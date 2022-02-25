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Киев (24537) МВД (9221) Денисенко_Вадим (96)

"В Киев заходит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", - МВД

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В Киев входит украинская военная техника для обороны города, заявляют в Министерстве внутренних дел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в видеообращении пресс-службы МВД спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Сейчас в Киев входит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", – сказал он.

Он обратился к киевлянам с просьбой не снимать и не выкладывать информацию о передвижении техники.

Также читайте: "Россияне говорят, что они не стреляют по гражданским объектам. 33 гражданских объекта были обстреляны за эти сутки", - МВД

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+51
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25.02.2022 14:44
+39
Тримайтесь, рідненькі!!! Бережи вас Бог!!!
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25.02.2022 14:46
+27
Киев, держитесь! Вся Украина с вами сердцем! Пусть удача будет на нашей стороне в борьбе с мордором!
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25.02.2022 14:48
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25.02.2022 14:44 Ответить
Наверное вброс, но красивый
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25.02.2022 14:46 Ответить
Говорят в приграничных районах. Хотя эта манера разговора больше под донецких смахивает
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25.02.2022 15:00 Ответить
прямо "по завєтам" "вєликаго половодця" гіркінда
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25.02.2022 14:49 Ответить
Тобто - вже ЗНИЩЕНО біля 10 % ординських "братнього православно-слов'янських ""братів"", який прийшли до нас з мечем... позавчора !!!

Якщо події розгортатимуться лише нинішніми темпами, то Україна зможе очиститися від ординської скверни приблизно за місяць!

Правда, ми повинні взяти "зустрічні плани", та "підвищені соціалістичні зобов'язання" і забезпечити прискорення очищення!

Продемонструємо ж ворогові та світові, що ми дійсно Козацького Роду!

Але душу й тіло ми положимо наших ворогів!

Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам !
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25.02.2022 16:38 Ответить
Не, Вам таки *****, прав автор
https://t.me/pavlovskynews/13706
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25.02.2022 14:57 Ответить
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25.02.2022 15:37 Ответить
Героям Слава!
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25.02.2022 15:39 Ответить
Тримайтесь, рідненькі!!! Бережи вас Бог!!!
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25.02.2022 14:46 Ответить
Хай береже вас Всесвіт. Паліть нечисть, знищуйте всіма можливими способами!

Молимося за вас.
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25.02.2022 14:48 Ответить
Бережи вас Господь та Матінка Божа, ріднесенькі.
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25.02.2022 14:48 Ответить
Я вас люблю! Аби могла б - шкіру з себе зняла б, щоб допомогти!
Вищо Сило, спаси, сохрани і заступи українських воїнів.
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25.02.2022 14:48 Ответить
Киев, держитесь! Вся Украина с вами сердцем! Пусть удача будет на нашей стороне в борьбе с мордором!
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25.02.2022 14:48 Ответить
У россиян нет шансев
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25.02.2022 14:49 Ответить
швидше давай, бо орки можуть закінчитися, тут хлопці бойові )
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25.02.2022 15:03 Ответить
Ne, Volodimir. Dogovorilisj po 3 kaco-žmura na brata, treba ispolniatj.
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25.02.2022 16:39 Ответить
Удачной охоты, защитники и защитницы Украины! Пусть на прикладах вашего оружия не будет места для засечек!
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25.02.2022 14:53 Ответить
Ребята ,ну если спокойно говорить ,то взять Киев нельзя не имея минимум полмиллиона солдат а их у ваты НЕТ ,поэтому эти упыри идут ни в Киев ,они идут в ТИР ,где будут не стрелками а мишенями .
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25.02.2022 14:57 Ответить
це якись сюрреалізм і сумашестя. росіяни з кривавими боями штурмують місто - Мать городов руських. При цьому вигукуючи в телевізорі що "асвабаждают"
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25.02.2022 14:58 Ответить
Там и Порох с автоматом. Оркам п..зда.
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25.02.2022 14:58 Ответить
Da, bibisi pokazalo rolik, gde Petro Olekseiyovič s rebiatami dobrobata. A v komentax vesj mir vyražaet podderžku. V smysle liudi vsego mira. Pro političeskix prostitutok ne budem.
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25.02.2022 16:42 Ответить
Киев держись. Украина держись. Молимся за вас.
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25.02.2022 14:59 Ответить
Нехай влада дасть контактні телефони (тільки українська мова) , що б народ перереджував копів про те , що хтось знімає техніку .

