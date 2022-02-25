Россия обстреляла Ворзель из "Градов", попала в детдом с 50 детьми, - Венедиктова
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Российская армия обстреляла из "Градов" детский дом в г. Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook
"При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в г. Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей", - сообщила Генпрокурор.
По ее словам, пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.
"В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. При вмешательстве прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - отметила Венедиктова.
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