В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, слова представителя Кремля приводят росСМИ.
Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.
Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь "ЛНР" и "ДНР", в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — рассказал он.
По словам Пескова, Путин готов направить в Минск на переговоры представителей Минобороны, МИД и администрации президента.
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+95 буков
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+76 Porol ferton
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Так это ж признание капитуляции, зелепукин смотри не поведись, уроем сразу
Вічнозелений вже по 110 фуфлів., а до агресії був 80
Пороха до влади
І ніяких перемовин з терористами
2. Переговоры в Минске недопустимы.
3. Переговоры возможны только о возврате Крыма и Донбасса
иначе ты предашь свой народ
Президент існтаграму, зрадник і просто лялька в руках коломка.
Налетіти, вбити виснажити й відволікти справжніх патріотів, а контрольована шмаркля під пісеньку про лішьбінєбіловайні підписує капітуляцію. Після чого - в Україні чистки тих кого не добили, кацапстан радіє "Денацифікації і демілітаризації" а Захід знизує плечима - ну, ніби ж двері в Європу ніхто Україні не зачиняв, вона сама відмовилась. І Business as usual.
Ніяких капітуляцій!