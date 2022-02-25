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Зеленский - Путину: По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский - Путину: По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, по всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторжение России - это не просто вторжение, это начало войны против Европы, - Зеленский

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+123
Дядя Вова,ты дурак?
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25.02.2022 13:48
+89
Шкода, що в такі критичні для країни дні у нас такий недолугий верховнокомандуючий.
ху№ло не для того нападало на Україну, щоб сідати за стіл переговорів.
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25.02.2022 13:48
+82
Ні Зеленський, це так не спрацює. Пуйло не стане розмовлять поки не втомиться.
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25.02.2022 13:48
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Наша пропозиція: ПТН-ПНХ
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25.02.2022 17:09 Ответить
Володя це війна за незалежність. Ми отримали шанс якого більше може не бути після твоїх переговорів. Не спіши, ще рано....
Слава Україні!!!!!
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25.02.2022 17:09 Ответить
Он время тянет. Надо понимать... Никаких переговоров не будет естественно. Скоро народ подтянется со всего мира и закопаете "нашу" конченую армию. А потом и бункерного.
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25.02.2022 21:34 Ответить
Який настирливий, так і хоче в очко Путлеру заглянути. А може то фобія, тобто патологія, в такому разі марш на комісі. до мозкоклювів і - добро пожаловать на пенсию по инвалидности. А нефиг было лезть куда не надо, а то позор на весь мир- Клоун-президент или президент-клоун, последняя гастроль в Киеве, собачьи парикмахеры и свадебные фотографы по контрамаркам...
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25.02.2022 17:17 Ответить
Я специально нашел то выступление, откуда выдернута это фраза. В контексте всей речи это вообще не имеет такого смысла, как кажется. Там пять минут он говорит то, что должен сейчас говорить, и эта единственная строчка, вытянутая из всего контекста там в обращении вообще погоду не делает. Ее можно интерпретировать и так: мы всегда готовы к переговорам о мире.
Как всегда, видишь заголовок, выдранный из контекста и делаешь не правильные выводы...
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25.02.2022 17:18 Ответить
Тут вci дуже розумнi, та знають краще.
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25.02.2022 18:41 Ответить
Міноборони про втрати окупантів від початку вторгнення: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів.
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25.02.2022 17:18 Ответить
Народ, кто знает почему по тв транслируют только 1+1 и канал 24 по всем тв каналам по Украине?
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25.02.2022 17:20 Ответить
та ще рано! які переговори? Україна може легко утилізувати в родючий чорнозем ще сотні і сотні тисяч москальського м'яса, то чому зупинятись? і виглядає, що поки що співвідношення їх трупів до наших сильно на нашу користь. так, це може тривати місяці, так і наших можуть багато спочити, але за підтримки адекватних країн - це цілком можливо і реально. капітулювати завжди встигнемо, а шанс знищити недоімперію випадає не так часто!
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25.02.2022 17:24 Ответить
Что непонятного? ВВХ сказал, что признает Зе в качестве президента.
Ессно, что зеленое чмо быстро решило за переговоры сесть, чтобы сохранить кресло и дальше х.ем на рояле играть.
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25.02.2022 17:28 Ответить
Росія вже не має оперативного резерву.
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25.02.2022 17:31 Ответить
путин , путин должен предлагать переговоры ! а предложение Зеленского выглядит как намек на капитуляцию !
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25.02.2022 17:31 Ответить
Что-то пошло не так.. Путин и его окружение рассчитывали на блицкриг и добровольную сдачу украинской армии, но ЗСУ бьются как львы, и сама пуйловская армия несет огромные потери! Что же делать, что же делать??? Надо срочно подключать агента Ермака, чтобы он втюхал сцикливому Вове, что пора капитулировать, а то его может в Киеве поймают и убьют вражеские наемники!! И Вова повелся!! И даже успел рассказать на утреннем брифинге, что партнеры видят его возможно в последний раз - вот такая слезливая игра на публику вечного актеришки. Чтоб все прониклись и поняли, чего он Пуйлу переговоры собрался подсовывать!
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25.02.2022 17:37 Ответить
о середине, бл* ?
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25.02.2022 17:50 Ответить
Долбо#б какие переговоры. Отдай в армию все вооружение что прислали. Сейчас нужно драться до полной победы
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25.02.2022 17:58 Ответить
Сядеш Вова , тільки в іншому місці , якщо пообіцяєш фашисту путлєру
нейтральний статус з гарантіями безпеки 😡
Для цього гинуть наші люди і тримають оборону ?
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25.02.2022 18:04 Ответить
он сдаёт УКРАИНУ *****?!
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25.02.2022 18:06 Ответить
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25.02.2022 18:08 Ответить
Короче, народ. Это выглядит так: Вова с Вовой решают "за мир" (конечно же нам наврут), украинцы соответственно скидывают *******, начинается хаос и безвластие. Россия вводит свои элитные войска, а не мясо-срочников, и начинает быстро "освобождать". Руками нашими будут жар загребать.
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25.02.2022 18:26 Ответить
Лавров уже сказал что переговоры только после сдачи ВСКУ в плен. Четыреждыуклонист не знает что переговоры ведут только победитель с побежденным
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25.02.2022 18:33 Ответить
Треба вистояти, бо наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА.
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25.02.2022 18:36 Ответить
бульбаланд надо не забыть почистить.
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25.02.2022 18:52 Ответить
я НЕ живу в Украине много лет,но в 2019 спецом поехал за 250 км на избирательный участок проголосовать...за Порошенко , но "мудрый" украинский нарид выбрал другого кандидата-что же,*****,ждите ещё 20-30 лет пока у вас появится возможность самим решать судьбу своей страны,если вообще уже когда-нибудь появится.
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25.02.2022 19:04 Ответить
Тримаемося, ми вистоемо, наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА.
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25.02.2022 19:17 Ответить
раша проиграла войну. Последнее усилие, за для войти в Киев... И всё....
Начинать переговоры сейчас - самоубийственно. Вот послезавтра... Подумать и на следующей неделе... Когда ресурсы наступления истощаться полностью... Дальше мир - на НАШИХ УСЛОВИЯХ!
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25.02.2022 19:24 Ответить
Какие там на хрен переговоры? В тексте говорится, что Украина будет сражаться за свою свободу до последнего вздоха.
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25.02.2022 21:47 Ответить
Теперь только на условиях возврата Донбасса и Крыма. Нам это дорого стоило - мы заслужили. ВСУ, Тероборона, герои , народ заслужил этого. Если Зе договор будет как мы уже ранее слышали - где то посередине, президенту этого не простят.
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25.02.2022 19:27 Ответить
Сегодня в Николаеве была попытка высадки фашистов на вертолётах. Цель - захват мостов. По словам главы Николаевской ОДА Кима - всё хорошо зачистили - сейчас выстрелов не слышно. Вопрос - как и с какой стороны могли долететь три вертолёта фашистов в центр Николаева - где ПВО?
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25.02.2022 19:29 Ответить
З Придністров"я літають мабуть, на Вінничині теж гвинтокрил збили.

