РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4042 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
42 436 28
война (46763) уничтожение (3834) ВСУ (5149)

На менском направлении в Черниговской области уничтожены 20 танков войск РФ, возле Репок еще 10-15 единиц вражеской техники, - ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

На менском направлении в Черниговской области уничтожены 20 танков войск РФ, возле Репок еще 10-15 единиц вражеской техники, - ВСУ

ВСУ продолжают уничтожать военную технику войск РФ в Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Подразделения Оперативного командования "Північ" / Operational Command "North" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на менском направлении в Черниговской области. Потери живой силы уточняются.

Также подразделение "Півночі" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники.

"Чернигов держит оборону и уничтожает врага! Верьте в ВСУ и поддерживайте!" – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты терпят серьезные потери.. ФОТОрепортаж 18+

На менском направлении в Черниговской области уничтожены 20 танков войск РФ, возле Репок еще 10-15 единиц вражеской техники, - ВСУ 01

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Джавєлін без вазілін їм у глодку а не Чернігів.
Слава Захистникам!
Мій рідний брат десь там, ПИШАЮСЯ ВАМИ ХЛОПЦІ !!!
показать весь комментарий
25.02.2022 12:33
+32
показать весь комментарий
25.02.2022 12:36
+30
МОЛОДЦІ !!!
показать весь комментарий
25.02.2022 12:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Водкі нєт!
показать весь комментарий
25.02.2022 12:31 Ответить
унiтазiв теж нема...
показать весь комментарий
25.02.2022 13:16 Ответить
МОЛОДЦІ !!!
показать весь комментарий
25.02.2022 12:32 Ответить
Бурят ?Как я рад (кац).
показать весь комментарий
25.02.2022 12:32 Ответить
в них 400 танків було ще 2 дні тому .Боже дай нашим воїнам сил ....
показать весь комментарий
25.02.2022 12:32 Ответить
Джавєлін без вазілін їм у глодку а не Чернігів.
Слава Захистникам!
Мій рідний брат десь там, ПИШАЮСЯ ВАМИ ХЛОПЦІ !!!
показать весь комментарий
25.02.2022 12:33 Ответить
Смерть з косою косить кацяпів, капець паРаші.
показать весь комментарий
25.02.2022 12:33 Ответить
Не кажи "гоп!", стримуємо емоції, тримаємо ряди.
показать весь комментарий
25.02.2022 12:36 Ответить
Слава захисникам Чернігова та кожного куточку України!
показать весь комментарий
25.02.2022 12:34 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2022 12:36 Ответить
Один вопрос, от чеченов или киргизов?
показать весь комментарий
25.02.2022 12:47 Ответить
Акакаяразніца? (с).
показать весь комментарий
25.02.2022 13:25 Ответить
Не ссы боец, ты же мужчина или говно?? Ты обязательно как истинный "руський" должен родится в кацапии а подохнуть как собака или в Сирии, или в Чечне, или в Грузии, Осетии или в Приднестровье, Афгане, или еще *** знает где, где вас собак еще нет? Вот теперь и в Украине!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 12:52 Ответить
Шановні!
Підказка...
Бізнес-проект..
Потрібно кран та трейлер для металобрухту. Здаєм..а кошти на військову закупку чи волонтерами.
показать весь комментарий
25.02.2022 12:37 Ответить
маловаты будет
показать весь комментарий
25.02.2022 12:42 Ответить
Вчера было видео с аэродрома где находились, крылатой ракетой накрыло, если не перебросили то эже нет байрактаров.
показать весь комментарий
25.02.2022 12:45 Ответить
ПАРНИ, СЛОВ НЕТ!!! Одни положительные эмоции!!! Никогда так не радовался взорванным танкам и БМП!!
показать весь комментарий
25.02.2022 12:47 Ответить
если каждый день по 30, то через месяц московитам нечем будет воевать.....
Слава Украине!
показать весь комментарий
25.02.2022 12:50 Ответить
Хотілося б більше фото палаючого мотлоху. Дуже сподіваюсь щоб це не виявилось підбадьорливим фейком. Бо там щось прям по Києву вже гуляють.
показать весь комментарий
25.02.2022 12:51 Ответить
Вже відгуляли. Завтра відспівують.
показать весь комментарий
25.02.2022 13:08 Ответить
Каждый день бы так, и недели через две у них железо закончится
показать весь комментарий
25.02.2022 12:53 Ответить
Молодцы мужики!
показать весь комментарий
25.02.2022 12:57 Ответить
... Мало мені, мало! Дайте ***, дайте крові, Наточить з поганих! Крові море… мало моря...
показать весь комментарий
25.02.2022 13:11 Ответить
Слава Україні!
показать весь комментарий
25.02.2022 13:15 Ответить
Нравится не нравится, а Джавелин в жопу Рашке не красавице
показать весь комментарий
25.02.2022 13:27 Ответить
Тепер вони можуть послухати спів Кабздона 😁👍
показать весь комментарий
25.02.2022 13:33 Ответить
ТВАРИ МОСКАЛЬСКИЕ ПРЕЗРЕННЫЕ. и колхозные беларуские иже с ними - мразоты. ГАСИТЬ ВСЕХ БЕЗ ЖАЛОСТИ_! ЖЫВЕ УКРАИНА_!!!!!!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 13:51 Ответить
 
 