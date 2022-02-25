Кличко: "Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я буду бороться!
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко будет защищать Украину с оружием в руках.
Соответствующее заявление он сделал в четверг, 25 февраля утром, передает издание ESPN.
"Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я должен это сделать. Я буду бороться", - сказал Кличко в эфире ток-шоу Good Morning Britain.
Владимир Кличко, ранее вступивший в территориальную оборону Киева, подчеркнул, что будет защищать демократию и суверенитет страны.
"Сейчас Путин использует военную риторику. Он четко дает понять, что хочет уничтожить государство и суверенитет его граждан. За этими словами следует обстрелы и танки. Мы переживаем разрушение и смерть. Мы будем защищаться всеми способами и бороться за свободу и демократию", - подчеркнул Владимир Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.
Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.
Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта.
Вірте у Збройні Сили України!
За что же меня в бан отправлять?
Це відповідь справжнього Українця і киянина,
а це точка зору малороса :
Москва - Орда!
Это война западной цивилизации и восточных московских варваров!
Вам можно и по два РПГ на каждое плече.
Слава героям!