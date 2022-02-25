На менском направлении в Черниговской области уничтожены 20 танков войск РФ, возле Репок еще 10-15 единиц вражеской техники, - ВСУ
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ВСУ продолжают уничтожать военную технику войск РФ в Черниговской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Подразделения Оперативного командования "Північ" / Operational Command "North" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на менском направлении в Черниговской области. Потери живой силы уточняются.
Также подразделение "Півночі" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники.
"Чернигов держит оборону и уничтожает врага! Верьте в ВСУ и поддерживайте!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+34 Aleksiey Ykropovich
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+32 Bad Robot
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+30 Malik Liman
показать весь комментарий25.02.2022 12:32
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Слава Захистникам!
Мій рідний брат десь там, ПИШАЮСЯ ВАМИ ХЛОПЦІ !!!
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Бізнес-проект..
Потрібно кран та трейлер для металобрухту. Здаєм..а кошти на військову закупку чи волонтерами.
Слава Украине!