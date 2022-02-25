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Более тысячи военных: армия РФ понесла в Украине рекордные потери, - ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Более тысячи военных: армия РФ понесла в Украине рекордные потери, - ВСУ

Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в фейсбуке.

"Такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.

Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", - говорится в сообщении.

"Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - призвали в ВСУ.

Также читайте: Наши воины дали бой российским оккупантам в районе Беловодска Луганской области. Враг убегает в направлении РФ, - ООС

Более тысячи военных: армия РФ понесла в Украине рекордные потери, - ВСУ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+72
тепер тільки в Нюрнберг.
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25.02.2022 14:58
+66
Ну и про что с ними говорить если каждое их слово ******...
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25.02.2022 14:58
+57
Сткрненко
😂"РФ не знает какие потери они понесли" - Міноборони РФ.

А ми знаємо. *****. І буде більше.
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25.02.2022 14:57
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Потрібно набити 16 тисяч 200х кацапів,щоб порівнятинаші бойові втрати з 14 року.
А далі примножувати успіхи!
Слава героїчному народу України! Героям Слава!
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25.02.2022 15:07 Ответить
изи катка. жди.будет
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25.02.2022 15:32 Ответить
все 200
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25.02.2022 17:30 Ответить
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25.02.2022 15:07 Ответить
Минск не подходит, это уже совсем не нейтральная страна.
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25.02.2022 15:08 Ответить
Я так понимаю, когда по яворницкого в Днепре танки РФ будут шарашится, наши будут заявлять, что враг бежит.
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25.02.2022 15:09 Ответить
А ти що, не впевнений? Можеш перевірити.
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25.02.2022 16:14 Ответить
Так это я еще с утра писал. Сейчас уже на порядок больше. Анализ.
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25.02.2022 15:14 Ответить
Це за сьогодні чи за два дні. Ітого
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25.02.2022 15:14 Ответить
С начала Великой Украинской войны. Нужно писать во всех рашистских соцсетях. Им не говорят. Только за успехи рашизма против Украины.
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25.02.2022 15:16 Ответить
Ибо нех#й шастать!
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25.02.2022 15:17 Ответить
НА РОССИЙКИХ САЙТАХ ПИШУТ ПОБЕДНЫЕ РЕЛЯЦИИ ОБ ОТСУТСТВИИ ПОТЕРЬ И БЛОКИРОВАНИ КИЕВА,,ВАТА КРИЧИТ УРА ...ДЕБИЛЫ НЕ ОБУЧАЕМЫЕ
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25.02.2022 15:17 Ответить
Долбоебы там живут

Физически не возможно воевать без потерь в войне такого характера

Но долбни верят
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25.02.2022 15:20 Ответить
вчера 800, сегодня 1000, завтра 1500. Это же экспонента!
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25.02.2022 15:18 Ответить
Лучше в геометрической прогрессии.
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25.02.2022 15:20 Ответить
Ничего не поделаешь ,мы убьём их ВСЕХ !
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25.02.2022 15:18 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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25.02.2022 15:18 Ответить
чим би ця війна не закінчилася, але вже вони відхопили знатних піздюлін
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25.02.2022 15:20 Ответить
Слава Украине! Слава солдатам - защитникам! Смерть российским оккупантам!
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25.02.2022 15:21 Ответить
Та не помре, а здохне!!
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25.02.2022 15:27 Ответить
Цензуры на Украинских каналах на счет нецензурных матюков в сторону рашизма уменьшилось на порядок. И это правильно.
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25.02.2022 15:22 Ответить
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
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25.02.2022 15:24 Ответить
Їдьте додому! Вам тут не раді. Слава воїнам, слава Україні
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25.02.2022 15:30 Ответить
хорошо, но мало!..

но расслабляться еще рано!

сегодня прибывает партия головорезов кадыровцев, эти обезьяны дикие, которые на фоне наркоты сорвались с цепей и сорвали намордники!

наши украинские военные - будьте осторожны, не берите этих муслимов в плен, они агрессивны и крайне опасны!

защитники Украины - берегите себя..
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25.02.2022 15:32 Ответить
Вони ж купили 45000 пакетів для трупів. Треба їх усі заповнити: не можна ж добру пропадати
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25.02.2022 15:36 Ответить
Да кого это там волнует? У них население каждый год уменьшается на 100 000. Тысячей больше, тысячей меньше.... "Великому" нас***ь на всю Рашку
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25.02.2022 15:38 Ответить
Никогда не представлял себе, что буду когда-то радоваться гибели русских солдат.!
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25.02.2022 15:49 Ответить
Україна веде з рашистом Вітчизнянну війну і вона переможе,бо на кожного рашиста,котрий прийшов в Україну , щоб вбивати ,Господь завжди тримає того,хто обов'язково має його знищити.
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25.02.2022 15:59 Ответить
Ударні (заточені на наступ) частини ********** налічуюють всього 370 000. Некомплект близько 20%. Тобто в строю 296 000. Ну ще тисяч 20 зберуть з Білорусі. Всього 320 000. Саме таку кількість доведеться вбити. Якщо по тисячі в день то, лишенько, вбивати доведеться цілий рік...
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25.02.2022 16:04 Ответить
nu ne... Vedj včera-segodnia razdali 18000 kalašei liudiam... Cyfry kaco-žmurov budut staxanovskie...
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25.02.2022 17:04 Ответить
А шо делать?........они же сами просятся.
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25.02.2022 16:25 Ответить
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ САМОЕ СТРАШНОЕ?
Что Зеля, как шоу-мэн, вместо того, чтобы передвинуть президента, кабмин, ВР и может верховный суд на запад километров на 300, в последнем порыве захочет трагической сметри а-ля Альенде, засев а Администрации с автомаотм в руках, упаси Госроди!
А ведь вся эта подлота-бытлота с криком "ага, предатель, обязан сидеть в Киеве до последнего и героически умиреть!!!!" может такие его к этому подвигнуть.
Быбилы, ***, план Путина втом и есть, чтобы одним ударом лишить Украину легитимной власти и посдить оккупацонную администрацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 16:37 Ответить
Ну, уявімо що посадили окупаційну адміністрацію. І що? Хто буде виконувати розпорядження нелегітимної влади? Для контролю населення потрібно мати 20 "вертухаїв" на 100 українців. Де взяти 8 мільйонів наглядачів? Особливо коли окупантів та колаборантів будуть постійно винищувати?
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25.02.2022 18:45 Ответить
НЕ говори глупостей. Самый умный?
НА какие дегьги будут жить бюджетники?
Врачи, учителя, сотрудеики институтов НАН Украины, водители троллейбусов?
Ты ЛИЧНО готов уморить голодом свою семью во имя Украины?
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25.02.2022 21:10 Ответить
А на які гроші живуть люди в окупованих країнах? Кожен може знайти собі заняття... Українці це чемпіони світу з пристосуванства.
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25.02.2022 21:37 Ответить
Прямиком в ад руснявая фашня пошла на пополнение армии бесов. Да будете прокляты каиниты московитянскиею Да не приимет земля тел ваших поганых.
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25.02.2022 16:56 Ответить
цього дуже мало. потрібно більше, бо їх там під 200тис і з такими темпами, то не знаю чи Україна протримається ще місяці і місяці...
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25.02.2022 17:06 Ответить
БРАВО УКРАИНЦЫ! давите эту смердящую падаль до последнего ********!СЛАВА УКРАИНЕ!УКРАИНА БУДЕТ СВОБОДНОЙ!смерть фашистской рашке!
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25.02.2022 18:27 Ответить
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