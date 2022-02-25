Значительные силы оккупантов наступают на Киев, дополнительные подразделения врага идут в направлении Скадовска. ПВО уничтожили несколько ракет и минимум 2 самолета РФ, - Генштаб

Противник продолжает наступательную операцию против Украины в ранее избранных направлениях при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 13:00 25 февраля.

"На Волынском направлении активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия с территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины. На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пытаясь сохранить темпы наступления, противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.

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Выдержав тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.

Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.

Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.

Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и, как минимум, два самолета ВКС РФ.