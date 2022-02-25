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Наши воины дали бой российским оккупантам в районе Беловодска Луганской области. Враг убегает в направлении РФ, - ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 25 февраля, в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Сегодня, в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ", - говорится в сообщении.
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Обвал курса рубля и котировок на фондовной бирже, а также риск санкций против крупнейших российских банков, связанные с военными действиями России на Украине, привели к паническим настроениям у россиян. С самого утра люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы снять наличные деньги или обменять рубли на валюту. Появляются сообщения о валютных спекулянтах.
Последние новости о "специальной военной операции" России на Украине - в нашей онлайн-трансляции.
"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.
Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.
Решение президента России Владимира Путина начать военные действия на Украине привело к обвалу фондового рынка и курса рубля в четверг утром. В первую половину дня курс доллара на торгах на бирже достигал 89,6 рубля, а евро - почти 100 рублей. Панически продавать рубли стали не только инвесторы, но и обычные россияне.
Можна потрапити в пастку
А бо зробити дірку в обороні
Видно поняли, что молодые пацаны будут дезертировать..
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.