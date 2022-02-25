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В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова представителя Кремля приводят росСМИ.

Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.

Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь "ЛНР" и "ДНР", в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — рассказал он.

По словам Пескова, Путин готов направить в Минск на переговоры представителей Минобороны, МИД и администрации президента.

Также читайте: Киев вступил в фазу обороны, ситуация сложная, - Кличко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+95
Руський корабель, йди нах...
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25.02.2022 15:08
+88
Джохар Дудаев:
"Когда россии тяжело, она идет на переговоры,а когда окрепнет начинает все сначало".
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25.02.2022 15:09
+76
ПНХ
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25.02.2022 15:08
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Страница 3 из 3
Зеленський НЕ ВЕДИСЬ... ТИ Ж НЄЛОХ !!!
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25.02.2022 15:34 Ответить
По-перше, Зеля не може ї їхати в Мінськ до ворогів, по-друге, якщо поїде, то хай не повертається, бо тут вже буде Національний Комітет Оборони
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25.02.2022 15:35 Ответить
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25.02.2022 15:36 Ответить
Пшел ***** ******
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25.02.2022 15:37 Ответить
С ****** надо говорить в Гааге, и то время зря терять. Продолжаем мочитькозломордых
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25.02.2022 15:38 Ответить
Минск не контролируется бел армий и мвд, они все тут марионетки. ехать сюда нельзя
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25.02.2022 15:38 Ответить
Этот путлеровский разговор для отвлечения внимания.
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25.02.2022 15:38 Ответить
Без потреби. Вже на Змеїннім чоловіки сказали їм, куди йти.
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25.02.2022 17:10 Ответить
Про що с цією мавпою балакати?
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25.02.2022 15:39 Ответить
Гадаю, ці дві мавпи вже б якось між собою порозумілись..
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25.02.2022 16:00 Ответить
Маскаль починає всиратися? То добре. Ніяких поступок ординцям
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25.02.2022 15:39 Ответить
РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога "Л/ДНР", у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, є невід'ємним компонентом нейтрального статусу", -
Так это ж признание капитуляции, зелепукин смотри не поведись, уроем сразу
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25.02.2022 15:41 Ответить
Нехай він свою гребану делегацію в Гаагу направить...
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25.02.2022 15:41 Ответить
В москві народ попер знімати готівку, Греф "в ярости".
Вічнозелений вже по 110 фуфлів., а до агресії був 80
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25.02.2022 15:48 Ответить
Ніяких переговорів з ****** зараз бути не може.
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25.02.2022 15:41 Ответить
это ловушка
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25.02.2022 15:42 Ответить
Змінити зелю на нормального президента.
Пороха до влади
І ніяких перемовин з терористами
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25.02.2022 15:45 Ответить
Забруднена особа корупцією, зв'язками з кощеєм, всі його "доблесті" неможливо перелічити. І при владі з 1988 року, перед вторгненням кацапів робив дестабілізацію в Україні...
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25.02.2022 22:20 Ответить
ПШОЛ НА#УЙ!
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25.02.2022 15:46 Ответить
Чому до цих пір не розірвані дипломатичні відносини з Білоруссю?!
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25.02.2022 15:46 Ответить
Совсем ухуели???? Какой мир???
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25.02.2022 15:47 Ответить
Так спецом с Минск зовёт, типа капитуляцию подписать
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25.02.2022 15:48 Ответить
хочешь узнать кто предатель?это то кто предложит переговоры с врагом?
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25.02.2022 15:50 Ответить
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25.02.2022 15:51 Ответить
Что-то рано... Пока не достигнут успех в операции, они будут договариваться исключительно для создания преимуществ в войне.
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25.02.2022 15:54 Ответить
Нехай наш президент в першу чергу буде керуватися тим, что 2 добу вмирають люди. Нікому не потрібна війна.
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25.02.2022 15:55 Ответить
Ніколай Будько--- пошол на ***
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25.02.2022 15:59 Ответить
А якого путіна тоді полізли?
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25.02.2022 16:05 Ответить
ти запроданець чи бот рашки.
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25.02.2022 16:22 Ответить
перемовини під час обстрилів? прибери **** свої війська з України та Криму, тоді поговоримо
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25.02.2022 15:56 Ответить
Гарно сидіти і писати з інших країн , давай вперед...
