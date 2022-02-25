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Значительные силы оккупантов наступают на Киев, дополнительные подразделения врага идут в направлении Скадовска. ПВО уничтожили несколько ракет и минимум 2 самолета РФ, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Значительные силы оккупантов наступают на Киев, дополнительные подразделения врага идут в направлении Скадовска. ПВО уничтожили несколько ракет и минимум 2 самолета РФ, - Генштаб

Противник продолжает наступательную операцию против Украины в ранее избранных направлениях при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 13:00 25 февраля.

"На Волынском направлении активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия с территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины. На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пытаясь сохранить темпы наступления, противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более тысячи военных: армия РФ понесла в Украине рекордные потери, - ВСУ

Выдержав тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.

Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.

Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.

Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и, как минимум, два самолета ВКС РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+52
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25.02.2022 15:37
+52
Киев держитесь
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25.02.2022 15:37
+43
Браття і сестри! Розповсюджуйте по всім каналам:

ВИМАГАЄМО від Зеленського: У кожному телезверненні ВИМАГАТИ від країн НАТО негайного постачання Україні систем протиракетної і протиповітряної оборони, а також ракетних систем класу "земля-земля" і *********** до них!

Така вимога від вищої посадової особи держави має бути у всіх світових ЗМІ!
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25.02.2022 15:40
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25.02.2022 15:37 Ответить
сeрйозно? а шо вони зробили?
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25.02.2022 15:51 Ответить
Не всралися і не хочуть капіталювати, як Зєбіл
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25.02.2022 15:56 Ответить
задержали машину пехоты и сдали oкупантов ЗСУ.
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25.02.2022 16:55 Ответить
Киев держитесь
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25.02.2022 15:37 Ответить
Київ тримайся!
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25.02.2022 15:37 Ответить
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ПОВАГА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА
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25.02.2022 15:38 Ответить
Чи подобаються їм дороги, які так поспішав робити наш през?)
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25.02.2022 15:39 Ответить
Танкам на качество дорог насрать. А вот экономике - нет.
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25.02.2022 15:51 Ответить
Держимся, а що там гонців вже до мінська шлють, здати нас хочуть
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25.02.2022 15:39 Ответить
Уже пару часов, как тишина.
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25.02.2022 15:39 Ответить
Браття і сестри! Розповсюджуйте по всім каналам:

ВИМАГАЄМО від Зеленського: У кожному телезверненні ВИМАГАТИ від країн НАТО негайного постачання Україні систем протиракетної і протиповітряної оборони, а також ракетних систем класу "земля-земля" і *********** до них!

Така вимога від вищої посадової особи держави має бути у всіх світових ЗМІ!
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25.02.2022 15:40 Ответить
а учиться когда?
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25.02.2022 15:45 Ответить
а инструкцию прочитать?
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25.02.2022 15:49 Ответить
А что тогда 120 фур перевозили недавно с територии ЕС? Говорилось техническая помощь наших партнеров.
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25.02.2022 15:56 Ответить
есть ссылка? и когда перевозили?
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25.02.2022 16:32 Ответить
да, да, а у турков Байрактаров можно докупить??
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25.02.2022 16:31 Ответить
Діючую армії не вистачає на всіх напрямках стримувати агресора. Оце Зеленський підготувався... За два місяці можно було призвати більше резервістів. А зараз призивають мирних мешканців виходити та зупиняти танки окупантів... Піпець
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25.02.2022 15:40 Ответить
Та їдуть автобуси кожну годину від військоматів, трохи спізнюємся.
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25.02.2022 15:41 Ответить
Добровольцев много, в военкоматах все людьми забито. Армия пополняется минимум на 10000 чел ежедневно.
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25.02.2022 15:42 Ответить
Я так розумію проблема не в людях, а в озброєнні.
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25.02.2022 15:51 Ответить
Стрелковое оружие и патроны выдают сразу. Про противотанковое не скажу, наверное по прибытию. Им еще надо пользоваться научиться
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25.02.2022 15:59 Ответить
По идее ПТУРы должны были передать нацгвардии. Они вроде сейчас в обороне Киева в основном. Вот пускай и сидят по крышам.
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25.02.2022 17:39 Ответить
Ну есть еще РПГ-7
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25.02.2022 18:44 Ответить
так посмотри какое протяжение линии фронта-1200км, кто такое может выдержать?
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25.02.2022 15:48 Ответить
Тебе-підарка тут ніколи не було. Зроби, щоб і надалі не було.
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25.02.2022 16:01 Ответить
Нужно выиграть время. Так что терпим.
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25.02.2022 16:14 Ответить
а тем временем китай приостановил закупку руссонефти....присматривается к санкциям которые сегодня-завтра вступят в силу)))
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25.02.2022 15:40 Ответить
kitaisa kytliaja, zautre riuzge nefte desevej
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25.02.2022 18:33 Ответить
Коли Україна за право
життя
З катами боролась, жила
і вмирала,
І ждала, хотіла лише
співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній
борьбі
Вся сходила кров'ю і
слізьми стікала
І дружної помочі ждала
собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім
ярмі
Робила на пана і в
ранах орала,
Коли ворушились і скелі
німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві
жнива
Зібравши для ката, сама
умирала
І з голоду навіть згубила
слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в
демона зла,
Європа мовчала.

