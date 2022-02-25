Обстрел войсками РФ Ахтырки несет угрозу существованию магистральных газопроводов в Украине, - МВД
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Обстрел войсками РФ Ахтырки в Сумской области грозит критической инфраструктуре Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
"То, что россияне стреляют по крылатым ракетам, "Ураганам", несет угрозу не только военным и мирному населению, но и несет огромную угрозу критической инфраструктуре Украины", - подчеркнул он.
По его словам, в Ахтырке расположены магистральные газопроводы Украины. Поэтому обстрел несет угрозу существованию магистральных газопроводов в Украине.
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європейці же бояться, що вони змерзнуть без російського газу!
При этом Северный поток они не посмеют включить.
Кстати, его тоже можно взорвать