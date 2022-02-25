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Новости Происшествия
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Россия обстреляла Ворзель из "Градов", попала в детдом с 50 детьми, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россия обстреляла Ворзель из

Российская армия обстреляла из "Градов" детский дом в г. Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

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"При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в г. Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей", - сообщила Генпрокурор.

По ее словам, пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

"В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. При вмешательстве прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - отметила Венедиктова.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
Вот по этому я говорю НЕ БРАТЬ В ПЛЕН, И НЕ ОТПУСКАТЬ НИКУДА ДАЖЕ ЕСЛИ РУСНЯ ПЛАЧЕТ. Они вообще конченные по детсадикам бить градами!!!!!
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25.02.2022 14:03
+11
Варвари!
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25.02.2022 14:02
+7
Я бы попросил военный не брать кацапов в плен. Просто стреляйте и фоткайте. Не нужно рядом улыбаться или показывать превосходство,что вызовет негатив у людей отдаленных. Нужны фото просто трупов этих собак. И как можно больше. В интернете. В соцсетях.
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25.02.2022 14:18
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Варвари!
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25.02.2022 14:02 Ответить
Вот по этому я говорю НЕ БРАТЬ В ПЛЕН, И НЕ ОТПУСКАТЬ НИКУДА ДАЖЕ ЕСЛИ РУСНЯ ПЛАЧЕТ. Они вообще конченные по детсадикам бить градами!!!!!
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25.02.2022 14:03 Ответить
Насіння в карман і в розхід
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25.02.2022 14:05 Ответить
высокоточное оружие кацапских сук
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25.02.2022 14:03 Ответить
***! Як може дитбудинок бути без бомбосховища?!!
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25.02.2022 14:08 Ответить
Спитай краще що там діти робили?
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25.02.2022 14:17 Ответить
У дитячому будинку - жили.
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26.02.2022 09:08 Ответить
плохо, что нет подвалов в детском доме, почему их, блин нет, куда прятаться детям, если что
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25.02.2022 14:12 Ответить
Пора кроме автоматов противотанковые гранатометы раздавать всем желающим, что бы рос танки каждого дерева, каждой ямки боялись
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25.02.2022 14:13 Ответить
Бедные дети , какой ужас .
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25.02.2022 14:16 Ответить
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25.02.2022 14:17 Ответить
А чего зеублюдок не даёт разрешения валить кацапов из наших рзсо и друго тяжёлого вооружения? Тогда такого бы не было. Как и в Охтырке. Там жертвы...
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25.02.2022 14:17 Ответить
Я бы попросил военный не брать кацапов в плен. Просто стреляйте и фоткайте. Не нужно рядом улыбаться или показывать превосходство,что вызовет негатив у людей отдаленных. Нужны фото просто трупов этих собак. И как можно больше. В интернете. В соцсетях.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:18 Ответить
 
 