Вторжение России - это не просто вторжение, это начало войны против Европы, - Зеленский

Вторжение России в Украину - это не просто вторжение, это начало войны против Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Вторжение России в Украину - это не просто вторжение, это начало войны против Европы", - заявил Владимир Зеленский.

Брифинг доступен по ссылке.