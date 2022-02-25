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война (46763) детсад (418) обстрел (20159) Сумская область (1843)

Войска РФ обстреляли Ахтырку. Попали в детсад, есть погибшие и раненые, в том числе дети, - Сумская военная администрация

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли Ахтырку. Попали в детсад, есть погибшие и раненые, в том числе дети, - Сумская военная администрация

Российские оккупанты обстреляли Ахтырку в Сумской области и попали в детский сад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По информации Сумской военной администрации, российская техника двигается по городу и окрестностям Сум. С Косовщины на село Сад пошла колонна. Ахтырку снова обстреливают без предупреждения.

"В Ахтырке город обстреляли ураганами. Попали в хранилище и детский сад. Есть погибшие и тяжелые раненые, дети также", - заявили в Сумской военной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия обстреляла Ворзель из "Градов", попала в детдом с 50 детьми, - Венедиктова

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+49
Багато кого схожість маскалів з людьми вводить в оману.
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25.02.2022 14:17
+43
Маскалі - не люди!
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25.02.2022 14:15
+40
Рашисти, не забудьте про зернята!
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25.02.2022 14:14
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нет бога дружище просто нет
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25.02.2022 14:20 Ответить
Бог є. Але молитися йому треба вміти. Доречі, коли вбиваєш ворога - це теж молитва.
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25.02.2022 14:28 Ответить
А о 16 годині це відео на засідання НАТО
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25.02.2022 14:21 Ответить
С неба бы неплохо ракету сатана на ***** и" братский" народ.можно парочку
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25.02.2022 14:22 Ответить
Рашисти, не забудьте про зернята!
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25.02.2022 14:14 Ответить
І про каміння, яке прийде час вам збираати.
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25.02.2022 14:21 Ответить
Маскалі - не люди!
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25.02.2022 14:15 Ответить
Мразота
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25.02.2022 14:16 Ответить
Русофашня можуть тільки з дітьми воювати
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25.02.2022 14:17 Ответить
Ще Геродот називав їх предків андрофагами. Тисячі років еволюції пройшли. І все повз підаРосію.
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25.02.2022 14:18 Ответить
Багато кого схожість маскалів з людьми вводить в оману.
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25.02.2022 14:17 Ответить
Ото нечего людям с дегенеративным развитием с кацапами детей делать.
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25.02.2022 14:23 Ответить
Ще повід нагадати найвеличнішому за стіл перемовин.....
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25.02.2022 14:18 Ответить
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25.02.2022 14:19 Ответить
В плен не брать!
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25.02.2022 14:19 Ответить
не может быть,зебил точно же видел мир в глазах *****,правда не уточнил какой мир..... мои собозленования
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25.02.2022 14:19 Ответить
Це ж діти! ****** кацапи не думають, що такі вчинки викликають ще більшу ненависть до них. І після такого ті громадяни України, які не мали бойового досвіду підуть у військомат, візьмуть зброю в будуть люто рвати ту нечисть
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25.02.2022 14:22 Ответить
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25.02.2022 14:23 Ответить
Втілення аду та абсолютне зло, що треба знищити.
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25.02.2022 14:25 Ответить
я невіруюча людина, але думки що це дійсно справжній антихріст - виникають і у мене!
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25.02.2022 14:26 Ответить
Це не антихрист. Путін - це типовий ашкеназі, нащадок московських хозар, які в двадцятому столітті вимордували десятки мільйонів найкращих людей. Після їхнього кривавого терору залишились майже одні путіноїди, а в нас зєлєбобіки ( зєля теж з тих же хазар)
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26.02.2022 17:53 Ответить
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25.02.2022 14:29 Ответить
******, епуча русня. Но какого хера этот дедсад вообще работал сегодня когда у нас война и руснявые снаряды могут в любой момент прилететь?!
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25.02.2022 14:25 Ответить
Інструкція:
Як тільки десь, в якійсь розмові з істотою яка схожа на людину ви почуєте "кацапский говорок, окать начнет или акать" ніж в печінку, чи по голові чимсь важким, а ні то просто руками за горло і давіть.
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25.02.2022 14:26 Ответить
І прикопувати, прикопувати, прикопувати усіх.
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25.02.2022 15:32 Ответить
Рвать **** всех на куски В плен не брать
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25.02.2022 14:26 Ответить
За це треба перегризати горло. З насолодою.
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25.02.2022 14:29 Ответить
Смерть вонючим свинособакам! Смерть!
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25.02.2022 14:29 Ответить
Кстати а где Гриценко
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25.02.2022 14:30 Ответить
АК смазивает.
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25.02.2022 14:32 Ответить
Табло поставити в центі Киева із данними про знищення рашистів. І щоб кожної хвилини обновлялось в ріст.
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25.02.2022 14:30 Ответить
Бей кацапскую гниду.Щоб не говорив що - приiду.
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25.02.2022 14:32 Ответить
америкосы-уроды ссыкливые,только ******* могут козлы,а как до дела доходит так драпают или отмораживаются.и не стыдно им
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25.02.2022 14:35 Ответить
Російські окупанти обстріляли Охтирку на Сумщині та влучили в дитячий садок. Джерело: https://censor.net/ua/n3319126

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25.02.2022 14:37 Ответить
жодного московського полоненого не залишати живим, живцем закопувати в українську землю!
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25.02.2022 14:37 Ответить
Так детские сады и школы закрыты, откуда пострадавшие, тем более дети????????????
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25.02.2022 14:44 Ответить
Возможно там было оборудовано убежище.
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25.02.2022 16:03 Ответить
Мрази!
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25.02.2022 15:36 Ответить
********** debiloidy ,slov ne hvataet
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25.02.2022 15:41 Ответить
фашисты проклятые,горите в аду!!!
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25.02.2022 18:31 Ответить
 
 