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В 15 километрах от Мариуполя проходит бой с танковой колонной войск РФ, - мэр города Бойченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вблизи Мариуполя 25 февраля идут боевые действия. Российские танки приближаются к городу.
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр города Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Бойченко, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 километрах от города.
"Российские танки двигаются в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти в убежища", - сказал мэр.
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самі прийшли,самі здохли,самі й закапуйтесь!
Ваша армия показывает чудеса стойкости и отваги,в конце концов победа будет за вами.
Осмелюсь дать два совета-спокойствие,хладнокровие,на сколько это возможно-не поддавайтесь на провокации,не верьте паническим слухам,если поступает новость подтверждённая о втягивании русни в тот либо иной город-воспринимайте её положительно,потому что русня будет получать не только фронтально,но сверху,сбоку ,сзади и даже снизу (помним город Джохар)
второе-зачищайте тылы от сепарской мрази-на данный момент это не меньше необходимо чем убивать оккупантов.
Слава Украине!!!
ваш немецкоказахский Бандеровец.
есть видео сожженых танках русни?
танки сожжёные показывают,но моё личное впечатление что Украину они ментально отдали *****...ну да это поправимо думаю,они просто не знают украинцев.
Так что держим строй !!! Слава Украине !!!
Смерть }{уйлу и всей параше до последнего их урода !!!
Тем более, что 80% моих адресатов- не немцы, а англоязычные люди.
есть видео сожженых танках русни?
Об этом сообщил Вадим Бойченко в эфире одного из телеканалов.
Ранее Бойченко сообщал, что под городом идут ожесточённые бои.
«В сторону Мариуполя движутся танки - сейчас идет бой под Павлополем. Военные силы Украины дают отпор Российской Федерации. Сюда двигаются танки, и их цель - наш город, - рассказал Вадим Бойченко. - В случае угрозы заработают сирены, все бомбоубежища Мариуполя открыты».