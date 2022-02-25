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Зеленский - Путину: По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, по всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров", - отметил он.
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+123 Злой Пенсионер
показать весь комментарий25.02.2022 13:48
+89 Kucher
показать весь комментарий25.02.2022 13:48
+82 Daro Doro
показать весь комментарий25.02.2022 13:48
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Слава Україні!!!!!
Как всегда, видишь заголовок, выдранный из контекста и делаешь не правильные выводы...
Ессно, что зеленое чмо быстро решило за переговоры сесть, чтобы сохранить кресло и дальше х.ем на рояле играть.
нейтральний статус з гарантіями безпеки 😡
Для цього гинуть наші люди і тримають оборону ?
Начинать переговоры сейчас - самоубийственно. Вот послезавтра... Подумать и на следующей неделе... Когда ресурсы наступления истощаться полностью... Дальше мир - на НАШИХ УСЛОВИЯХ!
Коли знайдеться час (бракуватиме роботи) для Байрактарів чи мобільної арти, може варто було б якось делікатно, але переконливо (все ж Молдова, та й українців там живе багато) нагадати придністровцям, що в даних умовах їх безпека напряму залежить від ставлення України?
Щоб був предмет розмови (капітуляція РФ) ****** потрібно пару тисяч москалів перемолоти на фарш, тоді ***** саме попроситься.
Предлогал фюреру сдаться
Це згубна логіка чи взагалі якась ворожа демагогія.