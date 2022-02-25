Зеленский - Путину: По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, по всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров", - отметил он.

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