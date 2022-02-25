Послы ЕС достигли компромисса по замораживанию активов Путина и Лаврова, - Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Страны-участники ЕС согласовали введение персональных санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Об этом пишет в твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС достигли компромисса по замораживанию активов Путина и Лаврова, но запрета на выдачу виз нет", - сообщил он.
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24 февраля 2022
Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!
валюта у рашистов или снаряды для градов, точка у, смерчь, солнцепек (ну ладно, он вроде редкий), буратино, ураган?
украинцы столько выдержат бомбежки?
или они в руинах должны жить как в сирии?
молодежь хочет в европе отдыхать и тусоваться.
а старый пердун заставляет их в убогой рашке гныть!
Он безоружен, я всегда вооружен,
Сидел бы тихо, нет, он лезет на рожон,
Он хочет переспорить пистолет,
Такой большой, а как дитя - интеллигент.
Но он противник лучше не бывает,
Ты упадешь, а он не добивает,
Ударишь в спину и не ждешь ответ,
Интеллигенту от себя спасенья нет.
///
"Клієнти банків, які потрапили під санкції (банків Групи ВТБ, Совкомбанку, Новікомбанку, Промсвязьбанку, Откритіє), не зможуть розплачуватись картами цих банків за кордоном і використовувати їх для оплати послуг в онлайн-магазинах та агрегаторах послуг, зареєстрованих у країнах, що підтримують санкції", - повідомляє російський Центробанк.
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и это "великая нация"
лобызает перед плешивым педофилом
он окружение выбирал специально подлецов
чтобы подлец на подлеце, с компороматом на каждого
и не про какие то там "деньги в европе"
а про педофелию, убийства и прочее
уверен там все такие
а боятся они, потому что знают, 1 слово, и завтра у кого то сердечко откажет
как у некоторых генералов
кто много знал
всу, взывайте гтс
пусть европа без газа сидит
может зашевелется
(не злорадствую, просто не знаю что должно произойти
чтобы реальн помочь украине)
а тебе зе отдельное спасибо
ты три года армию не вооружал
дороги для танков орков строил, чтобы им проще до киева было доехать?
пво не модернезировал
три месяца не верил разведданным сша и европы
а теперь жалуешься что не помогают
уйди в отставку уже, дай людям кто умеет управлять
там ввх верещал про денацификацию, про нейтральный статус
у них все каналы говорят "про прогулку по украине, против бандеровцев"
эти твари радуюся смертям украинцев, любых
военных, не военных
бене про свою 5ю точку пора подумать
если тут будут рашисти, ни беня ни хитрый татарин не будут править
они будут выброжены, если не убиты вообще
где ермак?
кстати я слышал что многие детишек из европы и сша по-тихому в рассеюшку вернулись
как и их капиталы (ну моежт мешками везли наличку)
типа фюрер приказал, если не возвращаетесь, то вы предатели родины будете
и все потеряете
это мало кто распространяет, т.к. ломает установки "дети живут в европе, он не нападет на запад"
он и к этому готов