22.08.1931 Олександр Олесь (Кандиба) (ІМХО: пройшло майже сторіччя, а нічого не змінилось)
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25.02.2022 15:41 Ответить
у точки у. маленькая дальность до 120км
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25.02.2022 15:48 Ответить
Неплохо бы чтобы аэродромы кацапских городов все сгорели
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25.02.2022 15:47 Ответить
і ***** здох, амінь!
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25.02.2022 16:39 Ответить
Боже, храни наших воинов и Украину!
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25.02.2022 15:47 Ответить
Где Квартал? Мог бы и сообразить пропагандистскую шутку про рашистов.
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25.02.2022 15:50 Ответить
Спокуха пани та панове ,кацапских оккупантов уничтожим ВСЕХ во славу нашей ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ ,они ни на Киев идут они идут подыхать ...
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25.02.2022 15:50 Ответить
Смерть рашистским оккупантам. Путин ***** .Слава Украине!
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25.02.2022 15:52 Ответить
Киевляне. Держитесь. Дыму бы поддать. Я, сам учился в Киеве. Вы, знаете все улички и ходы. Завалил рашиста в дыму и скрылся.
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25.02.2022 15:55 Ответить
Еще, слава Богу, что барыга, который наживался на войне, как утверждал нонешний типа президент, успел за свои личные деньги восстановить ПВО вокруг Киева, удаётся сбивать хоть что-то из летящего нам на головы.
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25.02.2022 15:59 Ответить
Это нефтяное болото стало совершенно токсичным. Видно, настало время покончить с русской помойкой.
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25.02.2022 16:02 Ответить
Если у вас хватит ума и сил ликвидировать чеченцев , до доживете до утра . Путинские голодранцы боятся смерти .
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25.02.2022 16:19 Ответить
Чеченцев русня ссыться, для украинцев большой разницы нет, какого сорта говно.
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25.02.2022 16:39 Ответить
Окупанти оточують Київ? А чого дивуватися, по військовим канонам без столиці не має перемоги. Але нічого страшного. Вулиця міста - смерть танкам. Грозний в Чечні показав. В полях і на дорогах вже стоять скелети рашистської техніки. За останню добу 1000 цинкових посилок. Welcome to the Die!
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25.02.2022 16:20 Ответить
У нас не будет как в Грозном, у них не было армии, а у нас есть. Но хер знает где она, на *** надо эти Кальмиусы и Счастья где ВСУ? в Киеве их точно нет и не было с за эти два. ПВО есть, Нацгвардия есть, потешная тероборона тоже есть( онп так выглядит, сорри) а нде 74 бригада, 95я , 93 я ...охраняют проклятый Даунбасс. Это слив и предательство
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25.02.2022 16:32 Ответить
мені так видає, що наші мали б першими почати бити по москальській техніці не очікуючи їхніх залпів; в такій ситуації корисні безпілотні літальні апарати з ракетами, але керівництво країни такий напрямок озброєння не побажало розвивати в Україні...
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25.02.2022 16:31 Ответить
баньте вже банзай одесу - це якийсь неадекватний накурений тролль кремле-бот
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25.02.2022 16:41 Ответить
Хлопци, держитесь! Не сдавайте Киев врагу, пока не будет письменных гарантий Путина о безопасности Украины, Зеленского и членов его семьи.
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25.02.2022 17:02 Ответить
русская жопа сидящая на бутьiлкe воeвать нe в состоянии.
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25.02.2022 18:56 Ответить
 
 