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Кличко: "Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я буду бороться!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кличко:

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко будет защищать Украину с оружием в руках.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 25 февраля утром, передает издание ESPN.

"Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я должен это сделать. Я буду бороться", - сказал Кличко в эфире ток-шоу Good Morning Britain.

Владимир Кличко, ранее вступивший в территориальную оборону Киева, подчеркнул, что будет защищать демократию и суверенитет страны.

"Сейчас Путин использует военную риторику. Он четко дает понять, что хочет уничтожить государство и суверенитет его граждан. За этими словами следует обстрелы и танки. Мы переживаем разрушение и смерть. Мы будем защищаться всеми способами и бороться за свободу и демократию", - подчеркнул Владимир Кличко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53


Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.

Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта.

Вірте у Збройні Сили України!
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25.02.2022 14:54
+52
Тримайся Київ!!!!Ми молимось за вас всією країную!!!Перемога буде за нами!!!!
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25.02.2022 14:54
+34
Брати - СИЛА!
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25.02.2022 14:54
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25.02.2022 14:54 Ответить
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25.02.2022 14:54 Ответить
Тримайся Київ!!!!Ми молимось за вас всією країную!!!Перемога буде за нами!!!!
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25.02.2022 14:54 Ответить


Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.

Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта.

Вірте у Збройні Сили України!
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25.02.2022 14:54 Ответить
Так и есть! Ни в одной своей войне они не несли таких потерь за первые сутки, но надо признать что до этого они и не нападали на такие страны, с такой сильной армией как сейчас в Украине. Сами натренировали наших бойцов за 8 лет.
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25.02.2022 16:56 Ответить
Брати - СИЛА!
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25.02.2022 14:54 Ответить
киздеть не мешки ворочать...... дай на оборону хотя бі пару миллионов долларов
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25.02.2022 15:39 Ответить
Повага!
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25.02.2022 14:54 Ответить
А шо там кацапские попы? В Киеве или слиняли, паскуды ?
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25.02.2022 14:55 Ответить
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25.02.2022 15:08 Ответить
Віддавайте Віталіку полонених орків - хай просто відпрацьовує удари, і оголошуйте про це з гучномовців, хай задумаються, якщо є чим...
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25.02.2022 14:56 Ответить
На "дожде" сказали, що взяли гостомель? Це правда? немає інформації...
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25.02.2022 14:56 Ответить
А еще кацапском ресурсе АиФ сообщил, что в их войсках потерь нет. Правда, без уточнений, что это среди людей. Про свинособак - ничего.
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25.02.2022 15:04 Ответить
Ссилка була на американський СNN. Чому не можна просто спростувати. Якщо не знаете, мовчіть.
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25.02.2022 15:06 Ответить
вчора була до обiду )))
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25.02.2022 15:11 Ответить
Только что читала Медузу, там есть сообщение российского командования. Гостомель и аэродром под их контролем. Им удалось блокировать Киев с Черниговского направления. Сообщение сделано в 14 часов.
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25.02.2022 15:07 Ответить
по их сводкам все солдаты и техника в строю ,кроме 1 самолетика неудачно взлетевшего и упавшего из-за технических проблем Кстати они не имеют права пользоваться инфой иноагентов))) только руцкая правда))) иначе штрафы и арест
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25.02.2022 15:15 Ответить
так точно. Вони змушені так говорити, але включення більшості експертів підтримують україну і кажуть правду. Не суть, я не про дождь. Просто інфа була зі ссилкою CNN, тому почав шукати. По нашим сайтам мовчять, а це стратегічний обьект. Ось тому і закіпішував. А моніторити, що каже ворог теж потрібно. Не треба кидатись одразу клеймо ставити типу "кацап" і т.п.
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25.02.2022 15:28 Ответить
Читайте только официальные источники и не транслируйте возможные фейки,а то улетите в бан.
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25.02.2022 16:09 Ответить
Если вы о том, что я цитировала Медузу, то я это делал только для того, чтобы показать, как врут российские военные, мы ведь знаем какая на самом деле ситуация.
За что же меня в бан отправлять?
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25.02.2022 16:55 Ответить
А де ці всі сотні тисяч підготовлених резервістів, які воювали в АТО? Армія могла б бути сильнішою. А так військ не вистачає на всіх напрямках
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25.02.2022 14:58 Ответить
у війську ,не сійте паніку
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25.02.2022 14:59 Ответить
А ти де?
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25.02.2022 15:08 Ответить
Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко буде захищати Україну зі зброєю у руках.Відповідну заяву він зробив у четвер, 25 лютого вранці, передає видання ESPN. Джерело: https://censor.net/ua/n3319140



