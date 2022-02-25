"В Киев заходит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", - МВД
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
В Киев входит украинская военная техника для обороны города, заявляют в Министерстве внутренних дел.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в видеообращении пресс-службы МВД спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
"Сейчас в Киев входит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", – сказал он.
Он обратился к киевлянам с просьбой не снимать и не выкладывать информацию о передвижении техники.
Топ комментарии
+51 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий25.02.2022 14:44
+39 Ирина Сабо
показать весь комментарий25.02.2022 14:46
+27 Арнила
показать весь комментарий25.02.2022 14:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Якщо події розгортатимуться лише нинішніми темпами, то Україна зможе очиститися від ординської скверни приблизно за місяць!
Правда, ми повинні взяти "зустрічні плани", та "підвищені соціалістичні зобов'язання" і забезпечити прискорення очищення!
Продемонструємо ж ворогові та світові, що ми дійсно Козацького Роду!
Але душу й тіло ми положимо наших ворогів!
Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам !
https://t.me/pavlovskynews/13706
Молимося за вас.
Вищо Сило, спаси, сохрани і заступи українських воїнів.
Так требо вживати . В Київі йще прожива кілька тисяч ватного смиття . Ось це смиття й буде фільмувати й викладати в мережі .
Це йще непоганий привід підчистити це сміття !
Этим ордынским выпляткам буккаку во всю их козью рожу, а не Киев!
Тримаємо стрій!