2022 12:56 Ответить
как там в Германии показывают правду об Украине?
есть видео сожженых танках русни?
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25.02.2022 13:26 Ответить
у многих открылись глаза,приходит понимание что доля вины Германии есть в том что этот монстр был выкормлен и нами тоже.
танки сожжёные показывают,но моё личное впечатление что Украину они ментально отдали *****...ну да это поправимо думаю,они просто не знают украинцев.
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25.02.2022 13:31 Ответить
https://www.t-online.de/
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25.02.2022 13:41 Ответить
А что от простых людей немецких требуется! Выходить на демонстрации?, Забросать посольство и консульства РФ коктейлями ,Молотова? Пусть лучше Германия не упирается против отключения РФ от СВИФТа!
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25.02.2022 19:29 Ответить
Практика показывает, что так оно и есть. Спасибо за поддержку. Победа будет за нами. Мы на своей земле. Слава Украине!!!
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15.03.2022 11:52 Ответить
Есть ли видео? Ещё сколько. И фото есть, и комменты самые лучшие, в т.ч. с Цензора. Десятки людей только от меня их каждые несколько часов получают (и тоже десятками). Кому надо- перевожу.
Так что держим строй !!! Слава Украине !!!
Смерть }{уйлу и всей параше до последнего их урода !!!
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25.02.2022 13:37 Ответить
Украинцы это как-то переживут )
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25.02.2022 13:57 Ответить
Я не собираюсь переубеждать ВСЕХ немцев.
Тем более, что 80% моих адресатов- не немцы, а англоязычные люди.
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25.02.2022 14:04 Ответить
Слава воїнам ЗСУ!
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25.02.2022 13:19 Ответить
как там в Швеции показывают правду об Украине?
есть видео сожженых танках русни?
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25.02.2022 13:27 Ответить
У нас теж танки.
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25.02.2022 13:19 Ответить
Не отступать и держаться. Пожалуйста, не подведите
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25.02.2022 13:23 Ответить
На мою думку, зараз найголовніше - це: 1) не дати захопити Київ; 2) не дати військам загарбників просуватися з півдня у напрямку Маріуполя, з метою запобігання оточення ЗСУ; . Якщо ми із цим упораємося, то все буде гаразд і надалі. Сподіваюсь, що саме так і буде. Слава Україні!
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25.02.2022 13:42 Ответить
Delfi pišet, čto na zov ministerstva zdravooxranenija Litvy dlia otpravki v Ukrainu uže zapisalosj neskoljko desiatkov vračej. Trimaitesia, bratcy. My s vami.
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25.02.2022 13:49 Ответить
22 танка, которые шли на Мариуполь, под Павлополем были уничтожены.

Об этом сообщил Вадим Бойченко в эфире одного из телеканалов.

Ранее Бойченко сообщал, что под городом идут ожесточённые бои.

«В сторону Мариуполя движутся танки - сейчас идет бой под Павлополем. Военные силы Украины дают отпор Российской Федерации. Сюда двигаются танки, и их цель - наш город, - рассказал Вадим Бойченко. - В случае угрозы заработают сирены, все бомбоубежища Мариуполя открыты».
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25.02.2022 16:33 Ответить
 
 