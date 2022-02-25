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Обстрел войсками РФ Ахтырки несет угрозу существованию магистральных газопроводов в Украине, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обстрел войсками РФ Ахтырки несет угрозу существованию магистральных газопроводов в Украине, - МВД

Обстрел войсками РФ Ахтырки в Сумской области грозит критической инфраструктуре Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"То, что россияне стреляют по крылатым ракетам, "Ураганам", несет угрозу не только военным и мирному населению, но и несет огромную угрозу критической инфраструктуре Украины", - подчеркнул он.

По его словам, в Ахтырке расположены магистральные газопроводы Украины. Поэтому обстрел несет угрозу существованию магистральных газопроводов в Украине.

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Автор: Анастасія Потіха
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кацапи знають, що, якщо вони *********** українську гтс, то попросять європу північний поток 2 знову відкрити.

європейці же бояться, що вони змерзнуть без російського газу!
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25.02.2022 15:58 Ответить
поламають - будуть ремонтувати
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25.02.2022 16:01 Ответить
Вбий окупанта і мине вся загроза - і військовим і цивільним і критичній інфраструктурі, чи може МВС пропонує здаватися аби позбутися отієї "загрози".
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25.02.2022 16:00 Ответить
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25.02.2022 16:03 Ответить
Европе надо отключить газ, раз не хотят отключать SWIFT-

При этом Северный поток они не посмеют включить.

Кстати, его тоже можно взорвать
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25.02.2022 16:12 Ответить
Я бы вообще поставил на паузу прокачку газа европе.Пусть гемороятся сами со своим доморощенным кацапогитлером
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25.02.2022 16:15 Ответить
Так сами взорвите этот газопровод, может тогда Европа начнёт шевелиться и хоть что-то делать
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25.02.2022 17:14 Ответить
 
 