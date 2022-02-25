Послы ЕС достигли компромисса по замораживанию активов Путина и Лаврова, - Йозвяк

Страны-участники ЕС согласовали введение персональных санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом пишет в твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС достигли компромисса по замораживанию активов Путина и Лаврова, но запрета на выдачу виз нет", - сообщил он.

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