Так требо вживати . В Київі йще прожива кілька тисяч ватного смиття . Ось це смиття й буде фільмувати й викладати в мережі .

Це йще непоганий привід підчистити це сміття !
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25.02.2022 15:00 Ответить
Вата потiкало масово. Машин геть нема, на метро бачив взвод тероборони, але то таке- звичайні не дуже молоді чоловіки, а ось технiку та ЗСУ дуже чекали)
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25.02.2022 17:42 Ответить
Гарне відео з Київа : https://t.me/pavlovskynews/13706
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25.02.2022 15:07 Ответить
Вы знаете...я ,оголтелый порохобот-хамло ещё то и вы об этом знаете...но согласна ,что бубочку ,и к нему причастных,обсырать сейчас -себя не уважать...Мы тоже всрались с бесконечной верой в Запад...нам даже небо не закрывают,и поэтому тоже гибнут наши самые лучшие люди...а что тому Западу стоит это сделать?Я сейчас в полной...истерике была-у моей сестры во дворе кацапы в чужую машину,в багажник кацапский труп прятали...но это пока ВСУ не пришли и сейчас они освобождают Киев.В общем,я женщина -истерить мне можно.
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25.02.2022 15:08 Ответить
Тримайтеся, Лєра!
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25.02.2022 15:16 Ответить
Дякую)
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25.02.2022 15:19 Ответить
Що Вам сказати... Ви набагато сильніша, ніж собі здаєтеся. Усвідомте, будь ласка, це. А далі - все буде добре.
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25.02.2022 15:21 Ответить
мы не везде успеваем но хрен они у нас пролезут а если пролезут то горелыми
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25.02.2022 15:24 Ответить
Вот це я знаю точно)
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25.02.2022 15:36 Ответить
кто пайлота сру разодрал на корм собакам на Осокорках допросить надо было а уж потом собакиных кормить
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25.02.2022 15:43 Ответить
Спасибо!Вы,наша Армия, для украинцев ,с 2014,равно Бог!
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25.02.2022 16:45 Ответить
Ніяких перемовин. ЗСУ чинять шалений опір на фронті, і в містах також. Буде їм в Києві "Грозний".
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25.02.2022 15:09 Ответить
хуже. Грозный будут как рай вспоминать
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25.02.2022 15:41 Ответить
берём песню Мурцаева Грозный меняем Грозный на любой украинский город так и будет
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25.02.2022 15:44 Ответить
Держитесь, киевляне!
Этим ордынским выпляткам буккаку во всю их козью рожу, а не Киев!
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25.02.2022 15:12 Ответить
Кто снимает сразу на фронт.
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25.02.2022 15:13 Ответить
Боже! Бережи серце України!

Тримаємо стрій!
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25.02.2022 15:15 Ответить
https://youtu.be/PiotjCKgUlg
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25.02.2022 15:28 Ответить
Це правильно, нам треба втримати столицю, а далі будем звільняти захоплене.
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25.02.2022 15:37 Ответить
Вчора ввечері колона із 70 одиниць російської техніки,переважно танків,проскочила через село Дорогінка Чернігівської області.Одне кацапеня заскочило в сільський магазин і силоміць поцупило горілку і щось з закуски.На шару.На ранок всі магазини закрилися.Але доля того,що потягли м ародери,невідома,бо на них вже чекали.Люди чули,як під Ніжином щось бухало протягом 1,5 годин.Чекаю на картинку "Безкоштовне бухло у Ніжині"
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25.02.2022 15:57 Ответить
Боже, умоляю , храни жизнь и здоровья наших хлопцев !!! 🙏🙏🙏
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25.02.2022 17:13 Ответить
 
 