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25.02.2022 15:57 Ответить
Якщо Зе погодиться на перемовини на тих умовах, що пропонує плешивий окурок - знайте - Зе - зрадник! Окурок явно не очікував на шалений опір та силу ЗСУ, гори його вояків з білими стрічками лежать смердючими останками на дорогах та в степах України! Він кинув зараз на нас усе, що в нього є, подивіться допити їх полонених! І якщо Київ всоїть та ще й завдасть ніщивного удару по загарбникам - увесь хід цієї війни може разко змінитися! Ворог може просто припинити свої атаки й побігти!!! Київ, кияни, згадайте, що Ви є мешканцями й захисниками Міста-Героя! Бийте рашистську наволоч! Слава Україні!
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25.02.2022 15:57 Ответить
Ти, хитрожопий анонім, підставляй свою жінку, яка тобою не погребувала, або своє дупло, а Україну не чипай - без рук залишишся.
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25.02.2022 16:09 Ответить
Тому, що зад горить
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25.02.2022 16:00 Ответить
1. Переговоры с подлым, мерзким, наглым, лживым москалем - глупость
2. Переговоры в Минске недопустимы.
3. Переговоры возможны только о возврате Крыма и Донбасса
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25.02.2022 16:02 Ответить
Розумні і порядні люди з гопниками не розмовляють. Іх б'ють.
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25.02.2022 16:03 Ответить
Зеро нельзя отпускать в Минск, там откажется не только от НАТО, но и от половины Украины (ЮгоВосток) и признает Крым.
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25.02.2022 16:10 Ответить
Росіяни мають залишити Українську землю.. Піти з Криму і Дрнбасу. Лише тоді мир... Інакше їх треба всіх вбити
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25.02.2022 16:11 Ответить
В Минск? Вот юмористы😁
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25.02.2022 16:15 Ответить
***** як барану горлянку бритвою
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25.02.2022 16:16 Ответить
3,14здюлей отгрёб и понял, что скоро россияне его на фонарном столбе будут вешать?!
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25.02.2022 16:25 Ответить
зе только попробуй что то подписывать
иначе ты предашь свой народ
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25.02.2022 16:27 Ответить
Не существует такого города Минск,да и беларусии тоже не существует,есть белорусская губерния.
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25.02.2022 16:28 Ответить
Чому б не в Лондоні? Лукаш запросто знищить Зе. Не можна Мінську довіряти!
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25.02.2022 16:33 Ответить
А що думаєте, побіжить швидше звуку, з характерним хлопком коли перевищіть її.
Президент існтаграму, зрадник і просто лялька в руках коломка.
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25.02.2022 16:46 Ответить
Тільки через Нюрберський процес,бєняпесиголовець,памятай це!Вже раз бєня насміявся над народом України-всунув одоробало...хоча рішення приймає злодій у всесвітньому розшуку-бєня!
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25.02.2022 16:48 Ответить
Переговоры в Минске.. это равносильно что в Калуге... Беларусь участник нападения на Украину. Переговоры можно вести только в нейтральной стране. Хельсинки, Стокгольм, Тбилиси с конце концов
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25.02.2022 16:52 Ответить
Ніякого Мінська, ніякого Путіна, треба бити їх далі
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25.02.2022 16:52 Ответить
Путину верить нельзя, он это использует для передышки. Затем начнет вновь, обвинив в срыве Украину. Я из ********* к сожалению, русские восстанут ,если будут тысячи дохлых свиней. Так что готовьте много коктейлей молотова.
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25.02.2022 16:55 Ответить
Переговоры? Только официальное подписание документа о капитуляции РФ.А *ЛДНР* и Крым полностью под юрисдикцию Украины.И ни каких военных баз в Севастополе. Стадион,так стадион.Зе, за свои слова отвечать надо.
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25.02.2022 16:56 Ответить
Ось і вимальовується справжній план путлера.

Налетіти, вбити виснажити й відволікти справжніх патріотів, а контрольована шмаркля під пісеньку про лішьбінєбіловайні підписує капітуляцію. Після чого - в Україні чистки тих кого не добили, кацапстан радіє "Денацифікації і демілітаризації" а Захід знизує плечима - ну, ніби ж двері в Європу ніхто Україні не зачиняв, вона сама відмовилась. І Business as usual.

Ніяких капітуляцій!
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25.02.2022 16:56 Ответить
***** поставит условие, что его армия остаётся на занятых позициях. Он проведет там "референдум" за один день и расколит Украину. Так что овчинка выделки не стоит. Он фашист , а фашистов надо уничтожать.
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25.02.2022 17:02 Ответить
А какой смысл в этих переговорах? Украина от них ничего не выиграет, только ***** повыделывается.
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25.02.2022 17:35 Ответить
уй тебе а не переговоры *****!убирайся с УКРАИНСКОЙ земли и уноси своих мертвяков!
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25.02.2022 18:23 Ответить
******* по Ростову белгороду какие ***** переговоры с ******** гномом рот **** всех русских, детей их **** в рот
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25.02.2022 21:03 Ответить
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