Более тысячи военных: армия РФ понесла в Украине рекордные потери, - ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в фейсбуке.
"Такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.
Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", - говорится в сообщении.
"Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - призвали в ВСУ.
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+72 Андрей Моисеенко 5be38f2c
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А далі примножувати успіхи!
Слава героїчному народу України! Героям Слава!
Физически не возможно воевать без потерь в войне такого характера
Но долбни верят
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
но расслабляться еще рано!
сегодня прибывает партия головорезов кадыровцев, эти обезьяны дикие, которые на фоне наркоты сорвались с цепей и сорвали намордники!
наши украинские военные - будьте осторожны, не берите этих муслимов в плен, они агрессивны и крайне опасны!
защитники Украины - берегите себя..
Что Зеля, как шоу-мэн, вместо того, чтобы передвинуть президента, кабмин, ВР и может верховный суд на запад километров на 300, в последнем порыве захочет трагической сметри а-ля Альенде, засев а Администрации с автомаотм в руках, упаси Госроди!
А ведь вся эта подлота-бытлота с криком "ага, предатель, обязан сидеть в Киеве до последнего и героически умиреть!!!!" может такие его к этому подвигнуть.
Быбилы, ***, план Путина втом и есть, чтобы одним ударом лишить Украину легитимной власти и посдить оккупацонную администрацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НА какие дегьги будут жить бюджетники?
Врачи, учителя, сотрудеики институтов НАН Украины, водители троллейбусов?
Ты ЛИЧНО готов уморить голодом свою семью во имя Украины?