Коли знайдеться час (бракуватиме роботи) для Байрактарів чи мобільної арти, може варто було б якось делікатно, але переконливо (все ж Молдова, та й українців там живе багато) нагадати придністровцям, що в даних умовах їх безпека напряму залежить від ставлення України?
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26.02.2022 00:43 Ответить
Меняет цель номер один на мир, а его гнилую сепарку на пленных, солдаты сдайте в меншке этого ценного гавнокомадующего пукины за мир
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25.02.2022 19:58 Ответить
Терпіла проситься на аудієнцію.

Щоб був предмет розмови (капітуляція РФ) ****** потрібно пару тисяч москалів перемолоти на фарш, тоді ***** саме попроситься.
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25.02.2022 20:30 Ответить
Та там и пара миллионов его не впечатлит.Бабы ещё нарожают
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25.02.2022 21:45 Ответить
Чмошник уже сдался
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25.02.2022 21:24 Ответить
Так вот чем занимался Сралин первые 2 недели, его никто не видел,Гитлеру названивал круглосуточно.
Предлогал фюреру сдаться
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25.02.2022 21:44 Ответить
Сейчас идёт ракетная атака на Николаевский военный аэродром.
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25.02.2022 22:01 Ответить
Зеленський мусить, як президент, робити такі реверанси. Хоча б тому, що це любо бачити нашій гнилій Європі (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Мадьярщина, на жаль, і Словаччина...). Якщо такими заходами можна врятувати життя хоч одного нашого бійця, то це вже вартісна справа. На ділі ж Путлер і на це не піде... Все людство, що не втратило ще здорового глузду, має спрямовувати зусилля на доправлення цього Кремлівського Карлика до Нюрнберга-2. Інакше ріки крові по всьому світові не припиняться ніколи !!!
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25.02.2022 22:27 Ответить
Капітуляцією ( чи навіть обмеженими поступками) в ситуації потенційно переможній ми врятуємо трохи життів зараз... але в кредит! Платитимемо життями потім, як платили останні 8 років!

Це згубна логіка чи взагалі якась ворожа демагогія.
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26.02.2022 00:47 Ответить
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