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Послы ЕС достигли компромисса по замораживанию активов Путина и Лаврова, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Послы ЕС достигли компромисса по замораживанию активов Путина и Лаврова, - Йозвяк

Страны-участники ЕС согласовали введение персональных санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом пишет в твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС достигли компромисса по замораживанию активов Путина и Лаврова, но запрета на выдачу виз нет", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Путину: По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+52
❗️Польша приняла решение в полночь закрыть своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.
https://t.me/charter97_org/63315
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25.02.2022 15:49
+43
❗️Чехия (вслед за Польшей) решила закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов - премьер-министр.
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25.02.2022 15:56
+40
Россияне массово снимают деньги со счетов. В банкоматах кончаются доллары и евро

24 февраля 2022

Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!
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25.02.2022 15:50
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❗️Польша приняла решение в полночь закрыть своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.
https://t.me/charter97_org/63315
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25.02.2022 15:49 Ответить
❗️Чехия (вслед за Польшей) решила закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов - премьер-министр.
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25.02.2022 15:56 Ответить
І що?
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25.02.2022 15:50 Ответить
які ж вони жалюгідні
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25.02.2022 15:50 Ответить
Россияне массово снимают деньги со счетов. В банкоматах кончаются доллары и евро

24 февраля 2022

Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!
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25.02.2022 15:50 Ответить
к вечеру Вова Путин будет готов сразу отдать ОРЛДО и на отвод войска с Украины все но вот с Крымом он поторгуется --но это до следующего пакета санкций...
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25.02.2022 15:56 Ответить
Как симметрично это выглядит в Николаеве. У каждого банкомата любого банка и у каждого отделения любого банка очередь 20-30 страждущих. Обменники не работают.
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25.02.2022 16:20 Ответить
жесть,уже две сутки прошло,куча погибшых,а они еще что то решаются там делать,насрать на санкции,дайте хоть оружие
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25.02.2022 15:50 Ответить
Ну, а нам какая с этого польза? Или это и есть те "страшнющие" санкции?
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25.02.2022 15:51 Ответить
Вероятно. Это, наверное, их самые "страшные" санкции.
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25.02.2022 15:58 Ответить
ЕС это сраный гадюшник. Недаром Англия из него вышла. Страны которые хотят помочь не могут этого сделать без коллективного голоса
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25.02.2022 15:51 Ответить
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25.02.2022 15:52 Ответить
альфамоль бл....
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25.02.2022 16:02 Ответить
Урод!
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25.02.2022 16:04 Ответить
Можна вже бальзамувати.
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25.02.2022 16:14 Ответить
Задрот!
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25.02.2022 16:53 Ответить
На старуху Шапокляк смахивает сильно. А Лавров - это Лариска
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25.02.2022 17:15 Ответить
В рюзском раю деньги не нужны, там им бояры бесплатно нальют и блинов с лопаты.
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25.02.2022 15:53 Ответить
да эти санкции ни о чем,хуйлу насрать на них,он уже столько наворовал что на миллиард больше на миллиард меньше без разницы,но в ЕС считают что это "мощные" санкции
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25.02.2022 15:54 Ответить
Саме так. Йому та усім його підданим, треба заборонити усі "екскурсії" за межі своєї московії недорозвинутої, хай там варяться у власному соку.
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25.02.2022 21:13 Ответить
Мордор повинен бути знищений
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25.02.2022 15:55 Ответить
згоден-причому вщент
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25.02.2022 15:56 Ответить
Почему визы не закрыть, нелюди?
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25.02.2022 15:56 Ответить
Смысл закрывать визы ? Он и так невыездной-бункерный
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25.02.2022 15:59 Ответить
То такое, могут типа выдавать, но в в реале тупо отказывать.
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25.02.2022 16:03 Ответить
Лига наций, Ѣ
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25.02.2022 16:19 Ответить
Когда исчезнет доллар из оборота, а рубль обвалится как в Венесуэле (когда за буханку хлеба надо будет отдавать телегу рублей), кто в таких условиях сможет выехать за границу, да и кто им визы выдаст?
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25.02.2022 16:58 Ответить
а что быстрее закончится?
валюта у рашистов или снаряды для градов, точка у, смерчь, солнцепек (ну ладно, он вроде редкий), буратино, ураган?

украинцы столько выдержат бомбежки?
или они в руинах должны жить как в сирии?
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25.02.2022 17:30 Ответить
Прости, друже. Я говорю о простом ватнике, а те ссуки , что ими правят, возможно и выкрутятся, но и это сомнительно.
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25.02.2022 17:42 Ответить
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25.02.2022 15:56 Ответить
Пздц не прошло и 8 лет
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25.02.2022 15:58 Ответить
pozorishe prosto...mne stydno za etih tuparylih kompromisa-iskatelei....
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25.02.2022 16:00 Ответить
Европа сцыт,про визы сразу было понятно,ряд стран не готово терять туристов.
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25.02.2022 16:01 Ответить
Я не розумію рух наринках: вчора у кацапів було -30%, а сьогодні +30%. Чи не Китай скуповує активи раші?
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25.02.2022 16:01 Ответить
их рейх-центробанк начал массово продавать валюту из резерва что бы удержать курс, плюс они отменили утренние торги на Мосбирже что бы не валить котировки своих акций.
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25.02.2022 16:12 Ответить
новое поколение российских элит само задушит этого путина!

молодежь хочет в европе отдыхать и тусоваться.

