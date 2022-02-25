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Наши воины дали бой российским оккупантам в районе Беловодска Луганской области. Враг убегает в направлении РФ, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Наши воины дали бой российским оккупантам в районе Беловодска Луганской области. Враг убегает в направлении РФ, - ООС

Сегодня, 25 февраля, в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ", - говорится в сообщении.

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Наши воины дали бой российским оккупантам в районе Беловодска Луганской области. Враг убегает в направлении РФ, - ООС 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+63
Героям слава!
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25.02.2022 15:00
+60
молодцы
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25.02.2022 15:00
+45
душа поет!
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25.02.2022 15:01
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молодцы
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25.02.2022 15:00 Ответить
біжать знімати готівку з сбергбанку

Обвал курса рубля и котировок на фондовной бирже, а также риск санкций против крупнейших российских банков, связанные с военными действиями России на Украине, привели к паническим настроениям у россиян. С самого утра люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы снять наличные деньги или обменять рубли на валюту. Появляются сообщения о валютных спекулянтах.

Последние новости о "специальной военной операции" России на Украине - в нашей онлайн-трансляции.

"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.

Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.

Решение президента России Владимира Путина начать военные действия на Украине привело к обвалу фондового рынка и курса рубля в четверг утром. В первую половину дня курс доллара на торгах на бирже достигал 89,6 рубля, а евро - почти 100 рублей. Панически продавать рубли стали не только инвесторы, но и обычные россияне.
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25.02.2022 15:58 Ответить
Героям слава!
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25.02.2022 15:00 Ответить
душа поет!
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25.02.2022 15:01 Ответить
Великий народ, великие воины!
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25.02.2022 15:02 Ответить
Догонять до границы и расстреливать!
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25.02.2022 15:02 Ответить
Так и за границей тоже
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25.02.2022 15:04 Ответить
до Донецка и Луганска как минимум. Минска больше нет
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25.02.2022 15:05 Ответить
лучше до Москвы!
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25.02.2022 15:08 Ответить
Шановний москворотий пане, під час війни кордонів немає. Вбивати можна москалів і треба на їх території.
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25.02.2022 15:05 Ответить
Не потрібно робити таку дурість

Можна потрапити в пастку

А бо зробити дірку в обороні
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25.02.2022 15:08 Ответить
в догонку им артилерией!
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25.02.2022 15:02 Ответить
Пленных не брать
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25.02.2022 15:03 Ответить
+++++
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25.02.2022 15:04 Ответить
Валіть кацяпів зі всіх видів зброї , більше кацяпів, побитих і мертвих.
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25.02.2022 15:03 Ответить
Правда, не правда, но кацапы посылают 10 тысяч чеченцев....
Видно поняли, что молодые пацаны будут дезертировать..
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25.02.2022 15:03 Ответить
Хай ці горні козли у себе в горах залишаються.
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25.02.2022 15:04 Ответить
Эти еще быстрее убегут, они только в Поцкве такие крутые а тут им дадут ******** по самые помидоры.
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25.02.2022 15:05 Ответить
Була вже тут 100 років тому їх "дика дивізія", і з нею сталася якась дикість чи радше сказати прикрість
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25.02.2022 15:11 Ответить
Вважаєте, що смажений чечен гірший за смаженого бурята?
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25.02.2022 15:06 Ответить
Проверим.
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25.02.2022 15:18 Ответить
Якось ***** ті овцейоби. Ми на свої землі.
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25.02.2022 15:07 Ответить
Це вони у себе, в Масквє, можуть пальці крутити. Тут Україна. Будуть різати гірських баранів. І обов"язково по куску сала в рот пхати і обгортати в свині шкури, щоб в свій муслімський рай не попали.
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25.02.2022 15:08 Ответить
Іді дамой, Рамзан. Здєсь овєц нєт.
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25.02.2022 15:10 Ответить
кадыровский ослобебов драли еще в 2014 году.
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25.02.2022 15:10 Ответить
они их давно в лугандон завели
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25.02.2022 15:17 Ответить
кацапи мають бігти додому, аж за Дон
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25.02.2022 15:04 Ответить
"Біля населенного пункту Макошино русня навела понтонний міст через Десну. Танк доїхав до середини моста і втопився разом кормом для рыб."
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25.02.2022 15:04 Ответить
Самоутопился😄
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25.02.2022 15:08 Ответить
який гарний танк - зекономив нам цілий Джавелін
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25.02.2022 15:09 Ответить
Це все прекрасно, от тільки зелупа вже капітулювати збирається... Але є надія, що ВСУ і тероборона ніколи не складуть зброї, навіть якщо клоун їм накаже.
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25.02.2022 15:05 Ответить
Срати на Бобіка. Памʼятаєте, на Майдані теж так було.
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25.02.2022 15:08 Ответить
Слава Україні!
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25.02.2022 15:06 Ответить
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25.02.2022 15:06 Ответить
та ото вони того і лізуть всюди, щоб не повертатись до таких матерів
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25.02.2022 15:10 Ответить
Так в них другіх нєт. Там всі свиноматки такі
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25.02.2022 15:12 Ответить
Добивати треба, щоб не вертались.
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25.02.2022 15:10 Ответить
Только не берите пленных! Уничтожайте всех!
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25.02.2022 15:10 Ответить
добивати тварюк
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25.02.2022 15:11 Ответить
Повернём руссособак в исконное стойло!
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25.02.2022 15:12 Ответить
Денацифицировать до самого мавзолея
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25.02.2022 15:13 Ответить
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
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25.02.2022 15:13 Ответить
говорили же москалям, чтобы без семян в карманах не лезли сюда. видимо, за семенами побежали.
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25.02.2022 15:13 Ответить
Дайте їм підсрачника під немиті кацапскі дуписька!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 15:20 Ответить
та они разбегутся, говорили они, та у них деревянные автоматы, говорили они
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25.02.2022 15:22 Ответить
Нам би ще небо закрити і допомогу військову отримати, але Європа не поспішає, хіба їй шкода нас.
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25.02.2022 15:23 Ответить
Я живу в Новопскове это в 60км от Беловодска, вчера сильно бахали, сегодня уже слабенько слышно. наверное отогнали тварей. Слава ВСУ
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25.02.2022 15:26 Ответить
гнать их, сук через лугандонию в ростов
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25.02.2022 15:53 Ответить
бажано добивати. iх жe наново зкучкують i знов пришлють.
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25.02.2022 15:53 Ответить
Русский корабль, иди *****!
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25.02.2022 15:55 Ответить
Треба добивати!!!
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25.02.2022 15:56 Ответить
Пленных нужно кормить,это лишнее они знали куда шли ,так что их нужно всех перебить ,как башенных и забросить останки с самолета над москвой
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25.02.2022 16:26 Ответить
Слава ЗСУ ! Ми переможемо ! Мордор буде зруйновано ! Песець вже бігає по Кремлю і лякає московитів !
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25.02.2022 16:52 Ответить
 
 