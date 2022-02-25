Вторжение России - это не просто вторжение, это начало войны против Европы, - Зеленский
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Вторжение России в Украину - это не просто вторжение, это начало войны против Европы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Вторжение России в Украину - это не просто вторжение, это начало войны против Европы", - заявил Владимир Зеленский.
Брифинг доступен по ссылке.
Топ комментарии
+24 Глеб123
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+20 Gozzalik salonu
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+19 Small Jerboa
показать весь комментарий25.02.2022 13:26
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Пожалуйста, подождите...
і московське осердя світового тероризму це чудово знає
рос. війська не можуть взяти Маріуполь, тому просто бомбять цивільну інфраструктуру - мер Маріуполя
может Голубые каски ООН?
"Не нагнітайте"?
"Гірше Скабеевой"?
Только почему каждый раз для уничтожения }{уйла нужна новая наживка- не понимаю.
Вам что, доказательств мало? Или вы ждёте, чтобы }{уйло уже по вам начало стрелять?
Ви напали на українців.
Відтепер кацап це найганебніший матюк у світі.
І коли ви до нас притулились ? Може вам краще виїхати до своїх, ась ?
Бо я зараз вже перейду на вашу исконную трескотню с китайским диалектом... Дістали.
Лише там оцю братську муть розганяють.
І відколи це фіноугри називаються русскімі ? Бо так велів Пєтя 1 ?
Готуйтесь до бою.
Тим більше, цих виродків треба на добрива пускати. Вони народжені щоб здохнуть в Україні.
Он открыто заявил, что собирается воевать до границ соцлагеря 1992г.
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
Это очень емкое выражение и говорит оно только об одно - Бог от своих щедрот дал всем поровну, но помогает тем, кто стремится к чему-то хорошему. А если стремление страны и народа направлено исключительно только на то, чтобы захватить и поработить чужие земли, то в результате ни чужих не захватишь, ни своих не удержишь.
Вот и имеем то, что имеем - из той массы оккупантов, что вторглись в Украину, половина живет в старых хибарках с покосившимися стенами. И нет, чтобы свой дом отремонтировать, так они пошли чужие захватывать.
Потому обречены!
Не только в этой войне. Вообще всё.
Россия исчезнет, потому что тупик цивилизации.
"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - заявил глава украинского государства Это предложение о капитуляции? Не с Зеленским путин хочет говорить
Сначала нужно предложить 1 млрд долларов за голову супостата, а потом предлагать переговоры. Иначе позиция выглядит слабо.
А люди скинуться...
Маємо поховати всіх зальотних, чого би це нам не вартувало.
Цю заразу потрібно зупинити і ми її зупинимо, з допомогою чи без.
Борімося і поборемо!
Слава ВСУ!
Слава Україні!
Слава Нації!
Хотя по факту их уже и так пронесло. От меркантильности и страха...
Нічого їм не загрожує.
Hakery ,,Anonymous,, obyavyly kybervoynu rosyji. Postrodaly glavnyje sayty kremlia y gos. tv kanaly.