а старый пердун заставляет их в убогой рашке гныть!
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25.02.2022 16:02 Ответить
їм це не допоможе, вони самі обрали таке життя, ото ж їжте, хоч повилазьте, ніхто вам не винен
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25.02.2022 21:17 Ответить
Ну-ну.Посмотрим как обеспокоятся оккупанты.
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25.02.2022 16:02 Ответить
Слава Україні! Смерть кац ап ам !!!
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25.02.2022 16:02 Ответить
Все активы пуйла направить Украине.
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25.02.2022 16:03 Ответить
Європа тими компромісами сама себе заганяє в могилу
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25.02.2022 16:04 Ответить
За..бали они своими компромисами... Запрета на выдачу виз не будет. Никак до них не дойдёт. Пока Х..йло не е..банёт по Берлину -толку не будет...
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25.02.2022 16:09 Ответить
Ну а долбанёт? Первыми из бункера выбегут путенферштееры, и начнут заливаться слёзакми о том, что у бедненького выбора не было.
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25.02.2022 16:22 Ответить
безхребетная Европа, вот ватноголовые про вас еще в 1981 году песенку написали:

Он безоружен, я всегда вооружен,
Сидел бы тихо, нет, он лезет на рожон,
Он хочет переспорить пистолет,
Такой большой, а как дитя - интеллигент.

Но он противник лучше не бывает,
Ты упадешь, а он не добивает,
Ударишь в спину и не ждешь ответ,
Интеллигенту от себя спасенья нет.
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25.02.2022 16:09 Ответить
та прям "я поэт, зовусь я цветик, от меня вам всем приветик", они до сих пор "незнайки в стране чудес"
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25.02.2022 21:22 Ответить
и еще о погоде ! )))
///
"Клієнти банків, які потрапили під санкції (банків Групи ВТБ, Совкомбанку, Новікомбанку, Промсвязьбанку, Откритіє), не зможуть розплачуватись картами цих банків за кордоном і використовувати їх для оплати послуг в онлайн-магазинах та агрегаторах послуг, зареєстрованих у країнах, що підтримують санкції", - повідомляє російський Центробанк.
и...
Белорусы сообщают о проблемах с оплатой карточками Visa...
"Приорбанк": Трудности с проведением операций по карточкам платежной системы Visa.
"Технобанк": Платежная система Visa ввела полное ограничения по карточкам Visa. Прекращение произошло из-за санкций в отношении банка-инвестора ОАО "Банк БелВЭБ".
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25.02.2022 16:22 Ответить
Что им деньги ? Они наворуют у баранов еще. Нужно американский спецназ посылать его отлавливать. Если не хотят ядерной войны. А он ее устроит,если учует что его зажали.Он же сам решение принимает. Единолично. Никто из находящихся даже рядом не смогут помешать.
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25.02.2022 16:33 Ответить
неужели рядом нет ниодного достойного офицера
и это "великая нация"
лобызает перед плешивым педофилом
он окружение выбирал специально подлецов
чтобы подлец на подлеце, с компороматом на каждого
и не про какие то там "деньги в европе"
а про педофелию, убийства и прочее
уверен там все такие
а боятся они, потому что знают, 1 слово, и завтра у кого то сердечко откажет
как у некоторых генералов
кто много знал
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25.02.2022 17:27 Ответить
кого він "лобызает"? "лобызать"(з застарілого рОсіянського) означає "целовать", а ви, мабуть, думали, що це означає повзати
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25.02.2022 21:32 Ответить
Нихрена себе!))
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25.02.2022 16:42 Ответить
короче
всу, взывайте гтс
пусть европа без газа сидит
может зашевелется
(не злорадствую, просто не знаю что должно произойти
чтобы реальн помочь украине)

а тебе зе отдельное спасибо
ты три года армию не вооружал
дороги для танков орков строил, чтобы им проще до киева было доехать?
пво не модернезировал

три месяца не верил разведданным сша и европы

а теперь жалуешься что не помогают
уйди в отставку уже, дай людям кто умеет управлять
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25.02.2022 16:53 Ответить
Подать в отставку ему Беня не позволит. Украина во главе с Нелохом - его единственный шанс на сытую и спокойную жизнь.
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25.02.2022 17:32 Ответить
но зе это не царь
там ввх верещал про денацификацию, про нейтральный статус
у них все каналы говорят "про прогулку по украине, против бандеровцев"
эти твари радуюся смертям украинцев, любых
военных, не военных

бене про свою 5ю точку пора подумать
если тут будут рашисти, ни беня ни хитрый татарин не будут править
они будут выброжены, если не убиты вообще

где ермак?
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25.02.2022 17:37 Ответить
Ермака нигде в СМИ вроде и не видно. Не удивлюсь, если он сейчас в Минске. Письков же заявил, что они готовы послать туда своих бандитов на переговоры. Но если это так, то ему по ходу, лучше не возвращаться и Нелоха забрать лесными тропами.
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25.02.2022 17:57 Ответить
в караганде
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25.02.2022 21:34 Ответить
Не забыл бы Байден выкинуть дочь говорящей лошади. Нечего ей там прохлаждаться.
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25.02.2022 17:31 Ответить
если у нее гражданство сша, ее могут депортировать?
кстати я слышал что многие детишек из европы и сша по-тихому в рассеюшку вернулись
как и их капиталы (ну моежт мешками везли наличку)
типа фюрер приказал, если не возвращаетесь, то вы предатели родины будете
и все потеряете
это мало кто распространяет, т.к. ломает установки "дети живут в европе, он не нападет на запад"
он и к этому готов
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25.02.2022 17:39 Ответить
Если и есть, то это не гражданство по праву рождения. Могут и лишить.
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25.02.2022 17:54 Ответить
 
 