Це відповідь справжнього Українця і киянина,
а це точка зору малороса :

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25.02.2022 14:58 Ответить
порохоботи активізувались
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25.02.2022 14:59 Ответить
Здохни Лахтинське ДРГ
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25.02.2022 15:00 Ответить
иди дождь смотри , шваль кацапская
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25.02.2022 15:01 Ответить
відвали порохобот продажний.
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25.02.2022 15:03 Ответить
та ти є підор казламордий! Ти здохнешь в муках!
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25.02.2022 15:07 Ответить
і тобі земляк не хворіти. Як ми любим своїх братів українців, якщо ми говорим не патріотичну х-ню, а правду. Молодець.
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25.02.2022 15:11 Ответить
мі уже видели рядового Ал'шу артиллериста ... правда несколько фото но в реально возле орудия
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25.02.2022 15:41 Ответить
На кацапском "дожде" сказали, не сміши?
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25.02.2022 14:59 Ответить
якщо мозги у тебе є, то гостомель декілька разів вже заберали і відбивали, якщо би всі російські смі говорили як на дожді, то війни би небуло. Невже мозгів взагалі нема?
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25.02.2022 15:02 Ответить
Заодно пусть встретится на ринге с главнім кремлевским фуфелем - да отправит его на носилки.
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25.02.2022 15:02 Ответить
Киев -Русь!
Москва - Орда!

Это война западной цивилизации и восточных московских варваров!
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25.02.2022 15:05 Ответить
Ktož mog pidumatj o vtoroj vstreče 800 let spustia...
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25.02.2022 16:53 Ответить
Цього разу Україна остаточно переламає хребет улусу Золотої Орди .
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25.02.2022 18:37 Ответить
Показывает пример трусливым швабам, которые боготворили его в свое время. Но немец - трус. У них это на генетическом уже
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25.02.2022 15:07 Ответить
Слава Украине, смерть рашистским оккупантам
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25.02.2022 15:08 Ответить
Не верьте не каким новостям, верьте только офиц...
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25.02.2022 15:08 Ответить
Молодцы!!!
Вам можно и по два РПГ на каждое плече.
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25.02.2022 15:09 Ответить

Слава героям!
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25.02.2022 15:09 Ответить
Виталий еще не стал окончательным бюрократом? Еще помнит что-то? Тогда пленных к нему на перевоспитание.
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25.02.2022 15:12 Ответить
Росийские матери, вы готовы принимать своих сыновей в бушлатах, вы готовы смириться и молчать, вознося своего карлика, Россия ж большая, неужели не можете организовать протест. У нас ваши сыновья убивают детей в садиках и детских домах, убивают ни в чем не винных матерей, стариков. ПОДНИМАЙТЕСЬ.
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25.02.2022 15:13 Ответить
о, отлично, на случай сепаратных переговоров
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25.02.2022 15:17 Ответить
Смерть российским оккупантам!
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25.02.2022 15:24 Ответить
А куди позникали депутати, міністри, Лещенко в кінці кінців, навіть по теліку нікого нема із відомих людей?
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25.02.2022 15:28 Ответить
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 15:37 Ответить
молодец!настоящий УКРАИНЕЦ!
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25.02.2022 18:29 Ответить
 
 